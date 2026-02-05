Rovatok
Két dolog miatt is igazán kellemetlennek érezhetjük az időt péntekig

Eshet, fújhat. Egyik sem olyan jó... • Fotó: Haáz Vince

Eshet, fújhat. Egyik sem olyan jó...

Fotó: Haáz Vince

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki csütörtökön az ország hét megyéjére.

Székelyhon

2026. február 05., 11:35

A szakemberek szerint péntek reggelig Prahova, Buzău és Vrancea megyében esőzésekre lehet számítani, a csapadék mennyisége elérheti a 25–35 litert, helyenként meghaladhatja a 40–50 litert négyzetméterenként.

Brassó, Kovászna, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău és Vrancea megye hegyvidékén, az 1500 méter fölötti régiókban főként havazás formájában várható csapadék a következő 24 órában. Átlagban 15–30 centiméteres új hóréteg rakódik le. Az időként feltámadó heves szél (óránként 90–100 kilométer/órás sebességű szélrohamok) miatt hóviharok is előfordulhatnak, 100 méter alá csökkentve a látótávolságot.

A meteorológusok ugyanakkor egy másik riasztást is kiadtak Krassó-Szörény és Temes megyére a várható heves szél miatt. A széllökések sebessége elérheti az 50–70 kilométert óránként, de a Bánsági-hegyekben és a Déli-Kárpátok nyugati részének magas zónáiban akár 90–100 kilométer/órás sebességgel is fújhat a szél.

Az előrejelzés szerint egyébként

az ország túlnyomó részében csapadékos lesz az időjárás péntek reggelig.

Csütörtök éjjel Moldvában és Erdély keleti részében havas esőre és havazásra, valamint jegesedésre is számítani lehet. A hegyvidék 1500 méter fölötti térségeiben havazni fog.

A szél megerősödik a délnyugati és keleti régiókban, de helyenként a többi régióban is, átlagban 40–50 kilométer/órás széllökések várhatók. A hegygerinceken a 80–90 kilométer/órás sebességet is meghaladhatják a szélrohamok.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Hirdetés
