Rendőrt késeltek meg hátulról tegnap este

Hátba szúrtak egy rendőrt szerdán este Nagybányán. A támadás a város egyik utcáján történt, a rendőr szolgálaton kívül volt, sérülését követően kórházba vitték. Az elkövető elmenekült, nagyszabású művelet indult a felkutatására.

Nagybánya egyik utcáján támadták meg hátulról a szolgálaton kívüli rendőrt, az Europol szakszervezet közlése szerint kétszer is megszúrták. „Csak a csodának köszönhető, hogy a sérülései nem voltak halálosak” – írta az Europol szerda esti bejegyzésében.

Az áldozatot a nagybányai megyei kórház sürgősségi osztályára szállították orvosi ellátásra.

A News.ro helyi sajtóértesülésekre hivatkozva azt írta, hogy a rendőr 42 éves, a késes támadás elkövetéssel gyanúsított személy pedig egy 16 éves fiatal. Nagy erőkkel keresték még szerdán este, végül sikerült azonosítani és őrizetbe vették. Folytatják a vizsgálatot.