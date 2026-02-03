Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak

Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.

Székelyhon 2026. február 03., 08:302026. február 03., 08:30

A program február 14-én, szombaton 10 órakor a résztvevő csoportok érkezésével és fogadásával veszi kezdetét a faluközpontban, majd 11 órakor kezdetét veszi az ünnepélyes megnyitó. Ezt követően, 11:30-tól a csoportok elindulnak a kijelölt útvonalakra, hogy farsangi felvonulásukkal, zenével és jelmezekkel búcsúztassák a telet.

A nap csúcspontjaként 14 órától közös tánc és mulatság várja a résztvevőket a Kacsó András kultúrotthonban.