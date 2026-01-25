Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?

Több évtizedes politikai és önkormányzati pályafutása legmozgalmasabb hetén van túl Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere
Sepsiszentgyörgy önkormányzata próbálja tisztázni az adózással kapcsolatos döntését: részletezték, hogy mely adónemek maradnak a törvényi minimumon, és hol történt tényleges csökkentés a lakosság terheinek enyhítése érdekében.
Közleményben reagált Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adózással kapcsolatos, több helyen megjelent, esetenként pontatlan információkra, amit az okozott, hogy
Az önkormányzat szerint pontatlanok és zavart keltenek azok az állítások, miszerint „az új intézkedés előírja, hogy a természetes személyek számára a lakásokra és autókra fizetett adókat és illetékeket a törvény által megengedett minimumon állapítják meg”, és „ugyanez történik a jogi személyek esetében is”.
Antal Árpád polgármester nyilatkozata szerint „Sepsiszentgyörgy önkormányzata
következetes adópolitikát folytat: a lakhatást alapvető jognak tekintjük, így
Tekintettel arra, hogy a törvényi minimum idén 100-170 százalékos növekedést jelentett a
lakásadóban, úgy döntöttünk, hogy a gépjárműadót a tavalyi szintre, azaz a 2025-ös szintre csökkentjük ”.
Az önkormányzat közleménye pontokba szedve részletezi a jelenlegi helyzetet.
1. Lakás- és területadó a természetes személyeknek: Sepsiszentgyörgy
Önkormányzata már 10 éve az adótörvénykönyv által engedélyezett minimális adószintet alkalmazza, ebben változás idén sem történt.
2. Gépjárműadó: az az információ, miszerint ez a törvény által megengedett minimumra
csökkenne, hamis. A meghozott döntés a gépjárműadók (járművek, haszongépjárművek, utánfutók stb.) 2025-ös szintre (bizonyos esetekben még az alá is) való visszaállítását írja elő, gyakorlatilag törölte a decemberben elfogadott emeléseket.
3. Jogi személyek: a törvény által megengedett minimális szintre való csökkentés szigorúan a jogi személyek telekadójára vonatkozik. A cégek tulajdonában lévő épületek esetében a 2013 óta működő de minimis támogatási rendszer marad érvényben, nem pedig egy általános, törvényi minimumra történő csökkentés.
Ezt követően a közleményben a döntés hátterére is kitérnek.
„amelyekből megértettük, hogy az emberek számára a mindennapi megélhetés szempontjából minden további költség nagy terhet jelent. Számunkra a családok biztonsága volt, van és lesz az első helyen. A lakossági egyeztetésre nem kerülhetett sor az adók megállapítása előtt, mivel a döntéseket karácsony és újév között kellett meghozni.
Országos szintű visszhangot kapott Sepsiszentgyörgy polgármesterének minapi bejelentése a helyi adópolitika kapcsán, miután több száz lakos tüntetett a helyi adók drasztikus emelése ellen. Az elöljáró úgy döntött, hogy
„Újragondoljuk és átdolgozzuk az adópolitikát” – jelentette be csütörtökön Antal Árpád, aki szerint így okafogyottá vált a napokban belebegtetett népszavazás kiírása. A sepsiszentgyörgyi adófizetőket ugyanakkor arról tájékoztatta, hogy a határozat február 2-án lép életbe, így aki még nem fizetett, annak azt tanácsolta, hogy addig ne is tegye. Azoknak pedig akik már befizették adójukat, Antal Árpád megígérte, hogy visszatérítik a különbözetet.
Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.
