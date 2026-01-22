Rovatok
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Bodor Tünde

2026. január 22., 15:012026. január 22., 15:01

2026. január 22., 15:062026. január 22., 15:06

„2026-ban a mindennapi megélhetés sokak számára fontosabb, mint a város fejlesztése. A ma fontosabb, mint a holnap. Polgármesterként elfogadom ezt” – fogalmazott Antal Árpád a Miklós Zoltán parlamenti képviselővel, a helyi RMDSZ-szervezet elnökével közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Mint elhangzott, megvizsgálták a jogi lehetőségeket, megállapították a lehetséges megoldásokat, ezek nyomán kezdeményezik a helyi adókra és illetékekre vonatkozó tanácsi határozat módosítását. A helyi önkormányzat képviselő-testülete elé beterjesztendő tervezet szerint

a természetes személyek számára a 2026-os ingatlanadók a törvény szerinti legalacsonyabb szinten lesznek,

akárcsak a hibrid autók esetében, az egyéb gépjárművekre marad a tavalyi szint.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Jogi személyek számára az épületadó változatlan marad, a telekadó a legalacsonyabb szintre kerül, akárcsak a hibrid autók után fizetendő adó, a más típusú gépjárművekre pedig marad a tavalyi szint, a márciusra tervezett népszavazás ezzel okafogyottá vált.

Fejlesztésekről kell lemondjanak

Antal Árpád kitért arra, hogy nagy fejlesztési tervekkel vágtak neki ennek az évnek, ám az utóbbi napokban kapott visszajelzések (utcai tiltakozás, lakossági fórum – szerk. megj.) alapján a gyors fejlődés helyett a közösség békéjét választja.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Miklós Zoltán elmondta, megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek alapján újra dönthetnek az önkormányzati képviselők a helyi adókról és illetékekről. Elhangzott az is, hogy

a garázsokra vonatkozó szerződéseket egy évvel meghosszabbítja az önkormányzat a tavalyi feltételekkel.

A polgármester az elmúlt napok eseményeire utalva megjegyezte, Sepsiszentgyörgynek koherens adópolitikája volt, ami több mint tíz éve jól működött.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

„A magánszemélyeknek minimális volt a lakásadó, mert a lakhatás olyan alapjog, amit nem szabad túladózni. Nagyon sok önkormányzat közpolitikai stratégia nélkül alkalmazta a törvényes szorzókat. Más városokban 20–80 százalékkal több adót szednek be, mi az alacsonyabb lakásadókat a gépkocsiadókra kivetett magasabb adókkal próbáltuk pótolni. 2026-ban ez már nem működött, mert

Idézet
olyan terheket róttak a polgárok vállára, hogy már nem tudták, nem akarták elviselni a további növelést”

– állapította meg.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád az adómódosítás kapcsán leszögezte, az idénre tervezett beruházásokat átgondolják, újabb prioritási lista készül és lemondanak azokról a fejlesztésekről, amelyeknek az önkormányzati önrésze a legmagasabb.

A sajtótájékoztatót a Székelyhon élőben közvetítette, a felvételt az alábbiakban nézheti vissza:

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat

Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat

Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték

Előzetes letartóztatásba került az a Hunyad megyei férfi, aki megszegte a távoltartási végzést Kovászna megyében. A férfi november óta elektronikus megfigyelés alatt állt, miután megfenyegette Háromszéken élő volt élettársát, hogy rágyújtja a házát.

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon

Fontos bejelentés hangzott el a keddi sepsiszentgyörgyi lakossági fórumon: márciusban népszavazással dönthetnek a lakók arról, hogy milyen város adópolitikáját szeretnék követni.

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen

A Lidl másfél évtizeddel ezelőtt húzta fel első üzletét Kézdivásárhelyen. Nemrég hozzáfogtak egy új szupermarket megépítéséhez, elvileg egy év leforgása alatt be is fejezik, de nem tervezik mindkettőt megtartani.

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
Új áruház épül Kézdivásárhelyen
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam

Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Barcsay 125 emlékév keretében tárlatot nyitnak Barcsay Jenő Művészeti anatómia című könyvének giclée-nyomataiból.

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
