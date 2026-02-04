Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz

Még jég borítja a tavat, de tavasszal várhatóan mozgalmas lesz a környék
Fotó: Tuchiluș Alex
Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.
Az Sepsi Aréna mögötti területen már ott sorakoznak az új vízi járművek, amelyek egy Iași megyei gyártótól érkeztek a háromszéki megyeszékhelyre. Összesen húsz új eszköz várja, hogy a tartós jó idő beköszöntével vízre bocsássák:
Bodor Lóránd, az önkormányzat alárendeltségében működő Sepsi Rekreatív Rt. igazgatója érdeklődésünkre elmondta, kiváló minőségű üvegszálas csónakokról van szó, a húsz eszköz összesen több mint 170 ezer lejbe került.
A további szükséges felszerelés (mentőmellények) beszerzése még ezután következik, de azzal meg kell várni az idei sepsiszentgyörgyi költségvetés megszületését.
A csónakok és vízibiciklik még becsomagolva várnak a jó időre
Fotó: Rekreatív Rt.
Ahhoz, hogy a csónakokat üzembe helyezhessék, a Rekreatívnak még
Ezt tavaly kivételesen megengedte a kormány (a megszorítások ellenére), de az, hogy az engedély érvényes-e az idei évre is, még elválik. Egy tavalyi tanácsi határozattal a város már döntött a jegyárakról is: egy csónak félórás bérlése 30 lejbe kerül majd.
Fotó: Tuchiluș Alex
