Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Tönkrement a gödrös úton egy beteghez riasztott mentőautó Galac megyében. A sofőr hiába próbálta kikerülni az esővízzel borított hatalmas mélyedéseket, az autó végül lerobbant. Kálváriájukat térfigyelő kamera rögzítette.
2026. február 04., 10:002026. február 04., 10:00
2026. február 04., 10:012026. február 04., 10:01
Elromlott egy kiküldetésben lévő mentőautó Galac megyében egy kátyúkkal teli utcában. A Digi24 hírtévé beszámolója szerint az egészségügyi személyzet egy magas lázzal küzdő gyermekhez tartott, ám végül egy másik mentőre volt szükség, hogy átvegye a beteget.
„Szétrepedt a váltó, szétrepedt az olajteknő, tönkrement az autó. Innen egy másik járművel vontatták el” – mesélte a hírtévé tudósítójának egy helybéli.
A Galac megyei mentőszolgálat illetékese szerint nem ez az első ilyen eset, és valószínűleg nem is az utolsó. „Vannak olyan beavatkozások, amelyeknél nehezebb a hozzáférés az utak állapota miatt” – ismerte el a megyei mentőszolgálat vezetője, Daniela Enciu.
A helyi polgármesteri hivatal képviselője sajnálatát fejezte ki az eset miatt, ugyanakkor ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megpróbálják helyrehozni a problémát.
Csalásra figyelmeztet az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság: az utóbbi időszakban megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyek az intézmény nevében pénzt akarnak kicsalni az autósoktól.
Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden este kijelentette, hogy a kormánynak a korábbi döntését felülvizsgálva a felére kellene csökkentenie helyi adókat és illetéket, mert „nem lehet a nép ellenében kormányozni”.
Noha az európai uniós elvárásoktól messze elmarad a hulladék-újrahasznosítás aránya Hargita megyében, a gyergyóremetei hulladéklerakó láthatóan nagyot javított a megye hulladékgazdálkodási adatain. A települések között viszont nagy különbségek vannak.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond szerint jelenleg egyetlen pártnak sem érdeke a kormány megbuktatása, mert „ebben a Románia számára sorsdöntő időszakban” senkinek sem áll érdekében a kormányválság.
A gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékkötelezettségének (CASS) eltörlését sürgette kedden a Facebook-oldalán a munkaügyi miniszter.
A Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség (ANPIS) kedden bejelentette, hogy ebben a hónapban korábban utalják a szociális juttatásokat, mivel február 8., a megszokott kifizetési nap vasárnapra esik.
Hivatalos lépéseket tesznek a kormánynál az adóterhek mérséklése érdekében: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik – jelentette be az RMDSZ. A szövetség szerint a kormány sürgősségi kormányrendelettel lépni tud.
Idén januárban 33 százalékkal kevesebb új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első hónapjában – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) kedden közzétett előzetes adataiból.
Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint Ilie Bolojan miniszterelnök megszorító intézkedései az ország stabilitásának legfőbb pilléreit gyengítik.
A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.
szóljon hozzá!