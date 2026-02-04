Rovatok
Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz

Még jég borítja a tavat, de tavasszal várhatóan mozgalmas lesz a környék • Fotó: Tuchiluș Alex

Még jég borítja a tavat, de tavasszal várhatóan mozgalmas lesz a környék

Fotó: Tuchiluș Alex

Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.

Bodor Tünde

2026. február 04., 15:012026. február 04., 15:01

Az Sepsi Aréna mögötti területen már ott sorakoznak az új vízi járművek, amelyek egy Iași megyei gyártótól érkeztek a háromszéki megyeszékhelyre. Összesen húsz új eszköz várja, hogy a tartós jó idő beköszöntével vízre bocsássák:

öt darab négyszemélyes csónak és tizenöt vízibicikli.

Bodor Lóránd, az önkormányzat alárendeltségében működő Sepsi Rekreatív Rt. igazgatója érdeklődésünkre elmondta, kiváló minőségű üvegszálas csónakokról van szó, a húsz eszköz összesen több mint 170 ezer lejbe került.

A további szükséges felszerelés (mentőmellények) beszerzése még ezután következik, de azzal meg kell várni az idei sepsiszentgyörgyi költségvetés megszületését.

A csónakok és vízibiciklik még becsomagolva várnak a jó időre • Fotó: Rekreatív Rt. Galéria

A csónakok és vízibiciklik még becsomagolva várnak a jó időre

Fotó: Rekreatív Rt.

Ahhoz, hogy a csónakokat üzembe helyezhessék, a Rekreatívnak még

alkalmaznia kell legalább négy embert – csónakkezelőket és vízi mentőt.

Ezt tavaly kivételesen megengedte a kormány (a megszorítások ellenére), de az, hogy az engedély érvényes-e az idei évre is, még elválik. Egy tavalyi tanácsi határozattal a város már döntött a jegyárakról is: egy csónak félórás bérlése 30 lejbe kerül majd.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
