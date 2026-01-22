Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét

A magyar kultúra napját ünnepelték, díjakat és okleveleket adtak át a Bod Péter Megyei Könyvtárban
Fotó: Tuchiluș Alex
A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.
„A kultúra összeköti az időt és a teret, múltat és jelent, emlékezetet és tapasztalatot. Összeköt bennünket, magyarokat egymással. Nélküle nincs közösség, nincs folytonosság, nincs jövő. Ebben az összekötöttségben kell lennünk itt Háromszéken is megtalálnunk az erőt és a kapaszkodót, hogy ebben a széttartó világban ne csak megmaradjunk, hanem tovább is tudjunk lépni” – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a közönséget Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a magyar kultúra napján.
Az ünnepségen, amelynek a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-terme adott otthont, Háromszék kultúrájáért díjjal ismerték el Ütő Gusztáv és Vinczeffy László képzőművészeket.
A díjazottak életútja Vargyasi Levente kisfilmjein elevenedett meg. A vetítést követően Ütő Gusztávot, a sepsiszentgyörgyi születésű Munkácsy-díjas festőművészt, tanszékvezető művészeti oktatót Vécsi-Nagy Zoltán méltatta. A Háromszék hírnevét országos és nemzetközi szinten is hitelesen képviselő művész neve elsősorban a performansz- és akcióművészethez kötődik.
amellyel nemzetközi szaktekintéllyé vált. Alapítója és szervezője több jelentős művészeti kezdeményezésnek, amelyek Székelyföldet bekapcsolták a nemzetközi kortárs művészeti körforgásba.
Dr. Ütő Gusztáv egészségügyi okok miatt nem tudott megjelenni, díját Vetró-Bodoni Barnabás vette ét
Fotó: Csulak Zoltán
Törekvéseinek eredménye a MAGMA kortárs kiállítótér létrejötte, a Székely Nemzeti Múzeum megerősödése, valamint az Erdélyi Művészeti Központ működése. Díját, mivel a művész betegsége okán nem vehetett részt személyesen az ünnepségen, Vetró-Bodoni Barnabás képzőművész vette át. A közönség nagy tapssal ismerte el a munkásságát.
Az atyhai születésű Vinczeffy László festőművész 1970 őszétől tanított a zágoni iskolában, később a Székely Nemzeti Múzeum restaurátoraként és számos kiállítás szervezőjeként öregbítette az intézmény hírnevét. Több száz elfelejtett vagy súlyosan sérült régi műalkotásnak adott új életet: Gyárfás Jenő, Barabás Miklós és más hasonlóan jeles művész alkotásai új formát kaptak – méltatta a Munkácsy Mihály-díjas művészt Jánó Mihály. A díjat Tamás Sándor nyújtotta át.
Vinczeffy László, Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjasa újabb megtisztelő elismerésben részesült
Fotó: Tuchiluș Alex
A nyolcvanéves Vinczeffy László beszédében visszaemlékezett a kezdetekre, amikor a tanulmányai befejeztével szembe kellett néznie a bizonytalan jövővel. Mint fogalmazott, kinevezésével szerencséje volt.
Köszönetet mondott családjának a támogatásért, a közösségnek pedig az elismerésért.
A művészeti líceum diákjainak előadása után Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára több mint 40 háromszéki és barcasági kultúraszervezőnek nyújtott át oklevelet, miután sikeresen elvégezték a Nemzeti Művelődési Intézet által Sepsiszentgyörgyön és Brassóban szervezett, kulturális közönség- és közösségszervezési továbbképzést.
Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára
Fotó: Tuchiluș Alex
Az átadás előtt az államtitkár a magyar kultúra közösségmegtartó szerepét hangsúlyozta beszédében.
– fogalmazott. Mint mondta, a kulturális kormányzat stratégiája három pillérre építkezik:
a nemzeti identitás megtartására,
a keresztény értékek érvényesítésére
és a minőségi kultúra mindenki számára elérhetővé tételére.
Mert azt vallják – tette hozzá –, hogy a nemzeti hagyományok ápolása nem luxus, hanem alapvető jog és össznemzeti érdek.
A Háromszék kultúrájáért díjat 2013-ban alapította Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ
Fotó: Tuchiluș Alex
Idén januárban van Bajor Andor író halálának 35. évfordulója, 2027-ben pedig születésének centenáriuma. Ennek tiszteletére, az oklevelek átadása után, az ünnepség záró programpontjaként Bajor-átiratok címmel az Erdélyi Magyar Írók Ligája, az Iskola Alapítvány és a Bod Péter Megyei Könyvtár által szervezett emlékestre kerül sor: öt kortárs szerző, Márton Evelin, Sánta Miriám, Varga László Edgár, Vermesser Levente és Vincze Ferenc olvasta fel Bajor Andor művei kapcsán írt alkotásait. A meghívottakkal Szonda Szabolcs könyvtárigazgató beszélgetett.
