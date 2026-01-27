Az osztályok számának drasztikus csökkenésére figyelmeztetnek a szakszervezetek

Nyers számítások szerint négy év, tehát egy ciklus alatt közel nyolc tanári állás megszűnését vonja maga után minden megszűnő osztály

Egy megszűnő osztály majdnem két megszűnő pedagógusi állást jelent, és ez a folyamat nem zajlik le egy tanév alatt, a ciklusváltások miatt évről évre megismétlődik. A tanügyi szakszervezetek az oktatási rendszer destabilizációja ellen tiltakoznak.

Széchely István 2026. január 27., 09:482026. január 27., 09:48 2026. január 27., 09:562026. január 27., 09:56

A kormány súlyosan destabilizálja a közoktatási rendszert a 2025/141-es törvénynek az oktatási rendszerre vonatkozó megszorító intézkedéseivel, állítja a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség. A két érdekvédelmi tömörülés közös közleményben kéri a kialakult helyzet orvoslását. Hirdetés A kormány által tavaly nyáron elfogadott 2025/141-es törvény oktatási rendszerre gyakorolt negatív hatásait az ősszel kezdődő új tanévre vonatkozó beiskolázási tervek kidolgozása tette újra aktuálissá. A közleményben a szakszervezetek arról számolnak be, hogy

riasztó jeleket kapnak az ország minden tájáról az általános iskolák 5–8-as, valamint a középiskolai osztályok számának drasztikus csökkenéséről, beleértve a városi területeket is.

Ez a helyzet az osztályonkénti tanulói létszám erőltetett növelésének a közvetlen következménye. Az intézkedést kizárólag a költségvetési kiadások csökkentése érdekében vezették be,

és figyelmen kívül hagyja a diákokra gyakorolt negatív hatást

– nehezményezik az érdekvédelmi tömörülések. A törvény az osztályok túlzsúfoltságához vezetett, ami közvetlen és azonnali negatív hatással van az oktatás minőségére, állítják, és azt is közlik, hogy

már most vannak olyan iskolák, ahol az osztálylétszámok meghaladják a 32 főt.

Az említett intézkedéseknek súlyos következményei lesznek a szakszervezetek szerint: az oktatás minőségének a romlása;

a tanulókkal való egyéni munka ellehetetlenülése;

a kudarcok és az iskolaelhagyás kockázatának növekedése;

jelentős számú pedagógusi állás megszűnése az osztályok/csoportok számának csökkentése következtében. Eközben a kormány továbbra is a szükségesnél jóval kisebb költségvetést különít el az oktatásra, az alulfinanszírozás állandósult politikává vált, és az iskolák a minőségi oktatás biztosításához szükséges források nélkül kénytelenek működni – hívják fel a figyelmet az oktatási szakszervezetek.

Fotó: Csató Andrea

A változások jó része a ciklusváltó osztályokban történik Tovább csökken a pedagógusi állások száma, hiszen az újabb osztálylétszám-növekedéseknek ez lesz a következménye. Az elmúlt ősszel elkezdődött jelenlegi tanév csak az első ilyen év, hiszen

ha minden tanévben emelt létszámmal indulnak az osztályok, az újabb osztályösszevonásokhoz vezet, utóbbi pedig újabb pedagógusi állások megszűnéséhez

– vázolta a problémát megkeresésünkre Molnár Zoltán a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének vezetője. Az összevonások, létszámnövelések, azaz változások jó része a ciklusváltó osztályokban történik.

A középiskolai oktatásban például a kilencedikes osztályokat érintette ez leginkább a jelenlegi tanév kezdetén.

A következő tanév elején induló kilencedik osztályokkal ugyanez megismétlődik, akárcsak az induló ötödik osztályokkal, így éveken keresztül folyamatosan csökkenni fog az induló osztályok és a pedagógusi állások száma – magyarázta el a problémát. Hozzáfűzte: erre még rájön az, hogy idén ősztől már az új kerettantervet alkalmazzák a kilencedik osztályokban, a 2027 őszétől kezdődő tanévben pedig már

9. és 10. osztályokban is, az azt követő tanévtől pedig a 9., 10. és 11. osztályokban, és ezeknek az intézkedéseknek a hatása összeadódik.

Kérdésünkre elmondta, a nyers számítás szerint, azaz a tanóraszám-csökkenéssel számolva

egy megszűnő osztály majdnem két megszűnő pedagógusi állást jelent,

és ennél a leegyszerűsített számításnál maradva ez négy év, tehát egy ciklus alatt közel nyolc megszűnő tanári álláshoz vezet minden megszűnő osztály esetében. Ősz óta 14 000 állás tűnt el a közoktatási rendszerből – ennyit ismer el az állam –, a szakszervezet vezetőinek a számításai szerint ez a szám inkább 18 000, és

az osztályösszevonások, létszámnövelések, illetve a tanügyi rendszert érintő megszorítások folytatódásával évente legalább 2000 további állás szűnik majd meg a rendszerben

– mondta Molnár Zoltán. Pontos adatok egyelőre nincsenek a következő tanévtől várható változásokról, újabb csökkenésekről, ugyanis a beiskolázási tervek elkészítése még folyamatban van. Az osztálylétszám-növelést illetően az is komoly problémát vet fel, hogy

számos osztályban tanulnak speciális nevelési igényű (úgynevezett CES-es) diákok, és ahhoz, hogy ők tudják tartani a lépést tanulásban, még több pedagógusra lenne szükség.

A jelenlegi kihívások mellett jól felkészült tanárok kellene kilépjenek a felsőoktatási intézményekből, eközben viszont Romániában jóformán nincs is tanárképzés, „az a kis pedamodul egyenlő zéróval” – állítja az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, aki további problémaként említette meg azt is, hogy

nem vonzó a tanári a pálya sem.

A statisztika szerint a romániai közoktatásban dolgozók 9 százaléka 30 évesnél fiatalabb, körülbelül 35 százalékuk pedig 10 éven belül nyugdíjba megy – „ki fog akkor tanítani”, tette fel a kérdést Molnár Zoltán.

Fotó: Veres Nándor

Követelések A két szakszervezet közös közleményében több követelést is megfogalmaz a kormány irányába a helyzet rendezése érdekében: sürgősen helyezzék hatályon kívül a 2025/141-es törvény azon rendelkezéseit, amelyek az osztályok számának csökkenéséhez, azok túlzsúfoltságához és az oktatási színvonal romlásához vezettek;

szüntessék meg azokat a politika törekvéseket, amelyek az általános és középiskolai oktatásban a munkahelyek számának csökkentésére irányulnak;

növeljék az oktatásra szánt költségvetési keretet, összhangban az ágazat stratégiai jelentőségével;

indítsák újra a társadalmi párbeszédet az tanügyi szakszervezetekkel. Határozottan elutasítják azt a megközelítést, amely az oktatást a költségvetési hiány fedezésének eszközévé teszi, és feláldozza az egyéb területeken keletkezett hiányok kompenzálása érdekében. Ha a kormány továbbra is ezt az irányt követi, Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség

fokozni fogja tiltakozásokat, és minden jogi eszközt igénybe vesznek a munkavállalói jogok és a gyermekek oktatáshoz való jogának védelmében