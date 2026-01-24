Csak 19 éves, de már most többet önkénteskedett, mint a legtöbb felnőtt

Kádár Henrietta úgy érzi, az önkéntesség révén nemcsak adott, hanem számos értéket kapott is

410 óra közösségi munkával érdemelte ki Az év önkéntese elismerést 2025-ben a kézdivásárhelyi Kádár Henrietta. A végzős középiskolás lány egyelőre az iskolára összpontosít, de később külföldi önkéntes programokban is kipróbálná magát.

Farkas Orsolya 2026. január 24., 20:442026. január 24., 20:44

Noha az önkéntes tevékenységekben való részvétel a felmérések szerint sajnos nem túl népszerű Romániában, aki tenni szeretne a közösségért, számos lehetőség közül válogathat. A kézdivásárhelyi Kádár Henrietta, az Apor Péter Szakközépiskola végzős diákja egyike a példamutató fiataloknak: önkéntes munkát végez a Zöld Nap Egyesületnél, a Caritasnál, és kísérőként aktívan részt vesz a városi Lábbusz-programban is. A Székelyhon kérdésére azt is elárulta, hogyan tudja összehangolni mindezeket a hétköznapokkal, és mit tervez a jövőre. Adni és kapni A fiatal lány 2024 szeptemberében került kapcsolatba a Zöld Nap Egyesülettel egy iskolai program révén, a náluk végzett közösségi munka pedig hamar a mindennapjai részévé vált. Feladatait kitartással, lelkesen végezte, 2025-ben összesen 410 önkéntes órát gyűjtött össze – ennek a teljesítménynek köszönhetően tüntették ki Az év önkéntese címmel. Kádár Henrietta elmondása szerint

az idejét úgy osztja be, hogy az iskolán kívüli tevékenységek ne menjenek a tanulás rovására.

Ha a hétköznapokban van olyan program, ahol szükség lenne a segítségére, akkor azokba iskolaidő után csatlakozik be. Úgy érzi, szerencsés helyzetben van, mert a barátai is önkéntesek, így a szabadidejüket együtt tölthetik, miközben hasznos munkát végeznek.

A lány munkáját Az év önkéntese címmel ismerte el a Zöld Nap Egyesület Fotó: Zöld Nap Egyesület

Az egyesületnél elsősorban gyerekekkel foglalkozik, ezenkívül az ESC (Európai Szolidaritási Testület) önkéntesei beilleszkedésében segít – utóbbinak köszönhetően sokat javult az angoltudása. Továbbá ráébresztette arra, hogy

kitartással minden megtanulható, és nem kell félni az új dolgoktól, bele kell vágni bátran.

„Leginkább a kultúrák közötti kapcsolatok érdekelnek, ezen a területen tevékenykedek most is, hiszen a külföldi önkénteseinknek segítek beilleszkedni. A hátrányos helyzetben lévő emberekkel is szívesen foglalkozok és a jövőben is foglalkoznék” – osztotta meg terveit. Hirdetés Hozzátette, a közeljövőben ESC-önkéntesként szeretné kipróbálni magát külföldön. Törökországba húz a szíve, vonzza a török kultúra, ráadásul barátai is vannak ott, akikkel szívesen találkozna újra. Hosszabb távon szeretne állatokkal is foglalkozni, különösen érdekli a velük végzett gyógyító munka, például a kutyás terápia. Érdemes közösségi munkát végezni A baráti körében önkénteskednek, meglátása szerint a korosztályában nem mindenki viszonyul ilyen nyíltan az önzetlen munkához. Úgy vélik, ingyen munka, nem éri meg a fáradságot, pedig ezt ő, és sok más fiatal, aki részt vesz ilyen tevékenységekben, cáfolni tudja.

Henrietta a jövőben szeretne külföldön önkénteskedni, és szívesen foglalkozna állatokkal is Fotó: Kádár Henrietta személyes archívuma

Sok érvet tudna felhozni még amellett, hogy érdemes önkéntes munkát végezni, de meglátása szerint

már egy apró gesztus is elég ahhoz, hogy az ember érezze, érdemes folytatni.

„Például a lábbuszozás ilyen: megérkeznek a gyerekek, és rögtön megfogják a kezem, vagy felismernek az utcán, rám mosolyognak. Ezek igazán kedves pillanatok” – emelte ki Kádár Henrietta. Nem tagadja, vannak olyan alkalmak, amikor a sok program közepette elfárad. Ilyenkor fest, rajzol, ugyanis az alkotás mindig segít a lelki feltöltődésben. Kevesen önkénteskednek Romániában A Charities Aid Foundation (CAF) a világ egyik vezető jótékonysági szervezete, és már 2010 óta mérik a World Giving Index (Jótékonysági Világindex) mutatót. Az évente elkészített kimutatásból láthatjuk, hogy az egyes országokban hogyan alakul a pénzadományozás, az idegeneknek való segítségnyújtás lakossági aránya, valamint az önkéntes tevékenység. Mindhárom tényezőt figyelembe véve 2024-ben Indonézia számított a világ „legbőkezűbb” országának, ezzel szemben

Románia a 142 országot tartalmazó lista 132. helyére került: