Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval

Tönkrement a gödrös úton egy beteghez riasztott mentőautó Galac megyében. A sofőr hiába próbálta kikerülni az esővízzel borított hatalmas mélyedéseket, az autó végül lerobbant. Kálváriájukat térfigyelő kamera rögzítette.

Elromlott egy kiküldetésben lévő mentőautó Galac megyében egy kátyúkkal teli utcában. A Digi24 hírtévé beszámolója szerint az egészségügyi személyzet egy magas lázzal küzdő gyermekhez tartott, ám végül egy másik mentőre volt szükség, hogy átvegye a beteget.

„Szétrepedt a váltó, szétrepedt az olajteknő, tönkrement az autó. Innen egy másik járművel vontatták el” – mesélte a hírtévé tudósítójának egy helybéli.

A Galac megyei mentőszolgálat illetékese szerint nem ez az első ilyen eset, és valószínűleg nem is az utolsó. „Vannak olyan beavatkozások, amelyeknél nehezebb a hozzáférés az utak állapota miatt” – ismerte el a megyei mentőszolgálat vezetője, Daniela Enciu.

A helyi polgármesteri hivatal képviselője sajnálatát fejezte ki az eset miatt, ugyanakkor ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megpróbálják helyrehozni a problémát.