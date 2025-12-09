Több mint tízmillió perc kijelzőmentes idő

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum végzett az élen 1 826 631 perc képernyőmentes idővel
Fotó: Székelyhon
Megvan az Analóg november kihívás székelyföldi nyertes iskolája is, amely egy tízezer lej értékű pihenő- és olvasósarkot nyert, ahol a diákokat babzsákok, könyvek és társasjátékok várják majd.
Újraéledt az offline élet varázsa: idén 140 erdélyi iskola csatlakozott a Kántor Boglárka parlamenti képviselő kezdeményezésére indított Analóg novemberhez, amelyben a diákok, szüleik, pedagógusok és az iskolákhoz valamilyen formában kötődők összesen 10 011 731 percet töltöttek kijelzők nélkül. A program célja a digitális túlhasználat veszélyeire való figyelemfelhívás és a személyes kapcsolódások újrafelfedezése volt.
A kijelzőmentes időt a magyar egyetemisták által fejlesztett OUT! applikáció mérte, amely csak akkor számlált, ha a telefon valóban érintetlen maradt – ezzel biztosítva a kihívás hitelességét.
A 2025-ös versenyben
a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum végzett az élen 1 826 631 perccel,
őket követte a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium (1 242 195 perc)
és a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola (1 110 362 perc)
– jelentette be Kántor Boglárka.
A nagy sikerre való tekintettel a szervezők már bejelentették: az Analóg november folytatódik, és hosszú távú programmá válhat. A projektet több szervezet és szakember támogatta, köztük a Szent István Intézet, a KapcsoljKi! Mozgalom és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ).
Egy hónapra tegyék le a telefont és kapcsoljanak át igazi, közösségi élményekre – erre kér a Kapcsolj Ki! Mozgalom. Novemberben arra ösztönzik az erdélyi magyar iskolák tanulóit, hogy kevesebb időt töltsenek az online világban.
