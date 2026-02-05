Enyhítenek a betegszabadság szabályain: a legsérülékenyebbek védelmet kapnak

Fotó: Haáz Vince
A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A tárcavezető bejegyzése szerint az egészségügyi minisztérium kidolgozott egy sürgősségirendelet-tervezetet, amelyik védeni fogja azokat a munkavállalókat, „akik valóban betegszabadságra szorulnak”. A jogszabály-javaslat többek között
A miniszter hangsúlyozta: a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonása fontos az állami egészségügyi rendszer fenntarthatósága szempontjából, de nem írhatja felül a betegek egészségének védelmét. A készülő sürgősségi rendelet célja annak biztosítása, hogy a kiszolgáltatott betegek ne szenvedjenek hátrányt a szabályozás miatt – idézi a miniszter bejegyzését az Agerpres.
