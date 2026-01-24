Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csak 19 éves, de már most többet önkénteskedett, mint a legtöbb felnőtt

Kádár Henrietta úgy érzi, az önkéntesség révén nemcsak adott, hanem számos értéket kapott is • Fotó: Kádár Henrietta személyes archívuma

Kádár Henrietta úgy érzi, az önkéntesség révén nemcsak adott, hanem számos értéket kapott is

Fotó: Kádár Henrietta személyes archívuma

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

410 óra közösségi munkával érdemelte ki Az év önkéntese elismerést 2025-ben a kézdivásárhelyi Kádár Henrietta. A végzős középiskolás lány egyelőre az iskolára összpontosít, de később külföldi önkéntes programokban is kipróbálná magát.

Farkas Orsolya

2026. január 24., 20:442026. január 24., 20:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha az önkéntes tevékenységekben való részvétel a felmérések szerint sajnos nem túl népszerű Romániában, aki tenni szeretne a közösségért, számos lehetőség közül válogathat.

A kézdivásárhelyi Kádár Henrietta, az Apor Péter Szakközépiskola végzős diákja egyike a példamutató fiataloknak: önkéntes munkát végez a Zöld Nap Egyesületnél, a Caritasnál, és kísérőként aktívan részt vesz a városi Lábbusz-programban is. A Székelyhon kérdésére azt is elárulta, hogyan tudja összehangolni mindezeket a hétköznapokkal, és mit tervez a jövőre.

Adni és kapni

A fiatal lány 2024 szeptemberében került kapcsolatba a Zöld Nap Egyesülettel egy iskolai program révén, a náluk végzett közösségi munka pedig hamar a mindennapjai részévé vált. Feladatait kitartással, lelkesen végezte, 2025-ben összesen 410 önkéntes órát gyűjtött össze – ennek a teljesítménynek köszönhetően tüntették ki Az év önkéntese címmel.

Kádár Henrietta elmondása szerint

az idejét úgy osztja be, hogy az iskolán kívüli tevékenységek ne menjenek a tanulás rovására.

Ha a hétköznapokban van olyan program, ahol szükség lenne a segítségére, akkor azokba iskolaidő után csatlakozik be. Úgy érzi, szerencsés helyzetben van, mert a barátai is önkéntesek, így a szabadidejüket együtt tölthetik, miközben hasznos munkát végeznek.

A lány munkáját Az év önkéntese címmel ismerte el a Zöld Nap Egyesület • Fotó: Zöld Nap Egyesület Galéria

A lány munkáját Az év önkéntese címmel ismerte el a Zöld Nap Egyesület

Fotó: Zöld Nap Egyesület

Az egyesületnél elsősorban gyerekekkel foglalkozik, ezenkívül az ESC (Európai Szolidaritási Testület) önkéntesei beilleszkedésében segít – utóbbinak köszönhetően sokat javult az angoltudása.

Továbbá ráébresztette arra, hogy

kitartással minden megtanulható, és nem kell félni az új dolgoktól, bele kell vágni bátran.

„Leginkább a kultúrák közötti kapcsolatok érdekelnek, ezen a területen tevékenykedek most is, hiszen a külföldi önkénteseinknek segítek beilleszkedni. A hátrányos helyzetben lévő emberekkel is szívesen foglalkozok és a jövőben is foglalkoznék” – osztotta meg terveit.

Hirdetés

Hozzátette, a közeljövőben ESC-önkéntesként szeretné kipróbálni magát külföldön. Törökországba húz a szíve, vonzza a török kultúra, ráadásul barátai is vannak ott, akikkel szívesen találkozna újra. Hosszabb távon szeretne állatokkal is foglalkozni, különösen érdekli a velük végzett gyógyító munka, például a kutyás terápia.

Érdemes közösségi munkát végezni

A baráti körében önkénteskednek, meglátása szerint a korosztályában nem mindenki viszonyul ilyen nyíltan az önzetlen munkához. Úgy vélik, ingyen munka, nem éri meg a fáradságot, pedig ezt ő, és sok más fiatal, aki részt vesz ilyen tevékenységekben, cáfolni tudja.

