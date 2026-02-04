A rendőrség is vizsgálódik a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében

Gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított szerdán a Szilágy megyei rendőrség a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében.

A rendőrség közleménye szerint a nyomozók hivatalból indították meg az eljárást.

A zilahi múzeum szerdán arról tájékoztatott, hogy a leomlott tornyot a 17. században építették hozzá a korábbi, gótikus elemeket őrző templomhajóhoz – írja az Agerpres.

Hirdetés

A templomban a kulturális minisztérium műemlékvédő programja keretében zajlottak – mintegy 10 millió lej értékű – nagyszabású felújítási munkálatok. A 2024 decemberében kezdődött beavatkozás a többi között az épület statikai megerősítését, a tetőzet és homlokzatok restaurálását, az elektromos hálózat cseréjét is magába foglalta.

A templom tornya kedd este omlott le, az omlás során egy helyi rendőrnő – aki a tragédia pillanatában a munkahelyére tartott – megsérült, és egy közelben parkoló gépkocsi megrongálódott.