Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.

Székelyhon

2026. január 23., 13:292026. január 23., 13:29

A kovásznai rendőröket családon belüli erőszakról értesítették Zágonba szerda hajnalban. A rendőrség közleménye szerint egy 20 éves nőt találtak, akit élettársa többször megütött és megrúgott. A férfiról kiderült, alkoholos állapotban volt és féltékenységi vita miatt emelt kezet élettársára. A sérült nőt mentővel kórházba szállították, az orvosi szakvélemény szerint a keletkezett

sérülések gyógyulásához 25 napos ellátás szükséges.

Az ügyészség irányításával a rendőrök rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt, akit őrizetbe vettek, majd január 22-én, csütörtökön harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték a férfit. Egyúttal ideiglenes védelmi intézkedést rendeltek el elektronikus megfigyeléssel, amelyet az illetékes ügyészség ügyésze megerősített, a végleges, hosszabb távú védelmi intézkedésről a bíróság dönt.

Az ügyben családon belüli erőszak gyanújával indult büntetőeljárás, a nyomozás az ügyészség felügyelete alatt folytatódik – adja hírül a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Háromszék Rendőrség
