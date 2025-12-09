Az vette át a csúszópénzt, akinek pont az lett volna a dolga, hogy felfedje a csalást

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bíróság elé állította az országos adóhatóság (ANAF) bukaresti igazgatóságának csalásellenes felügyelőjét, akit októberben tetten értek, amint 3000 lej csúszópénzt fogadott el egy cégvezetőtől. Constantin Nistor vádalkut kötött az ügyészekkel, beismerve bűnösségét.
A DNA szerint a vádlott idén ősszel bejelentetlen ellenőrzést végzett egy kereskedelmi vállalatnál, amely során több rendellenességet fedezett fel. Ekkor a felügyelő 3000 lejt kért a cég ügyvezetőjétől cserében azért, hogy ne terjessze ki a vizsgálatokat, és csak egy bírságot szabjon ki a feltárt szabálytalanságok miatt.
A DNA szerint az ügy mindkét vádlottja beismerte bűnösségét, és együttműködött az ügyészekkel a nyomozás során.
A vádalkuk szerint Constantin Nistor két év és nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést, a cégvezető pedig egy év és négy hónap felfüggesztett börtönbüntetést kap, és közérdekű munkát kell végeznie – írja az Agerpres hírügynökség.
A vádalkukat jóvá kell hagynia a bukaresti törvényszéknek is.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
