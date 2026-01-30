Rovatok
Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben

Tovább őrzik a farsangtemetés hagyományát az erdővidéki, barcasági magyar közösségek • Fotó: Klárik Loránd Photorapher/Facebook

Tovább őrzik a farsangtemetés hagyományát az erdővidéki, barcasági magyar közösségek

Fotó: Klárik Loránd Photorapher/Facebook

Noha fogyatkozik a hagyományőrző fiatalok száma, az Erdővidék és a Barcaság határvidékén élő magyar közösség mindmáig őrzi a régi népszokásokat. Idén a farsangi események Apácán kezdődnek el, Ürmösön folytatódnak, és Bölönben zárulnak.

Farkas Orsolya

2026. január 30., 17:102026. január 30., 17:10

2026. január 30., 17:122026. január 30., 17:12

Az elkövetkező egy hónapban vidám télbúcsúztatóktól lesznek hangosak a falvak utcái. A farsangot ebben a térségben évek óta úgy szervezik meg, hogy

minden településnek jusson egy hétvége.

Az eseményeket ezúttal Apáca nyitja meg január 31-én, Ürmösön február 7-ére esik a télűzés, február 28-án pedig a leghíresebb erdővidéki farsangtemetéssel, a bölöni nappali farsanggal zárul a sor.

Apácán a tulusok szervezik
Az apácai farsangtemetés mindenkori szervezői a tulusok, tudtuk meg egy lelkes helyi hagyományőrzőtől, Valádi Simon Margittól. A tulusok, azaz tollasok jelző a hagyomány szerint azokra a fiúgyermekekre utal, akik katonaság előtt állnak. A falu leányai, illetőleg az édesanyák annak idején a libatollakat petróleumcsőnél formálták ki, úgy tették fel a fiúk kucsmájára. A bokrétások pedig azok az ifjak, akik már katonának állhatnak. Mint mondta,

egyre csökken a faluban a magyarság aránya, jelenleg a 40 százalékot közelíti, de a népszokásokhoz nagyon ragaszkodik a kis közösség,

és a még itt maradt fiatalok szívesen kapcsolódnak be a hagyományőrzésbe.

Kissé átformálták, de a szokások lényegét megőrizték Apácán. A ló helyett most már traktor húzza a szekeret • Fotó: Valádi Simon Margit személyes archívuma Galéria

Kissé átformálták, de a szokások lényegét megőrizték Apácán. A ló helyett most már traktor húzza a szekeret

Fotó: Valádi Simon Margit személyes archívuma

Különleges hagyomány itt a húsvéti kakaslövés, amiről már a farsangi szokásaik kapcsán is érdemes említést tenni, hiszen ezek szorosan fűződnek egymáshoz. A faluban úgy tartják, hogy a tatárjárás idején, amikor a csapatok a várbástya alatt vonultak el, a romos falak között rejtőzött el a nép. A várfalra felrepült kakas kukorékolása azonban elárulta őket, ezt hallván a tatárok lemészárolták a menekülők többségét. A túlélők elhatározták, hogy ennek emlékére évente megtartják a kakaslövést, „bosszúból” a kakasok árulásáért.

1996-os télűzés Apácán: Valádi Simon Margit unokatestvére a lovas, Margit pedig tartja a lovat • Fotó: Valádi Simon Margit személyes archívuma Galéria

1996-os télűzés Apácán: Valádi Simon Margit unokatestvére a lovas, Margit pedig tartja a lovat

Fotó: Valádi Simon Margit személyes archívuma

Régen húsvét hétfőjén, ma húsvét vasárnapján, a vár feletti Hegyparagán fából faragott, nyilas puskával lövik a kakast. A szokás előkészítése már húsvét előtt megkezdődik. Ilyenkor a falu ifjú fiúgyermekei hetente összegyűlnek és felkészülnek az ünnepre. Általában farsang végén, régebben húshagyókedden szervezték meg a kakas- és tojásszedést. A kakaslövést, és egyébként a szervezést azonban a vitézek végzik, és nem a tulusok, hiszen ők korban már idősebbek.

