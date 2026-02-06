Megkezdte az általános sztrájk előkészítését a Sanitas

Az egészségügyben ugyan nem lehet teljeskörű munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, de a szakszervezet kész a végsőkig elmenni, ha a kormány bevezeti a 10 százalékos költségcsökkentést
Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tagok jó része az általános sztrájk megszervezésére szavazott, ezért a szakszervezet megkezdte a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás előkészítését.
A napokban lezajlott szakszervezeti megbeszéléseket követően az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet vezetőtanácsa megbízta az érdekvédelmi tömörülés végrehajtó bizottságát az általános sztrájk előkészítésével.
A kormány által a közszférában tervezett 10 százalékos költségcsökkentés – ami a béreket is érintené – miatt a szakszervezet a közelmúltban online felmérést végzett a tagok körében, és az eredmény szerint
A munkabeszüntetéssel járó tiltakozást előkészítik, de még nem kezdik el a demonstrációkat, csak a költségcsökkentést előíró törvénycsomag elfogadását követően, ha azt nem módosítják a szakszervezet követeléseinek megfelelően, közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke.
Noha a témában már online felmérést végzett az érdekvédelmi tömörülés, az általános sztrájk előkészítéséhez valódi aláírásgyűjtést kell végezzenek a tagok körében, ugyanis az online felmérés nem helyettesíti ezt. A sztrájktörvény értelmében ugyanakkor
Előbb a kormány és a szakminisztériumok képviselőivel tárgyalnak, újra, majd figyelmeztető, illetve japánsztrájkot tartanak, tervben van egy nagyszabású bukaresti tüntetés megszervezése is, és csak azt követően lépnének általános sztrájkba – mondta.
Amennyiben lehet, a szakszervezet is szeretné elkerülni az általános sztrájkot. Az egészségügyben ugyanis nem lehet teljeskörű munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, a tevékenységnek minimum a harmadát egy ilyen tiltakozás során is fenn kell tartani, azaz működnie kell a sürgősségi ellátásnak a kórházakban, és a sürgős műtéteket sem lehet elnapolni.
A sztrájkot ugyanakkor
„és ezeket mindenki tudja”, mondta Nyulas Emma, arra utalva, hogy ezzel a kormányban is tisztában vannak. Az egészségügyi rendszerben egyébként az utóbbi évtizedben nem is volt általános sztrájk, noha több alkalommal is közel került a rendszer ahhoz, hogy ez bekövetkezzen.
Ha viszont a kabinet végül mégis bevezeti a 10 százalékos költségcsökkentést, és az az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozókat is érinteni fogja, akkor kirobbantja az általános sztrájkot a két ágazatban a szakszervezet, mondta az érdekvédelmi tömörülés képviselője.
Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.
