Átköltöznek a sebészeti szakrendelések a csíkszeredai kórházban

2026. január 29., csütörtök

Várni kell még a Brassói úti körforgalomra Csíkszeredában

A tervek elkészülnek, és az építkezési engedélyt is ki fogják adni, de a Brassói úton idén nem valószínű, hogy kialakítják az elképzelt körforgalmat. Ennek anyagi okai vannak: több olyan beruházást kell befejezni, amelyek jelentős önrészt igényelnek.