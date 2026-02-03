Kevesebb új autót értékesítettek, de továbbra is a Dacia vezet Romániában

Idén januárban 33 százalékkal kevesebb új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első hónapjában – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) kedden közzétett előzetes adataiból.

Székelyhon 2026. február 03., 13:102026. február 03., 13:10

Az APIA statisztikái szerint idén januárban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 1442 darabot. A további sorrend: Toyota (756), Skoda (690), Volkswagen (646) és Mercedes-Benz (397).

A legkelendőbb modell a Dacia Duster (648 darab), a Skoda Octavia (304), a Dacia Logan (279),