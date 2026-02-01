Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket

Autóbontásból származó szemetet, főleg műanyag hulladékot raktak le a Gidófalva községhez tartozó Angyaloson sepsiszentgyörgyi személyek, de pechjükre a falubeliek és a térfigyelő kamerák is figyelték őket.

Egy helyi lakos szemtanúja volt annak, hogy az illetők leürítették a járműből a szemetet, és a látottakról azonnal beszámolt Porzsolt Levente polgármesternek. A térfigyelő kamerák segítségével sikerült azonosítani a járművet is, amelynek – éppen egy térfigyelő kamera előtt – kinyílt az oldalajtója, így látható vált a szállítmány is.

A rendőrség rövid időn belül azonosította a szemetelőket, akikről kiderül, hogy sepsiszentgyörgyi lakosok, és autóbontásból származó ócskavasat értékesítettek, majd a számukra értéktelen hulladéktól próbáltak törvénytelen módon megszabadulni. Az elkövetőket megbírságolták és kötelezték őket a hulladék összeszedésére és elszállítására.