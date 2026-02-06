Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megkezdte az általános sztrájk előkészítését a Sanitas

Az egészségügyben ugyan nem lehet teljeskörű munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, de a szakszervezet kész a végsőkig elmenni, ha a kormány bevezeti a 10 százalékos költségcsökkentést

Az egészségügyben ugyan nem lehet teljeskörű munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, de a szakszervezet kész a végsőkig elmenni, ha a kormány bevezeti a 10 százalékos költségcsökkentést

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tagok jó része az általános sztrájk megszervezésére szavazott, ezért a szakszervezet megkezdte a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás előkészítését.

Széchely István

2026. február 06., 10:122026. február 06., 10:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A napokban lezajlott szakszervezeti megbeszéléseket követően az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet vezetőtanácsa megbízta az érdekvédelmi tömörülés végrehajtó bizottságát az általános sztrájk előkészítésével.

A kormány által a közszférában tervezett 10 százalékos költségcsökkentés – ami a béreket is érintené – miatt a szakszervezet a közelmúltban online felmérést végzett a tagok körében, és az eredmény szerint

a válaszadók többsége a drasztikusabb tiltakozási forma, tehát az általános sztrájk megszervezését támogatta.

Valódi aláírásgyűjtést kell végezzenek

A munkabeszüntetéssel járó tiltakozást előkészítik, de még nem kezdik el a demonstrációkat, csak a költségcsökkentést előíró törvénycsomag elfogadását követően, ha azt nem módosítják a szakszervezet követeléseinek megfelelően, közölte érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke.

Hirdetés

Noha a témában már online felmérést végzett az érdekvédelmi tömörülés, az általános sztrájk előkészítéséhez valódi aláírásgyűjtést kell végezzenek a tagok körében, ugyanis az online felmérés nem helyettesíti ezt. A sztrájktörvény értelmében ugyanakkor

nem indíthatják a tiltakozást az általános sztrájkkal, hanem végig kell menjenek az előírt fokozatokon.

Előbb a kormány és a szakminisztériumok képviselőivel tárgyalnak, újra, majd figyelmeztető, illetve japánsztrájkot tartanak, tervben van egy nagyszabású bukaresti tüntetés megszervezése is, és csak azt követően lépnének általános sztrájkba – mondta.

Elkerülnék az általános sztrájkot

Amennyiben lehet, a szakszervezet is szeretné elkerülni az általános sztrájkot. Az egészségügyben ugyanis nem lehet teljeskörű munkabeszüntetéssel járó általános sztrájkot tartani, a tevékenységnek minimum a harmadát egy ilyen tiltakozás során is fenn kell tartani, azaz működnie kell a sürgősségi ellátásnak a kórházakban, és a sürgős műtéteket sem lehet elnapolni.

A sztrájkot ugyanakkor

a személyzethiány miatt is nehéz megszervezni,

„és ezeket mindenki tudja”, mondta Nyulas Emma, arra utalva, hogy ezzel a kormányban is tisztában vannak. Az egészségügyi rendszerben egyébként az utóbbi évtizedben nem is volt általános sztrájk, noha több alkalommal is közel került a rendszer ahhoz, hogy ez bekövetkezzen.

Ha viszont a kabinet végül mégis bevezeti a 10 százalékos költségcsökkentést, és az az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozókat is érinteni fogja, akkor kirobbantja az általános sztrájkot a két ágazatban a szakszervezet, mondta az érdekvédelmi tömörülés képviselője.

korábban írtuk

Közelednek az álláspontok, de még nem mondtak le a tiltakozási tervekről az egészségügyben
Közelednek az álláspontok, de még nem mondtak le a tiltakozási tervekről az egészségügyben

Noha történtek már előrelépések a Sanitas szakszervezet és az egészségügyi minisztérium között zajló tárgyalásokon, az érdekvédelmi tömörülés még nem mondott le a tiltakozási terveiről.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Porlad a beton, hámlik a burkolat az újépítésű hídon, de az önkormányzat szerint ez „természetes”
Kleinheisler László aláírt, az FK Csíkszereda játékosa lett
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
Székelyhon

Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe
Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Székelyhon

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Székely Sport

Először van Székelyföldön, Kleinheisler szerint erős bajnokságba érkezett
Porlad a beton, hámlik a burkolat az újépítésű hídon, de az önkormányzat szerint ez „természetes”
Krónika

Porlad a beton, hámlik a burkolat az újépítésű hídon, de az önkormányzat szerint ez „természetes”
Kleinheisler László aláírt, az FK Csíkszereda játékosa lett
Székely Sport

Kleinheisler László aláírt, az FK Csíkszereda játékosa lett
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 06., péntek

Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott

Oszlopnak ütközött, majd egy üzlet falának csapódott egy autó péntekre virradóan a Kolozs megyei Szászfenesen. Mint kiderült, a járművet vezető férfinek nincs jogosítványa.

Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott
Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott
2026. február 06., péntek

Volt bátorsága jogosítvány nélkül felborulni, de a vérvételtől már tartott
Hirdetés
2026. február 06., péntek

Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást

Február 9-én kezdődik és március 1-jéig tart a sívakációk időszaka.

Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást
Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást
2026. február 06., péntek

Kezdődik a sívakációk időszaka, térképen mutatjuk a megyei elosztást
2026. február 05., csütörtök

Miniszteri ígéret: 2027 tavaszáig biztosan nem nő a földgáz ára

A lakossági földgáz ára biztosan nem emelkedik 2027. március 31-éig, mert a kormány április elsejétől a jelenlegi ársapka helyett többszintű árplafont vezet be, és várhatóan a jövő hét végéig kidolgozza az ehhez szükséges teljes jogszabályi keretet.

Miniszteri ígéret: 2027 tavaszáig biztosan nem nő a földgáz ára
Miniszteri ígéret: 2027 tavaszáig biztosan nem nő a földgáz ára
2026. február 05., csütörtök

Miniszteri ígéret: 2027 tavaszáig biztosan nem nő a földgáz ára
2026. február 05., csütörtök

Pénzügyminiszter: támogatni kell a kisnyugdíjasokat, de nem szabad megismételni a korábbi évek hibáit

A kormánynak meg kell találnia a költségvetési forrásokat a kisnyugdíjasok Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt támogatására úgy, hogy közben ne boruljon fel a nehezen elért pénzügyi stabilitás – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Pénzügyminiszter: támogatni kell a kisnyugdíjasokat, de nem szabad megismételni a korábbi évek hibáit
Pénzügyminiszter: támogatni kell a kisnyugdíjasokat, de nem szabad megismételni a korábbi évek hibáit
2026. február 05., csütörtök

Pénzügyminiszter: támogatni kell a kisnyugdíjasokat, de nem szabad megismételni a korábbi évek hibáit
Hirdetés
2026. február 05., csütörtök

Korábban utalják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési és a beilleszkedési támogatást

A szokásosnál hamarabb utalják ebben a hónapban a jogosultaknak a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a beilleszkedési támogatást. Az érintettek bankszámlájára már pénteken megérkezik a pénz.

Korábban utalják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési és a beilleszkedési támogatást
Korábban utalják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési és a beilleszkedési támogatást
2026. február 05., csütörtök

Korábban utalják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési és a beilleszkedési támogatást
2026. február 05., csütörtök

A mesterséges intelligenciától kértek jogi tanácsokat a saját zsebre dolgozó vasutasok

A ChatGPT-től kértek és kaptak jogi tanácsokat büntetés elkerülésére azok a román vasutasok, akiket hálókocsijegyekkel való üzérkedéssel vádol a bukaresti törvényszék ügyészsége.

A mesterséges intelligenciától kértek jogi tanácsokat a saját zsebre dolgozó vasutasok
A mesterséges intelligenciától kértek jogi tanácsokat a saját zsebre dolgozó vasutasok
2026. február 05., csütörtök

A mesterséges intelligenciától kértek jogi tanácsokat a saját zsebre dolgozó vasutasok

2026. február 05., csütörtök

Enyhítenek a betegszabadság szabályain: a legsérülékenyebbek védelmet kapnak

A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Enyhítenek a betegszabadság szabályain: a legsérülékenyebbek védelmet kapnak
Enyhítenek a betegszabadság szabályain: a legsérülékenyebbek védelmet kapnak
2026. február 05., csütörtök

Enyhítenek a betegszabadság szabályain: a legsérülékenyebbek védelmet kapnak
Hirdetés
2026. február 05., csütörtök

Magyarországi példából merít a román kormány új gazdaságélénkítő csomagja

A kormány korszerűsíteni készül a vállalatok támogatási rendszerét, illetve új finanszírozási elveket és módszereket vezet be – jelentette ki a gazdaságélénkítő csomagot ismertető csütörtöki sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

Magyarországi példából merít a román kormány új gazdaságélénkítő csomagja
Magyarországi példából merít a román kormány új gazdaságélénkítő csomagja
2026. február 05., csütörtök

Magyarországi példából merít a román kormány új gazdaságélénkítő csomagja
2026. február 05., csütörtök

Kilókban mért kábítószerrel kaptak el latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedőket

Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.

Kilókban mért kábítószerrel kaptak el latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedőket
Kilókban mért kábítószerrel kaptak el latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedőket
2026. február 05., csütörtök

Kilókban mért kábítószerrel kaptak el latin-amerikai kapcsolatokkal rendelkező drogkereskedőket
2026. február 05., csütörtök

Akciófilmekből ismert amerikai harckocsik tűntek fel Romániában

Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

Akciófilmekből ismert amerikai harckocsik tűntek fel Romániában
Akciófilmekből ismert amerikai harckocsik tűntek fel Romániában
2026. február 05., csütörtök

Akciófilmekből ismert amerikai harckocsik tűntek fel Romániában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!