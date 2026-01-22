Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex
A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.
2026. január 22., 15:012026. január 22., 15:01
„2026-ban a mindennapi megélhetés sokak számára fontosabb, mint a város fejlesztése. A ma fontosabb, mint a holnap. Polgármesterként elfogadom ezt” – fogalmazott Antal Árpád a Miklós Zoltán parlamenti képviselővel, a helyi RMDSZ-szervezet elnökével közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Mint elhangzott, megvizsgálták a jogi lehetőségeket, megállapították a lehetséges megoldásokat, ezek nyomán kezdeményezik a helyi adókra és illetékekre vonatkozó tanácsi határozat módosítását. A helyi önkormányzat képviselő-testülete elé beterjesztendő tervezet szerint
akárcsak a hibrid autók esetében, az egyéb gépjárművekre marad a tavalyi szint.
Jogi személyek számára az épületadó változatlan marad, a telekadó a legalacsonyabb szintre kerül, akárcsak a hibrid autók után fizetendő adó, a más típusú gépjárművekre pedig marad a tavalyi szint, a márciusra tervezett népszavazás ezzel okafogyottá vált.
Antal Árpád kitért arra, hogy nagy fejlesztési tervekkel vágtak neki ennek az évnek, ám az utóbbi napokban kapott visszajelzések (utcai tiltakozás, lakossági fórum – szerk. megj.) alapján a gyors fejlődés helyett a közösség békéjét választja.
Miklós Zoltán elmondta, megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek alapján újra dönthetnek az önkormányzati képviselők a helyi adókról és illetékekről. Elhangzott az is, hogy
A polgármester az elmúlt napok eseményeire utalva megjegyezte, Sepsiszentgyörgynek koherens adópolitikája volt, ami több mint tíz éve jól működött.
„A magánszemélyeknek minimális volt a lakásadó, mert a lakhatás olyan alapjog, amit nem szabad túladózni. Nagyon sok önkormányzat közpolitikai stratégia nélkül alkalmazta a törvényes szorzókat. Más városokban 20–80 százalékkal több adót szednek be, mi az alacsonyabb lakásadókat a gépkocsiadókra kivetett magasabb adókkal próbáltuk pótolni. 2026-ban ez már nem működött, mert
– állapította meg.
Antal Árpád az adómódosítás kapcsán leszögezte, az idénre tervezett beruházásokat átgondolják, újabb prioritási lista készül és lemondanak azokról a fejlesztésekről, amelyeknek az önkormányzati önrésze a legmagasabb.
A sajtótájékoztatót a Székelyhon élőben közvetítette, a felvételt az alábbiakban nézheti vissza:
