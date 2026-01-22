Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét

A magyar kultúra napját ünnepelték, díjakat és okleveleket adtak át a Bod Péter Megyei Könyvtárban

A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.

„A kultúra összeköti az időt és a teret, múltat és jelent, emlékezetet és tapasztalatot. Összeköt bennünket, magyarokat egymással. Nélküle nincs közösség, nincs folytonosság, nincs jövő. Ebben az összekötöttségben kell lennünk itt Háromszéken is megtalálnunk az erőt és a kapaszkodót, hogy ebben a széttartó világban ne csak megmaradjunk, hanem tovább is tudjunk lépni" – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a közönséget Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a magyar kultúra napján. Az ünnepségen, amelynek a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-terme adott otthont, Háromszék kultúrájáért díjjal ismerték el Ütő Gusztáv és Vinczeffy László képzőművészeket. A performanszművészet meghonosítója A díjazottak életútja Vargyasi Levente kisfilmjein elevenedett meg. A vetítést követően Ütő Gusztávot, a sepsiszentgyörgyi születésű Munkácsy-díjas festőművészt, tanszékvezető művészeti oktatót Vécsi-Nagy Zoltán méltatta. A Háromszék hírnevét országos és nemzetközi szinten is hitelesen képviselő művész neve elsősorban a performansz- és akcióművészethez kötődik.

1991 és 1999 között Erdély egyik legfontosabb akcióművészeti alkotójaként több mint 350 cselekményt hozott létre,

amellyel nemzetközi szaktekintéllyé vált. Alapítója és szervezője több jelentős művészeti kezdeményezésnek, amelyek Székelyföldet bekapcsolták a nemzetközi kortárs művészeti körforgásba.

Dr. Ütő Gusztáv egészségügyi okok miatt nem tudott megjelenni, díját Vetró-Bodoni Barnabás vette ét Fotó: Csulak Zoltán

Törekvéseinek eredménye a MAGMA kortárs kiállítótér létrejötte, a Székely Nemzeti Múzeum megerősödése, valamint az Erdélyi Művészeti Központ működése. Díját, mivel a művész betegsége okán nem vehetett részt személyesen az ünnepségen, Vetró-Bodoni Barnabás képzőművész vette át. A közönség nagy tapssal ismerte el a munkásságát. Aki új életet ad az alkotásoknak Az atyhai születésű Vinczeffy László festőművész 1970 őszétől tanított a zágoni iskolában, később a Székely Nemzeti Múzeum restaurátoraként és számos kiállítás szervezőjeként öregbítette az intézmény hírnevét. Több száz elfelejtett vagy súlyosan sérült régi műalkotásnak adott új életet: Gyárfás Jenő, Barabás Miklós és más hasonlóan jeles művész alkotásai új formát kaptak – méltatta a Munkácsy Mihály-díjas művészt Jánó Mihály. A díjat Tamás Sándor nyújtotta át.

Vinczeffy László, Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjasa újabb megtisztelő elismerésben részesült Fotó: Tuchiluș Alex

A nyolcvanéves Vinczeffy László beszédében visszaemlékezett a kezdetekre, amikor a tanulmányai befejeztével szembe kellett néznie a bizonytalan jövővel. Mint fogalmazott, kinevezésével szerencséje volt.

Kovászna megyében két rajztanári állást hirdettek meg: Gelencén és Zágonban. Utóbbit Mikes Kelemen miatt választotta, így került Háromszékre, ahol megélte a boldog öregkort.

Köszönetet mondott családjának a támogatásért, a közösségnek pedig az elismerésért. Közművelődési szakembereket képeznek A művészeti líceum diákjainak előadása után Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára több mint 40 háromszéki és barcasági kultúraszervezőnek nyújtott át oklevelet, miután sikeresen elvégezték a Nemzeti Művelődési Intézet által Sepsiszentgyörgyön és Brassóban szervezett, kulturális közönség- és közösségszervezési továbbképzést.

Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára Fotó: Tuchiluș Alex

Az átadás előtt az államtitkár a magyar kultúra közösségmegtartó szerepét hangsúlyozta beszédében.

A kultúra összeköt. Összeköt bennünket egymással itt, Székelyföldön, összeköt az anyaországgal, a Kárpát-medence minden magyar közösségével, és azokkal, akik a világ távoli pontjain őrzik hűen és állhatatosan magyarságunkat

– fogalmazott. Mint mondta, a kulturális kormányzat stratégiája három pillérre építkezik: a nemzeti identitás megtartására,

a keresztény értékek érvényesítésére

és a minőségi kultúra mindenki számára elérhetővé tételére. Mert azt vallják – tette hozzá –, hogy a nemzeti hagyományok ápolása nem luxus, hanem alapvető jog és össznemzeti érdek.

A Háromszék kultúrájáért díjat 2013-ban alapította Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ Fotó: Tuchiluș Alex