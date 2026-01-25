Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?

Több évtizedes politikai és önkormányzati pályafutása legmozgalmasabb hetén van túl Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere

Sepsiszentgyörgy önkormányzata próbálja tisztázni az adózással kapcsolatos döntését: részletezték, hogy mely adónemek maradnak a törvényi minimumon, és hol történt tényleges csökkentés a lakosság terheinek enyhítése érdekében.

Közleményben reagált Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adózással kapcsolatos, több helyen megjelent, esetenként pontatlan információkra, amit az okozott, hogy

Antal Árpád polgármester olyan döntést jelentett be néhány napja, ami nemcsak az adófizető polgárok, hanem a legtöbb polgármester számára is unortodoxnak tűnhetett.

Az önkormányzat szerint pontatlanok és zavart keltenek azok az állítások, miszerint „az új intézkedés előírja, hogy a természetes személyek számára a lakásokra és autókra fizetett adókat és illetékeket a törvény által megengedett minimumon állapítják meg”, és „ugyanez történik a jogi személyek esetében is”. korábban írtuk Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak. Antal Árpád polgármester nyilatkozata szerint „Sepsiszentgyörgy önkormányzata

következetes adópolitikát folytat: a lakhatást alapvető jognak tekintjük, így

a természetes személyek lakás- és telekadóját az elmúlt 10 évben mindig a törvény által megengedett legalacsonyabb, míg a gépjárműadót korábban is magasabb szinten állapítottuk meg.

Tekintettel arra, hogy a törvényi minimum idén 100-170 százalékos növekedést jelentett a

lakásadóban, úgy döntöttünk, hogy a gépjárműadót a tavalyi szintre, azaz a 2025-ös szintre csökkentjük ”. Az önkormányzat közleménye pontokba szedve részletezi a jelenlegi helyzetet. 1. Lakás- és területadó a természetes személyeknek: Sepsiszentgyörgy

Önkormányzata már 10 éve az adótörvénykönyv által engedélyezett minimális adószintet alkalmazza, ebben változás idén sem történt. 2. Gépjárműadó: az az információ, miszerint ez a törvény által megengedett minimumra

csökkenne, hamis. A meghozott döntés a gépjárműadók (járművek, haszongépjárművek, utánfutók stb.) 2025-ös szintre (bizonyos esetekben még az alá is) való visszaállítását írja elő, gyakorlatilag törölte a decemberben elfogadott emeléseket.

Az egyetlen gépjármű-kategória, amelynél az adó az adótörvénykönyv által előírt minimumra csökken, a hibrid autók kategóriája.

3. Jogi személyek: a törvény által megengedett minimális szintre való csökkentés szigorúan a jogi személyek telekadójára vonatkozik. A cégek tulajdonában lévő épületek esetében a 2013 óta működő de minimis támogatási rendszer marad érvényben, nem pedig egy általános, törvényi minimumra történő csökkentés.

Mint írják, az intézkedést a lakossággal folytatott egyeztetések nyomán hozták meg,

„amelyekből megértettük, hogy az emberek számára a mindennapi megélhetés szempontjából minden további költség nagy terhet jelent. Számunkra a családok biztonsága volt, van és lesz az első helyen. A lakossági egyeztetésre nem kerülhetett sor az adók megállapítása előtt, mivel a döntéseket karácsony és újév között kellett meghozni. Előzmények Országos szintű visszhangot kapott Sepsiszentgyörgy polgármesterének minapi bejelentése a helyi adópolitika kapcsán, miután több száz lakos tüntetett a helyi adók drasztikus emelése ellen. Az elöljáró úgy döntött, hogy

visszatérnek a korábbi adószintekhez vagy a jogilag megengedett minimális szintre csökkentik azokat.