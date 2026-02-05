Ez a realitás? Érdekes magyarázattal állt elő a kormányfő a fizetetlen egynapos betegszabadságról

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedés átmeneti jellegű, és figyelembe veszi a valós helyzetet – jelentette ki Ilie Bolojan.
A kormányfőt szerda esti sajtótájékoztatóján megkérdezték, hogy a betegszabadság első napjára járó juttatás kifizetését megszüntető intézkedést ő vagy a pénzügyminisztérium javasolta.
Bolojan azt válaszolta, hogy a kormány hozta meg a döntést az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár javaslatára, és hangsúlyozta:
„Tavaly Románia hatmilliárd lejt fizetett ki betegszabadságokra, ami 1,2 milliárd eurónak felel meg. Ez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár teljes költségvetésének körülbelül 8 százaléka” – idézi a kormányfőt az Agerpres hírügynökség.
Az intézkedés célja, hogy elbátortalanítsa a fiktív betegszabadságokat,
és ezzel pénzt takarítson meg az állam által biztosított kezelésekre és ártámogatott gyógyszerekre a krónikus betegek számára
– magyarázta Bolojan.
Arra a kérdésre, hogy keresnek-e megoldást arra, hogy a krónikus betegeket és a rákos betegeket mentesítsék az intézkedés hatálya alól, a kormányfő kifejtette: vegyék figyelembe, hogy az intézkedés csak néhány napja lépett hatályba,
„Mint mondtam, ez átmeneti intézkedés, tehát csak korlátozott ideig lesz érvényben. Ez idő alatt bevezetjük a mechanizmusokat, amelyek az orvosokat arra késztetik, hogy ne írjanak elő indokolatlanul betegszabadságot” – szögezte le a miniszterelnök.
Azt illetően, hogy a Nép Ügyvédje megtámadta az alkotmánybíróságon az intézkedést, Bolojan kifejtette: a kormány megvárja a testület döntését, majd aszerint jár el.
Az alkotmánybírósághoz fordult szerdán a Nép Ügyvédje a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet miatt. Az ombudsman közleménye szerint a jogszabály sérti a jogbiztonság és a törvények kiszámíthatóságának elvét, mivel jogos az érintetteknek az az elvárása, hogy a befizetett egészségbiztosítási járulék fejében betegség esetén teljes körű védelemben részesüljenek. A betegszabadság első napjáért járó juttatás megvonása ezzel a jogos elvárással megy szembe.
Őrizetbe vettek három, latin-amerikai és európai drogkereskedőkkel kapcsolatban álló romániai kábítószer-kereskedőt, miután négy kilogramm kokaint és nyolc kilogramm hasist találtak egyikük autójában. A gépkocsivezető elfogásakor ellenállt.
Az amerikai hadsereg Abrams harckocsijainak jelenléte a smârdani gyakorlótéren megerősíti Washington szilárd elkötelezettségét a térség biztonsága és stabilitása mellett – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Nicușor Dan.
Átfogó ellenőrzési akciót tartott a Hargita megyei rendőrség szerdán, melynek célja az erdőgazdálkodási jogsértések feltárása, a közlekedési szabályok ellenőrzése és a közbiztonság erősítése volt.
Tíz ember halt meg és 137-en megsérültek Hargita megyében közúti balesetben tavaly. A gazdasági bűncselekmények és a csalások száma aggasztó növekedést mutat a megyében. A családon belüli erőszak is komoly probléma.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki csütörtökön az ország hét megyéjére.
Hátba szúrtak egy rendőrt szerdán este Nagybányán. A támadás a város egyik utcáján történt, a rendőr szolgálaton kívül volt, sérülését követően kórházba vitték. Az elkövető elmenekült, nagyszabású művelet indult a felkutatására.
Ilie Bolojan szerint lehetővé kell tenni az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük elfogadása előtt visszatérjenek a helyi adók és illetékek törvényben meghatározott minimális szintjéhez.
Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy a 2026-os költségvetésről szóló egyeztetések várhatóan a jövő héten lezárulnak, így a tervezetet február 20-a körül terjesztik a parlament elé.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését.
szóljon hozzá!