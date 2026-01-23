Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.

A kovásznai rendőröket családon belüli erőszakról értesítették Zágonba szerda hajnalban. A rendőrség közleménye szerint egy 20 éves nőt találtak, akit élettársa többször megütött és megrúgott. A férfiról kiderült, alkoholos állapotban volt és féltékenységi vita miatt emelt kezet élettársára. A sérült nőt mentővel kórházba szállították, az orvosi szakvélemény szerint a keletkezett

Az ügyészség irányításával a rendőrök rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt, akit őrizetbe vettek, majd január 22-én, csütörtökön harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték a férfit. Egyúttal ideiglenes védelmi intézkedést rendeltek el elektronikus megfigyeléssel, amelyet az illetékes ügyészség ügyésze megerősített, a végleges, hosszabb távú védelmi intézkedésről a bíróság dönt.

Az ügyben családon belüli erőszak gyanújával indult büntetőeljárás, a nyomozás az ügyészség felügyelete alatt folytatódik – adja hírül a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.