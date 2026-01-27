Fotó: Ádám Gyula / Székely Nemzeti Múzeum
Bemutatják a csíkszéki grafikus, fotóművész munkáit a sepsiszentgyörgyi közönség előtt.
Ádám Gyula grafikus, fotóművész Két világ emberei című fotókiállítása január 29-én, csütörtökön 18 órától nyílik meg a sepsiszentgyörgyi Lábasházban.
A vendégeket köszönti Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, a művésszel Pozsony Ferenc néprajzkutató és Sarány István újságíró beszélget. Az eseményen közreműködik Éltes Barna szobrászművész.
A kiállítás február 27-ig látogatható.
Ádám Gyula (1961, Csíkkarcfalva) grafikusnak készült, végül fotóművészként vált az erdélyi magyar fotográfia meghatározó alakjává. Grafikai látásmódja, kompozíciós érzékenysége és technikai tudása már a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban formálódott. A fotográfiával középiskolásként ismerkedett meg, majd a rendszerváltás előtti években – a moldvai és gyimesi csángó falvakat járva – dokumentarista munkáival hívta fel magára a figyelmet. Művészetének középpontjában az ember áll: arcok, kezek, tekintetek, amelyekből – Cseke Gábor szavaival – „arcpoétikája” bontakozik ki, a keresztény hitből fakadó értékrenddel és a szülőfalu templomának szimbolikus fényével áthatva, „a dolgoknak nemcsak a valóját, hanem az igazát” megmutatva. Számos hazai és európai kiállítás résztvevője, több jelentős fotóalbum szerzője; munkásságát rangos elismerések kísérik.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata próbálja tisztázni az adózással kapcsolatos döntését: részletezték, hogy mely adónemek maradnak a törvényi minimumon, és hol történt tényleges csökkentés a lakosság terheinek enyhítése érdekében.
410 óra közösségi munkával érdemelte ki Az év önkéntese elismerést 2025-ben a kézdivásárhelyi Kádár Henrietta. A végzős középiskolás lány egyelőre az iskolára összpontosít, de később külföldi önkéntes programokban is kipróbálná magát.
Minden diákban rejtőzik valamiféle tehetség, de nem biztos, hogy azt felismeri magában, így csiszolni sem tudja azt. Ehhez kapott hatékony eszközt három osztálynyi sepsiszentgyörgyi középiskolás a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által.
Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.
Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.
Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.
A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.
Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete, és ezen újra vitát szült a drasztikusan megemelt adók kérdése. Tüntetni is készülnek.
A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.
Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.
