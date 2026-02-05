Rovatok
Akciófilmekből ismert amerikai harckocsik tűntek fel Romániában

Az Abrams-tank számos akciófilmben, háborús drámában és sci-fiben tűnik fel, gyakran mint a modern hadviselés jelképe. Ezúttal Galac megyében fotózták le • Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

Az Abrams-tank számos akciófilmben, háborús drámában és sci-fiben tűnik fel, gyakran mint a modern hadviselés jelképe. Ezúttal Galac megyében fotózták le

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

Székelyhon

2026. február 05., 15:242026. február 05., 15:24

2026. február 05., 15:252026. február 05., 15:25

Az államfő bejegyzése szerint a román és az amerikai katonák közös hadgyakorlatai növelik a két hadsereg együttműködési képességét és a NATO keretében végrehajtott közös műveletek hatékonyságát.

Nicușor Dan az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének bejelentésére reagált, amelyik szerint amerikai katonák öt M1A2 SEPv2 Abrams harckocsival vettek részt a Galac megyei Smârdan lőterén tartott közös kiképzésen. A gyakorlat a román–amerikai védelmi együttműködés elmélyítését, az interoperabilitás növelését és a közös műveleti felkészültség javítását szolgálta – írja az Agerpres hírügynökség az államfő bejegyzésére hivatkozva.

A nagykövetség hangsúlyozta, hogy az amerikai erők rotációs jelenléte Romániában az Egyesült Államok tartós elkötelezettségét tükrözi a NATO-szövetségesek biztonsága és a regionális stabilitás mellett.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a január 29. és február 4. között tartott közös kiképzésen a román és

az amerikai katonák harcászati gyakorlatokat, valamint nappali és éjszakai éleslövészetet hajtottak végre.

Belföld
