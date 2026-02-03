Rovatok
Menyhárt Korodinál járt, a polgármester a kormányhoz fordul adócsökkentésért

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A Bolojan-kormányhoz fordul petícióban a csíkszeredai városvezetés, hogy még az országos költségvetés elfogadása előtt hozzon jogszabályt az adócsökkentésre. Az ügyben elindították az aláírásgyűjtést.

Barabás Hajnal

2026. február 03., 12:492026. február 03., 12:49

2026. február 03., 13:192026. február 03., 13:19

Három fontos tényt osztott meg Korodi Attila csíkszeredai polgármester kedden az adózással kapcsolatban. Az egyik, hogy választ kaptak a pénzügyminisztériumtól, miszerint jelenleg törvényes keretek között egyetlen önkormányzatnak sem szabad az év folyamán az adó mértékét megváltoztatnia.

„Ez azt jelenti, hogy az embereknek a jogos jelzésére, amit a Szabadság téren szombaton kifejeztek, nem tud az önkormányzat válaszolni. De cselekedni akarunk és cselekszünk is” – mondta a polgármester.

Ennek értelmében keddtől minden csíkszeredait és az ország minden polgárát arra hívják, hogy közösen kérjék petícióban Ilie Bolojan kormányfőtől azt, hogy

az országos költségvetés elfogadásáig, amely február végén esedékes, az önkormányzatok javára úgy módosítsák a törvényeket, hogy tudjanak élni az adócsökkentéssel.

Továbbá a petícióban azt is kérik, hogy a fogyatékkal élők adókedvezményének eltörlését vonják vissza.

A petíciót ezen a linken lehet aláírni. Hamarosan ugyanakkor papíralapon is alá lehet írni a közintézményekben és a közterületek bizonyos pontjain, a helyszínekről rövidesen tájékoztatják a lakókat.

A pénzügyminiszter válasza: folyó évben nem lehet módosítani az adókat

„Az embereknek segíteni kell, mert jogos követeléseik vannak, és erre a kérdésre a kormánynak meg kell teremtenie a törvényi kereteket” – jegyezte meg Korodi. Ezt

Idézet
megteheti a kormányfő egy sürgősségi kormányrendelettel.

Jelenleg annyit tehet az önkormányzat, hogy a fogyatékkal élők számára szociális segélyként kompenzálják a megvont adókedvezményeket. Így jövedelemtől és az adóemelés mértékétől függően legtöbb ezer lejes támogatást nyújtanak számukra. A határozattervezet összeállításában szakmai segítséget nyújtott a Hargita megyei sérültek szervezete is, az elfogadásáról később dönt az önkormányzati képviselő-testület.

Kihallgatást kért Menyhárt János

A csíkszeredai megmozdulások szervezője, Menyhárt János kihallgatást kért Korodi Attila polgármestertől, hogy kifejezze nemtetszését, mert szerinte nem volt korrekt a városvezetőtől, hogy a személyét összefüggésbe hozta az AUR szélsőséges román párt képviselőjével.

Korodi válaszként elmondta, hogy a megmozduláson egy olyan politikai párt megyei elnöke kapott szót, amelyről tudjuk, hogy az úzvölgyi temetőügy óta mint politikai mozgalom, hogyan cselekszik a közösségünk ellen.

„Nincs azzal gond, ha valaki az AUR színeiben politizál, saját magának politikai tüntetéseket szervezzen, ehhez joga van. De azt, hogy ilyen módon egy tisztességes civil mozgalomra rátelepül, azt gondolom – és városvezetőként felhívom erre a jelenségre a figyelmet –, hogy ez elfogadhatatlan, mert az AUR nem képviseli a közösséget” – húzta alá a városvezető. Hozzátette, a főtéren rengeteg jóérzésű ember volt, aki jelezte, valós gondja van, amivel foglalkozni kell.

„Ez egy állásfoglalás volt, nem a személye ellen irányult” – tette hozzá Korodi Menyhárt Jánosnak.

A tüntetés szervezője pedig erre újra megerősítette, nem tudta, hogy az, aki még mellette felszólalt szombaton, az AUR Hargita megyei elnöke volt. „De ha tudtam volna is, akkor is joga volt felszólalni, mert bizonyos réteget képvisel” – fogalmazott, hozzátéve, mégha nem is tudja pontosan, hány százalékban. Majd az országos problémákat ecsetelte, és hogy szerinte ennek a kormánynak mennie kell.

korábban írtuk

Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint

A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.

Csíkszereda
