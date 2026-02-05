Enyhítenek a betegszabadság szabályain: a legsérülékenyebbek védelmet kapnak

A kormány mentesíti a kiszolgáltatott betegeket a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés alól – közölte csütörtökön a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

2026. február 05.

A tárcavezető bejegyzése szerint az egészségügyi minisztérium kidolgozott egy sürgősségirendelet-tervezetet, amelyik védeni fogja azokat a munkavállalókat, „akik valóban betegszabadságra szorulnak”. A jogszabály-javaslat többek között

a rákos betegeket, illetve a ritka vagy krónikus betegségben szenvedő személyeket mentesíti a korlátozó intézkedés alól.