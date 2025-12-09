Az vette át a csúszópénzt, akinek pont az lett volna a dolga, hogy felfedje a csalást

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bíróság elé állította az országos adóhatóság (ANAF) bukaresti igazgatóságának csalásellenes felügyelőjét, akit októberben tetten értek, amint 3000 lej csúszópénzt fogadott el egy cégvezetőtől. Constantin Nistor vádalkut kötött az ügyészekkel, beismerve bűnösségét.

A DNA szerint a vádlott idén ősszel bejelentetlen ellenőrzést végzett egy kereskedelmi vállalatnál, amely során több rendellenességet fedezett fel. Ekkor a felügyelő 3000 lejt kért a cég ügyvezetőjétől cserében azért, hogy ne terjessze ki a vizsgálatokat, és csak egy bírságot szabjon ki a feltárt szabálytalanságok miatt.

A korrupcióellenes ügyészek később tetten érték Constantin Nistort, miközben a nőtől 3000 lejt vett át.

A DNA szerint az ügy mindkét vádlottja beismerte bűnösségét, és együttműködött az ügyészekkel a nyomozás során.

A vádalkuk szerint Constantin Nistor két év és nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést, a cégvezető pedig egy év és négy hónap felfüggesztett börtönbüntetést kap, és közérdekű munkát kell végeznie – írja az Agerpres hírügynökség.

A vádalkukat jóvá kell hagynia a bukaresti törvényszéknek is.