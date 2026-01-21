Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.

A vizsgálatra érkező nő a csíkszeredai kórház előtti körforgalomban, a sorompó előtt, az őrző-védő cég munkatársával beszélgetett, amikor rosszul lett. Az autója elindult, a kapus próbált segíteni, beugrott az autóba, hogy megállítsa. Próbálkozása ellenére azonban

az autó behajtott a parkolóba, a kerítést áttörve.

A helyszínen több orvos is tartózkodott, akik munkába mentek éppen, és azonnal segíteni próbáltak, megkezdték a nő újraélesztését. Közben hívták a mentőket is,

akik később már csak a halál beálltát tudták megállapítani

– tudtuk meg a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház kommunikációs részlegétől.

Megerősítették, hogy a hölgy a páciensük volt, az intézmény részvétét fejezte ki a családjának.

A haláleset okát a törvényszéki orvostani vizsgálat fogja megállapítani. A parkolóban több autó megrongálódott, az esetet a rendőrség vizsgálja.