Megkezdte az általános sztrájk előkészítését a Sanitas

Az egészségügyben ugyan nem lehet teljeskörű munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, de a szakszervezet kész a végsőkig elmenni, ha a kormány bevezeti a 10 százalékos költségcsökkentést

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tagok jó része az általános sztrájk megszervezésére szavazott, ezért a szakszervezet megkezdte a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás előkészítését.

Széchely István 2026. február 06., 10:122026. február 06., 10:12

A napokban lezajlott szakszervezeti megbeszéléseket követően az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet vezetőtanácsa megbízta az érdekvédelmi tömörülés végrehajtó bizottságát az általános sztrájk előkészítésével. A kormány által a közszférában tervezett 10 százalékos költségcsökkentés – ami a béreket is érintené – miatt a szakszervezet a közelmúltban online felmérést végzett a tagok körében, és az eredmény szerint

a válaszadók többsége a drasztikusabb tiltakozási forma, tehát az általános sztrájk megszervezését támogatta.

Valódi aláírásgyűjtést kell végezzenek A munkabeszüntetéssel járó tiltakozást előkészítik, de még nem kezdik el a demonstrációkat, csak a költségcsökkentést előíró törvénycsomag elfogadását követően, ha azt nem módosítják a szakszervezet követeléseinek megfelelően, közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke. Hirdetés Noha a témában már online felmérést végzett az érdekvédelmi tömörülés, az általános sztrájk előkészítéséhez valódi aláírásgyűjtést kell végezzenek a tagok körében, ugyanis az online felmérés nem helyettesíti ezt. A sztrájktörvény értelmében ugyanakkor

nem indíthatják a tiltakozást az általános sztrájkkal, hanem végig kell menjenek az előírt fokozatokon.

Előbb a kormány és a szakminisztériumok képviselőivel tárgyalnak, újra, majd figyelmeztető, illetve japánsztrájkot tartanak, tervben van egy nagyszabású bukaresti tüntetés megszervezése is, és csak azt követően lépnének általános sztrájkba – mondta. Elkerülnék az általános sztrájkot Amennyiben lehet, a szakszervezet is szeretné elkerülni az általános sztrájkot. Az egészségügyben ugyanis nem lehet teljeskörű munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, a tevékenységnek minimum a harmadát egy ilyen tiltakozás során is fenn kell tartani, azaz működnie kell a sürgősségi ellátásnak a kórházakban, és a sürgős műtéteket sem lehet elnapolni. A sztrájkot ugyanakkor

a személyzethiány miatt is nehéz megszervezni,