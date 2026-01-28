Jótékonysági bál a kézdivásárhelyi kórházban ápolt gyermekekért

Az adományokból szabadtéri játékokat vásárolnak a kézdivásárhelyi kórház számára

Szívből a gyermekeknek címmel szervez jótékonysági bált február 13-án az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete. Az adományokból szabadtéri játékokat vásárolnak a kézdivásárhelyi kórház számára.

A sepsiszentgyörgyi Park Hotel nagytermében szervezendő bált február 13-án, pénteken 19 órától tartják. Az adományokból szabadtéri játékokat vásárolnak a kézdivásárhelyi kórház számára, hogy a hosszabb ideig ápolást igénylő gyermekek is átélhessék a játék felszabadító örömét, és mosolyt csaljanak az arcukra. Hirdetés A rendezvény fővédnöke dr. Vitályos Eszter, a magyar kormány kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.