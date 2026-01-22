Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat

Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.

Kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete csütörtökre virradóra Miklósváron. A helyszínre hivatásos és önkéntes tűzoltók is kiszálltak, kiérkezésükkor a tűz már a tetőszerkezeten terjedt, és fennállt a veszélye annak, hogy az egész lakóházra átterjed. A tűzoltók

Az eset során a tető 150 négyzetméteren a lángok martalékává vált, és más anyagi javak – köztük egy személygépkocsi – is megrongálódtak.

A hatóságok szerint a tűz keletkezésének valószínű oka a nem megfelelően szigetelt kémény volt, amely túl közel helyezkedett el éghető anyagokhoz – tájékoztatott a Kovászna megyei tűzoltóság.