Bolojan szerint nem lesz szükség további adóemelésekre

A kormány dolgozik a 2026-os állami költségvetésen, amely reális alapokra fog támaszkodni – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A kormányfő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, a tavalyi második félév megtakarításainak köszönhetően sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt, amely az eredetileg tervezett 8,4 százaléknál több mint egy 1 százalékkal kisebb lett. Románia tartotta magát a vállalásaihoz és visszanyerte a befektetők és hitelezők bizalmát – hangsúlyozta Bolojan az Agerpres által ismertetett bejegyzésben.
Kiemelte azt is, 2025-ben úgy sikerült mérsékelni a költségvetési hiányt, hogy nem csökkentek a beruházások, ezek értéke a bruttó hazai termék (GDP) több mint 7 százalékának megfelelő 137,5 milliárd lejre nőtt. Az európai uniós források, köztük a helyreállítási alapok hatékony lehívása mellett sikerült tartani a költségvetési fegyelmet, csökkenteni az állami kiadásokat és növelni a bevételeket. Utóbbihoz
– ismerte el a miniszterelnök.
Bolojan szerint megvan a szilárd alap a gazdaság idei fellendítéséhez, „további adóemelések nélkül”. A kormányfő kiemelte, a 2026-os állami költségvetés reális alapokra fog támaszkodni, kevéssel 6 százalék fölötti hiánycéllal és 4 százalék körüli inflációval számolnak erre az évre.
Több mint 15 milliárd eurót fogunk lehívni a helyreállítási és a kohéziós alapokból, és ezt a pénzt az infrastruktúrába, a gazdaságba és a közszolgáltatások javításába fogjuk befektetni” – fogalmazott Ilie Bolojan.
A miniszterelnök hozzátette, február elején a kormány felelősséget vállal a parlamentben a közigazgatási kiadásokat csökkentő törvényért, valamint a gazdaságélénkítő intézkedésekért, majd elfogadja az állami költségvetést. „Tudom, hogy érezhetők a mindennapi életben a deficitcsökkentés negatív hatásai. Azonban az elfogadott helyreállítási intézkedéseknek köszönhetően és ezáltal egészségesebb alapokra támaszkodva
– jelentette ki Ilie Bolojan.
