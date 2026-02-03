A szokásosnál korábban utalnak több szociális juttatást

A Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség (ANPIS) kedden bejelentette, hogy ebben a hónapban korábban utalják a szociális juttatásokat, mivel február 8., a megszokott kifizetési nap vasárnapra esik.

Eszerint pénteken érkezik meg a bankszámlákra a gyermeknevelési támogatás, a gyermekgondozási díj és a munkahelyi visszailleszkedési támogatás.

Azok, akik postai úton történő kifizetést választottak, február 10-től kapják meg az összeget – ismerteti az Agerpres.