„Bolojan a gázpalack mellett játszik a tűzzel” – éles kritika érte a kormányfőt a megszorítások miatt

Veszélyes az ilyen mértékű gazdasági megszorítás? Gázpalackhoz közeli tűzzel példálózott a PSD politikusa. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint Ilie Bolojan miniszterelnök megszorító intézkedései az ország stabilitásának legfőbb pilléreit gyengítik: a társadalmi kohéziót, az intézményekbe vetett bizalmat és az államnak azt a képességét, hogy a jelenlegi instabil regionális és nemzetközi környezetben is megőrizze a rezilienciáját.
Egy keddi Facebook-bejegyzésban Fifor rámutatott, egy szociálisan gyenge állam stratégiailag is sebezhetővé válik. „Ilie Bolojan vagy túl bárgyú ahhoz, hogy ezt megértse, vagy szándékosan teszi mindezt – mindkét változat egyformán súlyos” – fogalmazott.
A PSD politikusa szerint „a kormányfő a gázpalack mellett játszik a tűzzel”. Hozzátette,
és nem lehet valós elvárás a stratégiai stabilitás, miközben aláássák a társadalmi kohéziót, és polgárok millióit taszítják gazdasági bizonytalanságba. „A saját polgárait gyengítő állam elkerülhetetlenül törékeny állammá válik” – idézi Fifort az Agerpres hírügynökség.
A politikus rámutatott arra is, hogy
a reform hatékonyságot, méltányosságot és fejlődést jelent, nem „sebtében végrehajtott amputációkat”. Fifor szerint a PSD által javasolt szolidaritási csomag „nem politikai szeszély, hanem stratégiai szükségszerűség”, a kisnyugdíjasok védelme, a családoknak, a gyermekeknek és a kiszolgáltatott kategóriáknak nyújtott támogatások végső soron a román állam belső stabilitásának védelméhez is hozzájárulnak.
A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.
Vizsgálatot indított a Szeben megyei gyermekvédelem annál a kürpödi (Chirpăr) családnál, amelynek két gyermeke egy patakba fulladt hétfőn.
Későn állt meg autójával egy idős sofőr Brassóban egy vasúti átkelőnél, és az érkező vonat elütötte a személyautó elejét. Egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette a balesetet, a rendőrség pedig utólag közzé is tette.
Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.
Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.
Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.
A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.
Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.
Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
