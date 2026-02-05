Akciófilmekből ismert amerikai harckocsik tűntek fel Romániában

Az Abrams-tank számos akciófilmben, háborús drámában és sci-fiben tűnik fel, gyakran mint a modern hadviselés jelképe. Ezúttal Galac megyében fotózták le
Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala
Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
2026. február 05., 15:242026. február 05., 15:24
2026. február 05., 15:252026. február 05., 15:25
Az államfő bejegyzése szerint a román és az amerikai katonák közös hadgyakorlatai növelik a két hadsereg együttműködési képességét és a NATO keretében végrehajtott közös műveletek hatékonyságát.
Nicușor Dan az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének bejelentésére reagált, amelyik szerint amerikai katonák öt M1A2 SEPv2 Abrams harckocsival vettek részt a Galac megyei Smârdan lőterén tartott közös kiképzésen. A gyakorlat a román–amerikai védelmi együttműködés elmélyítését, az interoperabilitás növelését és a közös műveleti felkészültség javítását szolgálta – írja az Agerpres hírügynökség az államfő bejegyzésére hivatkozva.
A nagykövetség hangsúlyozta, hogy az amerikai erők rotációs jelenléte Romániában az Egyesült Államok tartós elkötelezettségét tükrözi a NATO-szövetségesek biztonsága és a regionális stabilitás mellett.
A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a január 29. és február 4. között tartott közös kiképzésen a román és
Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki csütörtökön az ország hét megyéjére.
Hátba szúrtak egy rendőrt szerdán este Nagybányán. A támadás a város egyik utcáján történt, a rendőr szolgálaton kívül volt, sérülését követően kórházba vitték. Az elkövető elmenekült, nagyszabású művelet indult a felkutatására.
Ilie Bolojan szerint lehetővé kell tenni az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük elfogadása előtt visszatérjenek a helyi adók és illetékek törvényben meghatározott minimális szintjéhez.
Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy a 2026-os költségvetésről szóló egyeztetések várhatóan a jövő héten lezárulnak, így a tervezetet február 20-a körül terjesztik a parlament elé.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését.
szóljon hozzá!