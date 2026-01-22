Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Bodor Tünde 2026. január 22., 15:012026. január 22., 15:01 2026. január 22., 15:062026. január 22., 15:06

„2026-ban a mindennapi megélhetés sokak számára fontosabb, mint a város fejlesztése. A ma fontosabb, mint a holnap. Polgármesterként elfogadom ezt” – fogalmazott Antal Árpád a Miklós Zoltán parlamenti képviselővel, a helyi RMDSZ-szervezet elnökével közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján. Hirdetés Mint elhangzott, megvizsgálták a jogi lehetőségeket, megállapították a lehetséges megoldásokat, ezek nyomán kezdeményezik a helyi adókra és illetékekre vonatkozó tanácsi határozat módosítását. A helyi önkormányzat képviselő-testülete elé beterjesztendő tervezet szerint

a természetes személyek számára a 2026-os ingatlanadók a törvény szerinti legalacsonyabb szinten lesznek,

akárcsak a hibrid autók esetében, az egyéb gépjárművekre marad a tavalyi szint.

Fotó: Tuchiluș Alex

Jogi személyek számára az épületadó változatlan marad, a telekadó a legalacsonyabb szintre kerül, akárcsak a hibrid autók után fizetendő adó, a más típusú gépjárművekre pedig marad a tavalyi szint, a márciusra tervezett népszavazás ezzel okafogyottá vált. Fejlesztésekről kell lemondjanak Antal Árpád kitért arra, hogy nagy fejlesztési tervekkel vágtak neki ennek az évnek, ám az utóbbi napokban kapott visszajelzések (utcai tiltakozás, lakossági fórum – szerk. megj.) alapján a gyors fejlődés helyett a közösség békéjét választja.

Fotó: Tuchiluș Alex

Miklós Zoltán elmondta, megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek alapján újra dönthetnek az önkormányzati képviselők a helyi adókról és illetékekről. Elhangzott az is, hogy

a garázsokra vonatkozó szerződéseket egy évvel meghosszabbítja az önkormányzat a tavalyi feltételekkel.

A polgármester az elmúlt napok eseményeire utalva megjegyezte, Sepsiszentgyörgynek koherens adópolitikája volt, ami több mint tíz éve jól működött.

Fotó: Tuchiluș Alex

„A magánszemélyeknek minimális volt a lakásadó, mert a lakhatás olyan alapjog, amit nem szabad túladózni. Nagyon sok önkormányzat közpolitikai stratégia nélkül alkalmazta a törvényes szorzókat. Más városokban 20–80 százalékkal több adót szednek be, mi az alacsonyabb lakásadókat a gépkocsiadókra kivetett magasabb adókkal próbáltuk pótolni. 2026-ban ez már nem működött, mert

olyan terheket róttak a polgárok vállára, hogy már nem tudták, nem akarták elviselni a további növelést”

– állapította meg.

Fotó: Tuchiluș Alex