Ennyi ukrán állampolgár kért menedékjogot Romániában a háború kitörése óta

Ukrán menekültek a háború kitörését követően. Archív
Fotó: Haáz Vince
Az ukrajnai konfliktus kezdete óta 4534 ukrán állampolgár kért menedékjogot a román államtól.
2025. december 10., 10:512025. december 10., 10:51
December 9-éig 217 243 tartózkodási engedélyt adtak ki, vagy frissítettek fel az ideiglenes védelemben részesülőknek, ebből 583-at ebben a hónapban – ismerteti az Agerpres.
A bevándorlási főfelügyelőség (IGI) szerdai közleménye szerint a konfliktus kezdete óta
December óta még egyetlen ukrán állampolgár sem folyamodott menedékjogért a román hatóságokhoz.
A menedékjogért folyamodókat a bevándorlási főfelügyelőség hat szállásközpontjában helyezték el, ezek kihasználtsága jelenleg 19,9 százalékos – közölte még a hivatal.
