„Bolojan a gázpalack mellett játszik a tűzzel" – éles kritika érte a kormányfőt a megszorítások miatt

Veszélyes az ilyen mértékú gazdasági megszorítás? Gázpalackhoz közeli tűzzel példálózott a PSD politikusa. Képünk illusztráció

Veszélyes az ilyen mértékű gazdasági megszorítás? Gázpalackhoz közeli tűzzel példálózott a PSD politikusa. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint Ilie Bolojan miniszterelnök megszorító intézkedései az ország stabilitásának legfőbb pilléreit gyengítik: a társadalmi kohéziót, az intézményekbe vetett bizalmat és az államnak azt a képességét, hogy a jelenlegi instabil regionális és nemzetközi környezetben is megőrizze a rezilienciáját.

Székelyhon

2026. február 03., 11:53

Egy keddi Facebook-bejegyzésban Fifor rámutatott, egy szociálisan gyenge állam stratégiailag is sebezhetővé válik. „Ilie Bolojan vagy túl bárgyú ahhoz, hogy ezt megértse, vagy szándékosan teszi mindezt – mindkét változat egyformán súlyos” – fogalmazott.

A PSD politikusa szerint „a kormányfő a gázpalack mellett játszik a tűzzel”. Hozzátette,

nem lehet erős államról beszélni, miközben a kormány a nyugdíjasokat, az alacsony jövedelmű családokat, a gyermekeket, az oktatást és az alapvető közszolgáltatásokat sújtó intézkedéseket vezet be,

és nem lehet valós elvárás a stratégiai stabilitás, miközben aláássák a társadalmi kohéziót, és polgárok millióit taszítják gazdasági bizonytalanságba. „A saját polgárait gyengítő állam elkerülhetetlenül törékeny állammá válik” – idézi Fifort az Agerpres hírügynökség.

A politikus rámutatott arra is, hogy

a megszorítások nem minősülnek reformnak,

a reform hatékonyságot, méltányosságot és fejlődést jelent, nem „sebtében végrehajtott amputációkat”. Fifor szerint a PSD által javasolt szolidaritási csomag „nem politikai szeszély, hanem stratégiai szükségszerűség”, a kisnyugdíjasok védelme, a családoknak, a gyermekeknek és a kiszolgáltatott kategóriáknak nyújtott támogatások végső soron a román állam belső stabilitásának védelméhez is hozzájárulnak.

Belföld Politika Gazdaság