Henrietta a jövőben szeretne külföldön önkénteskedni, és szívesen foglalkozna állatokkal is • Fotó: Kádár Henrietta személyes archívuma Galéria

Henrietta a jövőben szeretne külföldön önkénteskedni, és szívesen foglalkozna állatokkal is

Fotó: Kádár Henrietta személyes archívuma

Sok érvet tudna felhozni még amellett, hogy érdemes önkéntes munkát végezni, de meglátása szerint

már egy apró gesztus is elég ahhoz, hogy az ember érezze, érdemes folytatni.

„Például a lábbuszozás ilyen: megérkeznek a gyerekek, és rögtön megfogják a kezem, vagy felismernek az utcán, rám mosolyognak. Ezek igazán kedves pillanatok” – emelte ki Kádár Henrietta. Nem tagadja, vannak olyan alkalmak, amikor a sok program közepette elfárad. Ilyenkor fest, rajzol, ugyanis az alkotás mindig segít a lelki feltöltődésben.

Kevesen önkénteskednek Romániában

A Charities Aid Foundation (CAF) a világ egyik vezető jótékonysági szervezete, és már 2010 óta mérik a World Giving Index (Jótékonysági Világindex) mutatót. Az évente elkészített kimutatásból láthatjuk, hogy az egyes országokban hogyan alakul a pénzadományozás, az idegeneknek való segítségnyújtás lakossági aránya, valamint az önkéntes tevékenység. Mindhárom tényezőt figyelembe véve 2024-ben Indonézia számított a világ „legbőkezűbb” országának, ezzel szemben

Románia a 142 országot tartalmazó lista 132. helyére került:

  • a felnőttek 53 százaléka vallotta azt, hogy a megkérdezésük előtti hónapban nyújtottak segítséget egy rászoruló idegennek,

  • 18 százalékuk adományozott pénzt,

  • és mindössze 6 százalékuk felelt igennel arra a kérdésre, hogy abban az egy hónapban végzett önkéntes munkát valamely szervezetnél.

Ha csak az utóbbit tekintjük, Románia hátulról a harmadik helyen áll az országok sorában, és mindössze Bulgáriát, valamint Egyiptomot előzi meg.

Alátámasztja ezt a Bukaresti Egyetem 2024-es közvélemény-kutatása, amely 1005, 18 év feletti ember megkérdezésével készült. Eszerint a romániai 18 és 29 év között fiatalok mindössze 4,6 százaléka vállal rendszeresen önkéntes munkát.

Azok a válaszadók, akik bevallásuk szerint még soha sem önkénteskedtek, többségében azzal indokolták, hogy nem tudnak rá időt szakítani, illetve azzal, hogy nincsenek ilyen irányú lehetőségek, és nincsenek megfelelő ismereteik a témában.

Háromszék Kézdivásárhely Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Nem bírt a Sportklub a fehérvári farmcsapattal
Moldovai–román egyesülés, vágyálmok és autonómia
Két vereség után visszavágott a GYHK a Debrecennek
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Székelyhon

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Nem bírt a Sportklub a fehérvári farmcsapattal
Székely Sport

Nem bírt a Sportklub a fehérvári farmcsapattal
Moldovai–román egyesülés, vágyálmok és autonómia
Krónika

Moldovai–román egyesülés, vágyálmok és autonómia
Két vereség után visszavágott a GYHK a Debrecennek
Székely Sport

Két vereség után visszavágott a GYHK a Debrecennek
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet

Minden diákban rejtőzik valamiféle tehetség, de nem biztos, hogy azt felismeri magában, így csiszolni sem tudja azt. Ehhez kapott hatékony eszközt három osztálynyi sepsiszentgyörgyi középiskolás a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által.

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
2026. január 24., szombat

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön

Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
2026. január 23., péntek

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
2026. január 23., péntek

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház

Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
2026. január 23., péntek

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét

A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
2026. január 22., csütörtök

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen

Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete, és ezen újra vitát szült a drasztikusan megemelt adók kérdése. Tüntetni is készülnek.

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
2026. január 22., csütörtök

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat

Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat

Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték

Előzetes letartóztatásba került az a Hunyad megyei férfi, aki megszegte a távoltartási végzést Kovászna megyében. A férfi november óta elektronikus megfigyelés alatt állt, miután megfenyegette Háromszéken élő volt élettársát, hogy rágyújtja a házát.

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!