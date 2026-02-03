„Bolojan a gázpalack mellett játszik a tűzzel” – éles kritika érte a kormányfőt a megszorítások miatt

Veszélyes az ilyen mértékű gazdasági megszorítás? Gázpalackhoz közeli tűzzel példálózott a PSD politikusa. Képünk illusztráció

Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint Ilie Bolojan miniszterelnök megszorító intézkedései az ország stabilitásának legfőbb pilléreit gyengítik: a társadalmi kohéziót, az intézményekbe vetett bizalmat és az államnak azt a képességét, hogy a jelenlegi instabil regionális és nemzetközi környezetben is megőrizze a rezilienciáját.

Székelyhon 2026. február 03., 11:532026. február 03., 11:53

Egy keddi Facebook-bejegyzésban Fifor rámutatott, egy szociálisan gyenge állam stratégiailag is sebezhetővé válik. „Ilie Bolojan vagy túl bárgyú ahhoz, hogy ezt megértse, vagy szándékosan teszi mindezt – mindkét változat egyformán súlyos” – fogalmazott. A PSD politikusa szerint „a kormányfő a gázpalack mellett játszik a tűzzel”. Hozzátette,

nem lehet erős államról beszélni, miközben a kormány a nyugdíjasokat, az alacsony jövedelmű családokat, a gyermekeket, az oktatást és az alapvető közszolgáltatásokat sújtó intézkedéseket vezet be,

és nem lehet valós elvárás a stratégiai stabilitás, miközben aláássák a társadalmi kohéziót, és polgárok millióit taszítják gazdasági bizonytalanságba. „A saját polgárait gyengítő állam elkerülhetetlenül törékeny állammá válik” – idézi Fifort az Agerpres hírügynökség. Hirdetés A politikus rámutatott arra is, hogy

a megszorítások nem minősülnek reformnak,