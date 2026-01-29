Átköltöznek a sebészeti szakrendelések a csíkszeredai kórházban

Fotó: Borbély Fanni
Más helyszínen fogadják a betegeket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sebészeti járóbetegrendelői február másodikától – tájékoztat az intézmény közösségi oldalán.
Az értesítés szerint hétfőtől a sebészeti szakágak rendelői a Poliklinika első emeletére költöznek:
az általános sebészet és a gyermeksebészet a 118-as rendelőben,
a mellkassebészet és az érsebészet a 120-as rendelőben,
míg az idegsebészet a 122-es rendelőben működik majd.
Felmérte a kritikusabb helyszíneket Csíkszeredában a hóolvadás után az útkarbantartással megbízott cég, pénteken pedig hozzáfognak a gödrök betöméséhez hideg aszfalttal.
A tervek elkészülnek, és az építkezési engedélyt is ki fogják adni, de a Brassói úton idén nem valószínű, hogy kialakítják az elképzelt körforgalmat. Ennek anyagi okai vannak: több olyan beruházást kell befejezni, amelyek jelentős önrészt igényelnek.
Közel százötven fős leépítésről tett előzetes bejelentést a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél egy csíkszeredai textilipari cég. A tömeges elbocsátást már februárban kénytelenek végrehajtani.
Február 5-én éjfélig lehet szavazni online, illetve ily módon értékelni a Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület által meghirdetett rajzversenyre beküldött munkákat. Ez egyfajta ráhangolás a február 7-én esedékes ottani kolbászfesztiválra.
Dolgoznak a betonelemekkel, ezért lezárták az 578-as európai út Csíkszentkirály felől Csíkszereda irányába vezető dupla sávját kedden reggel.
Szakképzést indít 2026 februárjától a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredában, amely a szociális ellátórendszerben dolgozni kívánók számára kínál gyakorlatorientált felkészülést.
Civil kezdeményezésre Csíkszeredában is tüntetést szerveznek szombat délre a Szabadság térre a magas adók ellen tiltakozva.
Senkire nem lehet rákényszeríteni a szociális ellátást, így évek óta az utcán él egy nő Csíkszereda központjában. A helyiek aggódnak érte.
Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sorsdöntő.
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.