A tulusok készítik elő farsangtemetéskor a kóborszekeret, amit náddal fednek, bábukkal díszítenek.

A felvonuláson mindig elől állnak a zenészek, utánuk jönnek a tulusok, majd a kóborszekér, a vőlegény és a menyasszony, a lánynak öltözött fiúk párjaikkal, és végül a láncra fűzött medvék – így űzik el a telet az apácaiak. És persze vannak kéregetők, akik begyűjtik az esti mulatsághoz a tojást, a pénzt. A farsangi események sora január 31-én kezdődik el itt.

A hagyományos kóborszekeres farsangi felvonulás szombaton indul

az apácai állatorvosi rendelő (238-as kapuszám) udvaráról 13 órakor, majd este 20 órától farsangi bál lesz a helyi kultúrotthonban.

Bolondszekér Ürmösön

Ürmösön a hagyomány része a felvonulás, amelyet idén február 7-én tartanak. Idén a felvonulás résztvevői 11 órakor indulnak falujáró útjukra az Apáca felőli faluvégről, majd este 21 órától a helyi kultúrotthonban farsangi bállal zárul az eseménysorozat.

Az ürmösi télűzés elengedhetetlen eleme a bolondszekér,

amelyet náddal borítanak, a végéhez erősítik a bolondkereket, ami a két szalmabábut forgatja. A lovakat gondosan kidíszítik, rájuk fiatalok ülnek, így indul el a lakodalmas menet. Szabály, hogy legelöl a vőfély áll, hagyományos székely népviseletben. Őt kísérik a zenészek és az ifjú batyukák, akik régebben tojást, szalonnát, ma már egyéb jóságokat is gyűjtenek a bál előtti lakomához.

Utána következik a menyasszony és vőlegény, aztán a násznép és a bolondszekér. Azt a kor határozza meg, ki kapja a menyasszony, és ki a vőlegény szerepét: előbbit a fiatalabb, utóbbit az idősebb fiú kapja. Régen a katonaság előtt álló legények ülhettek fel a lóhátra, ma már 18 év alatti ifjakat is bevonnak a rendezvénybe.

Musztikás Bölönben

A két Brassó megyei falu után a Kovászna megyéhez tartozó Bölön következik. Itt a farsangi menetet rendszerint a menyasszonynak és vőlegénynek öltözött pár vezeti, őket követi a székely, a magyar, és a huszár, valamint a Rákóczi-pár.

Bölönben a musztikás az egyik legérdekesebb farsangi figura • Fotó: Klárik Loránd Photorapher/Facebook Galéria

Bölönben a musztikás az egyik legérdekesebb farsangi figura

Fotó: Klárik Loránd Photorapher/Facebook

A cigányok pénzt kéregetnek, a csendőrök gondoskodnak a rendről, gyűjtik a pénzt az esti bálra. A felvonulásnak része a szekér, a vándorkerék a bábpárral, a zenekar, és

a musztikás, aki koszorús, csizmás lovon, bundába öltözve, szalmakalappal a fején a farsangolók egyik legérdekesebb figurája.

Hasonló a szerepe a cigányokéhoz, azzal a különbséggel, hogy lóháton van. A felvonulók a székely himnusz eléneklése után, a farsangparancsnokhoz igazodva, füttyszóra járják be a falut. A téltől végül a bábuk elégetésével búcsúznak.

Az egyik leghíresebb erdővidéki farsangtemetést, a bölöni nappali farsangot és mulatságot február 28-án tartják,

ezzel zárul az idei farsangi események sora.

A felvonulás 9 órakor a falu központjából indul, majd miután a falut körbejárták, 16.30 órakor lesz bábuégetés és 21 órától farsangi bál a bölöni kultúrotthonban. A talpalávalót Kompi és a Fun Band biztosítja.

Háromszék Farsang
