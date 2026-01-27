Ádám Gyula (1961, Csíkkarcfalva) grafikusnak készült, végül fotóművészként vált az erdélyi magyar fotográfia meghatározó alakjává. Grafikai látásmódja, kompozíciós érzékenysége és technikai tudása már a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban formálódott. A fotográfiával középiskolásként ismerkedett meg, majd a rendszerváltás előtti években – a moldvai és gyimesi csángó falvakat járva – dokumentarista munkáival hívta fel magára a figyelmet. Művészetének középpontjában az ember áll: arcok, kezek, tekintetek, amelyekből – Cseke Gábor szavaival – „arcpoétikája” bontakozik ki, a keresztény hitből fakadó értékrenddel és a szülőfalu templomának szimbolikus fényével áthatva, „a dolgoknak nemcsak a valóját, hanem az igazát” megmutatva. Számos hazai és európai kiállítás résztvevője, több jelentős fotóalbum szerzője; munkásságát rangos elismerések kísérik.