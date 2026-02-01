Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket

Fotó: Porzsolt Levente/Facebook
Autóbontásból származó szemetet, főleg műanyag hulladékot raktak le a Gidófalva községhez tartozó Angyaloson sepsiszentgyörgyi személyek, de pechjükre a falubeliek és a térfigyelő kamerák is figyelték őket.
Egy helyi lakos szemtanúja volt annak, hogy az illetők leürítették a járműből a szemetet, és a látottakról azonnal beszámolt Porzsolt Levente polgármesternek. A térfigyelő kamerák segítségével sikerült azonosítani a járművet is, amelynek – éppen egy térfigyelő kamera előtt – kinyílt az oldalajtója, így látható vált a szállítmány is.
A rendőrség rövid időn belül azonosította a szemetelőket, akikről kiderül, hogy sepsiszentgyörgyi lakosok, és autóbontásból származó ócskavasat értékesítettek, majd a számukra értéktelen hulladéktól próbáltak törvénytelen módon megszabadulni. Az elkövetőket megbírságolták és kötelezték őket a hulladék összeszedésére és elszállítására.
Farsangbúcsúztatóra várják a háromszéki Illyefalva község lakóit február 14-én, szombaton.
Egyre kevesebbet írnak a diákok, írásuk is nehézkesebb, de még vannak köztük olyanok, akik időt és energiát fektetnek a helyesírás megtanulásába. Vasárnap díjazták az Implom József középiskolai helyesírási verseny döntőseit Sepsiszentgyörgyön.
Kártékony rágcsáló, ami tönkreteszi a fákat, a töltéseket, és megdézsmálja a terményeket. Sokan így tekintenek rá, de azt elfelejtik: ahol hód van, ott víz, vele együtt pedig élet is van. Cikkünkben a vizes élőhelyek megmentőivel ismerkedünk meg.
A könyvtár már régóta nemcsak hosszú polcokon sorakozó könyveket jelent, amelyek közül néha kikölcsönzünk egy párat. Olyan beszélgetések, előadások katalizátorává is válhat, ahol a tudásszomj oltása mellett akár betegségekre is gyógyírt lelhetünk.
Noha fogyatkozik a hagyományőrző fiatalok száma, az Erdővidék és a Barcaság határvidékén élő magyar közösség mindmáig őrzi a régi népszokásokat. Idén a farsangi események Apácán kezdődnek el, Ürmösön folytatódnak, és Bölönben zárulnak.
Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.
Elrendelték a bíróság elé állítását annak a 49 éves férfinak, akit minősített emberöléssel és családon belüli erőszakkal vádolnak, miután a gyanú szerint brutálisan megölte 86 éves édesapját.
Alapfokon húsz év szabadságvesztésre ítélték azt a Kovászna megyei férfit, aki tavaly agyonverte az apját. Az ítélet hosszas bizonyítási eljárás után született meg szerdán.
A sepsiszentgyörgyi zsidó hagyományokat és a holokauszt emlékezetét állítja középpontba a Mire emlékezzünk? című rendezvény, amelyet február 3-án tartanak a Bod Péter Megyei Könyvtárban.
Részletes tájékoztatást adott az adók emelésével kapcsolatban az erdővidéki város polgármestere. Mint mondta, Baróton nem áll fenn a lehetősége az adócsökkentésnek, de keresik a módját annak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élők számára.
