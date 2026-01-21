Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Archív
Fotó: Pinti Attila
Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.
A vizsgálatra érkező nő a csíkszeredai kórház előtti körforgalomban, a sorompó előtt, az őrző-védő cég munkatársával beszélgetett, amikor rosszul lett. Az autója elindult, a kapus próbált segíteni, beugrott az autóba, hogy megállítsa. Próbálkozása ellenére azonban
A helyszínen több orvos is tartózkodott, akik munkába mentek éppen, és azonnal segíteni próbáltak, megkezdték a nő újraélesztését. Közben hívták a mentőket is,
– tudtuk meg a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház kommunikációs részlegétől.
Megerősítették, hogy a hölgy a páciensük volt, az intézmény részvétét fejezte ki a családjának.
A haláleset okát a törvényszéki orvostani vizsgálat fogja megállapítani. A parkolóban több autó megrongálódott, az esetet a rendőrség vizsgálja.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.
Tavaly sem sikerült befejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését, és ebben az évben sem látszik még, hogy mennyi előrelépés történhet. Bankhitelt nem tudott erre fordítani az önkormányzat, a saját költségvetésből pedig kevés jut.
A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.
Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.
Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.
Látványos és ritka természeti jelenséget figyelhettünk meg hétfő éjszaka az ország több pontján, köztük a Madarasi Hargitán is: az erős geomágneses vihar következtében az északi fény Székelyföldről is láthatóvá vált.
Tetemes összeget kell hozzárendelnie a megnyert pályázati forrásokhoz Csíkszereda önkormányzatának, hogy felújíthassa a Nagy István festő sétány teljes lakóövezetét. Hétfőn rendkívüli tanácsülésen módosították a munkálatok megvalósíthatósági tanulmányát.
Közel harminc évnyi tevékenység után megszűnik a tapolcai részen kutyamenhelyet is üzemeltető csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány – jelentette be Facebook-oldalán maga a szervezet. Az okról egyelőre nem közöltek konkrétumot.
Változások előtt áll a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában lévő Eco-Csík Kft., amely jelenleg a városban és az alcsíki településeken a hulladék összegyűjtését és szállítását végzi, de ezt nemsokára be kell fejeznie.
Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első felcsíki lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván vasárnap. A rendezvényre közel nyolcvan fogat gyűlt össze.