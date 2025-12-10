Hadiipari beruházásokat hozna Romániába Nicușor Dan

Nicușor Dan államelnök kedden kijelentette, hogy Románia jelentős összegeket fog beruházni a védelembe, de nem egyszerű felvásárlóként.

Kedd esti Facebook-bejegyzésében az államfő kifejtette, hogy franciaországi hivatalos látogatásán a védelmi ipar vállalatainak képviselőivel is találkozott, és közölte velük, hogy Románia jelentős beruházásokat akar eszközölni a védelembe, de nem csak egyszerű felvásárlóként, hanem

olyan partnereket akar, akik az ország területén akarnak termelni, munkahelyeket teremteni és kifejleszteni Románia exportkapacitását is ebben az ágazatban.

Nicușor Dan szerint sok francia vállalatnak már előrehaladott tervei vannak a román cégekkel való együttműködésre és befektetésre.

A feltörekvő technológiák – mesterséges intelligencia és kiberbiztonság – terén Franciaország vezető Európában, a romániai IT-iparral való együttműködésének pedig már szolid gyökerei vannak.

„Csak közös beruházásokkal tudjuk pótolni Európa lemaradásait ezekben a stratégiai ágazatokban” – hangsúlyozta az elnök az Agerpres beszámolója szerint.