Az osztályok számának drasztikus csökkenésére figyelmeztetnek a szakszervezetek

Nyers számítások szerint négy év, tehát egy ciklus alatt közel nyolc tanári állás megszűnését vonja maga után minden megszűnő osztály
Fotó: Csató Andrea
Egy megszűnő osztály majdnem két megszűnő pedagógusi állást jelent, és ez a folyamat nem zajlik le egy tanév alatt, a ciklusváltások miatt évről évre megismétlődik. A tanügyi szakszervezetek az oktatási rendszer destabilizációja ellen tiltakoznak.
A kormány súlyosan destabilizálja a közoktatási rendszert a 2025/141-es törvénynek az oktatási rendszerre vonatkozó megszorító intézkedéseivel, állítja a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség. A két érdekvédelmi tömörülés közös közleményben kéri a kialakult helyzet orvoslását.
A kormány által tavaly nyáron elfogadott 2025/141-es törvény oktatási rendszerre gyakorolt negatív hatásait az ősszel kezdődő új tanévre vonatkozó beiskolázási tervek kidolgozása tette újra aktuálissá.
A közleményben a szakszervezetek arról számolnak be, hogy
Ez a helyzet az osztályonkénti tanulói létszám erőltetett növelésének a közvetlen következménye. Az intézkedést kizárólag a költségvetési kiadások csökkentése érdekében vezették be,
– nehezményezik az érdekvédelmi tömörülések. A törvény az osztályok túlzsúfoltságához vezetett, ami közvetlen és azonnali negatív hatással van az oktatás minőségére, állítják, és azt is közlik, hogy
Az említett intézkedéseknek súlyos következményei lesznek a szakszervezetek szerint:
az oktatás minőségének a romlása;
a tanulókkal való egyéni munka ellehetetlenülése;
a kudarcok és az iskolaelhagyás kockázatának növekedése;
jelentős számú pedagógusi állás megszűnése az osztályok/csoportok számának csökkentése következtében.
Eközben a kormány továbbra is a szükségesnél jóval kisebb költségvetést különít el az oktatásra, az alulfinanszírozás állandósult politikává vált, és az iskolák a minőségi oktatás biztosításához szükséges források nélkül kénytelenek működni – hívják fel a figyelmet az oktatási szakszervezetek.
Fotó: Csató Andrea
Tovább csökken a pedagógusi állások száma, hiszen az újabb osztálylétszám-növekedéseknek ez lesz a következménye. Az elmúlt ősszel elkezdődött jelenlegi tanév csak az első ilyen év, hiszen
– vázolta a problémát megkeresésünkre Molnár Zoltán a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének vezetője.
Az összevonások, létszámnövelések, azaz változások jó része a ciklusváltó osztályokban történik.
A következő tanév elején induló kilencedik osztályokkal ugyanez megismétlődik, akárcsak az induló ötödik osztályokkal, így éveken keresztül folyamatosan csökkenni fog az induló osztályok és a pedagógusi állások száma – magyarázta el a problémát. Hozzáfűzte: erre még rájön az, hogy idén ősztől már az új kerettantervet alkalmazzák a kilencedik osztályokban, a 2027 őszétől kezdődő tanévben pedig már
Kérdésünkre elmondta, a nyers számítás szerint, azaz a tanóraszám-csökkenéssel számolva
és ennél a leegyszerűsített számításnál maradva ez négy év, tehát egy ciklus alatt közel nyolc megszűnő tanári álláshoz vezet minden megszűnő osztály esetében.
Ősz óta 14 000 állás tűnt el a közoktatási rendszerből – ennyit ismer el az állam –, a szakszervezet vezetőinek a számításai szerint ez a szám inkább 18 000, és
– mondta Molnár Zoltán. Pontos adatok egyelőre nincsenek a következő tanévtől várható változásokról, újabb csökkenésekről, ugyanis a beiskolázási tervek elkészítése még folyamatban van.
Az osztálylétszám-növelést illetően az is komoly problémát vet fel, hogy
A jelenlegi kihívások mellett jól felkészült tanárok kellene kilépjenek a felsőoktatási intézményekből, eközben viszont Romániában jóformán nincs is tanárképzés, „az a kis pedamodul egyenlő zéróval” – állítja az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője, aki további problémaként említette meg azt is, hogy
A statisztika szerint a romániai közoktatásban dolgozók 9 százaléka 30 évesnél fiatalabb, körülbelül 35 százalékuk pedig 10 éven belül nyugdíjba megy – „ki fog akkor tanítani”, tette fel a kérdést Molnár Zoltán.
Fotó: Veres Nándor
Követelések
A két szakszervezet közös közleményében több követelést is megfogalmaz a kormány irányába a helyzet rendezése érdekében:
sürgősen helyezzék hatályon kívül a 2025/141-es törvény azon rendelkezéseit, amelyek az osztályok számának csökkenéséhez, azok túlzsúfoltságához és az oktatási színvonal romlásához vezettek;
szüntessék meg azokat a politika törekvéseket, amelyek az általános és középiskolai oktatásban a munkahelyek számának csökkentésére irányulnak;
növeljék az oktatásra szánt költségvetési keretet, összhangban az ágazat stratégiai jelentőségével;
indítsák újra a társadalmi párbeszédet az tanügyi szakszervezetekkel.
Határozottan elutasítják azt a megközelítést, amely az oktatást a költségvetési hiány fedezésének eszközévé teszi, és feláldozza az egyéb területeken keletkezett hiányok kompenzálása érdekében. Ha a kormány továbbra is ezt az irányt követi, Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség
– üzenték a kormánynak az érdekvédelmi tömörülések.
