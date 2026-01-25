Rovatok
Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?

Több évtizedes politikai és önkormányzati pályafutása legmozgalmasabb hetén van túl Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere • Fotó: Tuchiluș Alex

Több évtizedes politikai és önkormányzati pályafutása legmozgalmasabb hetén van túl Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy önkormányzata próbálja tisztázni az adózással kapcsolatos döntését: részletezték, hogy mely adónemek maradnak a törvényi minimumon, és hol történt tényleges csökkentés a lakosság terheinek enyhítése érdekében.

Bodor Tünde

2026. január 25., 12:082026. január 25., 12:08

2026. január 25., 12:132026. január 25., 12:13

Közleményben reagált Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adózással kapcsolatos, több helyen megjelent, esetenként pontatlan információkra, amit az okozott, hogy

Antal Árpád polgármester olyan döntést jelentett be néhány napja, ami nemcsak az adófizető polgárok, hanem a legtöbb polgármester számára is unortodoxnak tűnhetett.

Az önkormányzat szerint pontatlanok és zavart keltenek azok az állítások, miszerint „az új intézkedés előírja, hogy a természetes személyek számára a lakásokra és autókra fizetett adókat és illetékeket a törvény által megengedett minimumon állapítják meg”, és „ugyanez történik a jogi személyek esetében is”.

korábban írtuk

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Antal Árpád polgármester nyilatkozata szerint „Sepsiszentgyörgy önkormányzata
következetes adópolitikát folytat: a lakhatást alapvető jognak tekintjük, így

Idézet
a természetes személyek lakás- és telekadóját az elmúlt 10 évben mindig a törvény által megengedett legalacsonyabb, míg a gépjárműadót korábban is magasabb szinten állapítottuk meg.

Tekintettel arra, hogy a törvényi minimum idén 100-170 százalékos növekedést jelentett a
lakásadóban, úgy döntöttünk, hogy a gépjárműadót a tavalyi szintre, azaz a 2025-ös szintre csökkentjük ”.

Az önkormányzat közleménye pontokba szedve részletezi a jelenlegi helyzetet.

1. Lakás- és területadó a természetes személyeknek: Sepsiszentgyörgy
Önkormányzata már 10 éve az adótörvénykönyv által engedélyezett minimális adószintet alkalmazza, ebben változás idén sem történt.

2. Gépjárműadó: az az információ, miszerint ez a törvény által megengedett minimumra
csökkenne, hamis. A meghozott döntés a gépjárműadók (járművek, haszongépjárművek, utánfutók stb.) 2025-ös szintre (bizonyos esetekben még az alá is) való visszaállítását írja elő, gyakorlatilag törölte a decemberben elfogadott emeléseket.

Az egyetlen gépjármű-kategória, amelynél az adó az adótörvénykönyv által előírt minimumra csökken, a hibrid autók kategóriája.

3. Jogi személyek: a törvény által megengedett minimális szintre való csökkentés szigorúan a jogi személyek telekadójára vonatkozik. A cégek tulajdonában lévő épületek esetében a 2013 óta működő de minimis támogatási rendszer marad érvényben, nem pedig egy általános, törvényi minimumra történő csökkentés.

Ezt követően a közleményben a döntés hátterére is kitérnek.

Mint írják, az intézkedést a lakossággal folytatott egyeztetések nyomán hozták meg,

„amelyekből megértettük, hogy az emberek számára a mindennapi megélhetés szempontjából minden további költség nagy terhet jelent. Számunkra a családok biztonsága volt, van és lesz az első helyen. A lakossági egyeztetésre nem kerülhetett sor az adók megállapítása előtt, mivel a döntéseket karácsony és újév között kellett meghozni.

Előzmények

Országos szintű visszhangot kapott Sepsiszentgyörgy polgármesterének minapi bejelentése a helyi adópolitika kapcsán, miután több száz lakos tüntetett a helyi adók drasztikus emelése ellen. Az elöljáró úgy döntött, hogy

visszatérnek a korábbi adószintekhez vagy a jogilag megengedett minimális szintre csökkentik azokat.

„Újragondoljuk és átdolgozzuk az adópolitikát” – jelentette be csütörtökön Antal Árpád, aki szerint így okafogyottá vált a napokban belebegtetett népszavazás kiírása. A sepsiszentgyörgyi adófizetőket ugyanakkor arról tájékoztatta, hogy a határozat február 2-án lép életbe, így aki még nem fizetett, annak azt tanácsolta, hogy addig ne is tegye. Azoknak pedig akik már befizették adójukat, Antal Árpád megígérte, hogy visszatérítik a különbözetet.

korábban írtuk

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Adózás
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Csak 19 éves, de már most többet önkénteskedett, mint a legtöbb felnőtt

410 óra közösségi munkával érdemelte ki Az év önkéntese elismerést 2025-ben a kézdivásárhelyi Kádár Henrietta. A végzős középiskolás lány egyelőre az iskolára összpontosít, de később külföldi önkéntes programokban is kipróbálná magát.

Csak 19 éves, de már most többet önkénteskedett, mint a legtöbb felnőtt
Csak 19 éves, de már most többet önkénteskedett, mint a legtöbb felnőtt
2026. január 24., szombat

Csak 19 éves, de már most többet önkénteskedett, mint a legtöbb felnőtt
2026. január 24., szombat

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet

Minden diákban rejtőzik valamiféle tehetség, de nem biztos, hogy azt felismeri magában, így csiszolni sem tudja azt. Ehhez kapott hatékony eszközt három osztálynyi sepsiszentgyörgyi középiskolás a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által.

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
2026. január 24., szombat

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
2026. január 23., péntek

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön

Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
2026. január 23., péntek

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
2026. január 23., péntek

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház

Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
2026. január 23., péntek

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét

A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
2026. január 22., csütörtök

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen

Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete, és ezen újra vitát szült a drasztikusan megemelt adók kérdése. Tüntetni is készülnek.

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
2026. január 22., csütörtök

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat

Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat

Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
