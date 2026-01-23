Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben

Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

A közlemény szerint a dési katonai tűzoltók és a kolozsvári katasztrófavédelem búvárai vesznek részt a keresésben, a megyei rendőrség egységei és a szamosújvári önkéntes katasztrófavédelmi erők segédletével. A helyszínre egy SMURD-egységet is kirendeltek – írja az Agerpres.

A Kolozs megyei rendőrség képviselői szerint a két gyermek a folyó melletti dombon szánkózott, és beestek a vízbe. Egy kilencéves fiú látta, amint a két kisgyereket elragadta a víz, és azonnal elszaladt segítségért a közeli házakhoz. Ennek következtében