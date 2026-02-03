Alsósófalva ad otthont a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak

Alsósófalván évtizedek óta őrzik a farsangtemetés hagyományát
Fotó: László Ildikó
Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.
A program február 14-én, szombaton 10 órakor a résztvevő csoportok érkezésével és fogadásával veszi kezdetét a faluközpontban, majd 11 órakor kezdetét veszi az ünnepélyes megnyitó. Ezt követően, 11:30-tól a csoportok elindulnak a kijelölt útvonalakra, hogy farsangi felvonulásukkal, zenével és jelmezekkel búcsúztassák a telet.
Az eseményen Hargita megye számos településének hagyományőrző csoportjai vesznek részt: Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csobotfalva, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Kászon és Szentegyháza képviselői.
A rendezvény szervezői a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Parajd Község Önkormányzata és az Alsósófalvi Farsangolók. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy vidám, hagyományokban gazdag farsangi ünnepre.
