Ennyi ukrán állampolgár kért menedékjogot Romániában a háború kitörése óta

Az ukrajnai konfliktus kezdete óta 4534 ukrán állampolgár kért menedékjogot a román államtól.

December 9-éig 217 243 tartózkodási engedélyt adtak ki, vagy frissítettek fel az ideiglenes védelemben részesülőknek, ebből 583-at ebben a hónapban – ismerteti az Agerpres.

A bevándorlási főfelügyelőség (IGI) szerdai közleménye szerint a konfliktus kezdete óta