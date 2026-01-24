Csak 19 éves, de már most többet önkénteskedett, mint a legtöbb felnőtt

Kádár Henrietta úgy érzi, az önkéntesség révén nemcsak adott, hanem számos értéket kapott is
Fotó: Kádár Henrietta személyes archívuma
410 óra közösségi munkával érdemelte ki Az év önkéntese elismerést 2025-ben a kézdivásárhelyi Kádár Henrietta. A végzős középiskolás lány egyelőre az iskolára összpontosít, de később külföldi önkéntes programokban is kipróbálná magát.
Noha az önkéntes tevékenységekben való részvétel a felmérések szerint sajnos nem túl népszerű Romániában, aki tenni szeretne a közösségért, számos lehetőség közül válogathat.
A kézdivásárhelyi Kádár Henrietta, az Apor Péter Szakközépiskola végzős diákja egyike a példamutató fiataloknak: önkéntes munkát végez a Zöld Nap Egyesületnél, a Caritasnál, és kísérőként aktívan részt vesz a városi Lábbusz-programban is. A Székelyhon kérdésére azt is elárulta, hogyan tudja összehangolni mindezeket a hétköznapokkal, és mit tervez a jövőre.
A fiatal lány 2024 szeptemberében került kapcsolatba a Zöld Nap Egyesülettel egy iskolai program révén, a náluk végzett közösségi munka pedig hamar a mindennapjai részévé vált. Feladatait kitartással, lelkesen végezte, 2025-ben összesen 410 önkéntes órát gyűjtött össze – ennek a teljesítménynek köszönhetően tüntették ki Az év önkéntese címmel.
Kádár Henrietta elmondása szerint
Ha a hétköznapokban van olyan program, ahol szükség lenne a segítségére, akkor azokba iskolaidő után csatlakozik be. Úgy érzi, szerencsés helyzetben van, mert a barátai is önkéntesek, így a szabadidejüket együtt tölthetik, miközben hasznos munkát végeznek.
A lány munkáját Az év önkéntese címmel ismerte el a Zöld Nap Egyesület
Fotó: Zöld Nap Egyesület
Az egyesületnél elsősorban gyerekekkel foglalkozik, ezenkívül az ESC (Európai Szolidaritási Testület) önkéntesei beilleszkedésében segít – utóbbinak köszönhetően sokat javult az angoltudása.
Továbbá ráébresztette arra, hogy
„Leginkább a kultúrák közötti kapcsolatok érdekelnek, ezen a területen tevékenykedek most is, hiszen a külföldi önkénteseinknek segítek beilleszkedni. A hátrányos helyzetben lévő emberekkel is szívesen foglalkozok és a jövőben is foglalkoznék” – osztotta meg terveit.
Hozzátette, a közeljövőben ESC-önkéntesként szeretné kipróbálni magát külföldön. Törökországba húz a szíve, vonzza a török kultúra, ráadásul barátai is vannak ott, akikkel szívesen találkozna újra. Hosszabb távon szeretne állatokkal is foglalkozni, különösen érdekli a velük végzett gyógyító munka, például a kutyás terápia.
A baráti körében önkénteskednek, meglátása szerint a korosztályában nem mindenki viszonyul ilyen nyíltan az önzetlen munkához. Úgy vélik, ingyen munka, nem éri meg a fáradságot, pedig ezt ő, és sok más fiatal, aki részt vesz ilyen tevékenységekben, cáfolni tudja.
Henrietta a jövőben szeretne külföldön önkénteskedni, és szívesen foglalkozna állatokkal is
Fotó: Kádár Henrietta személyes archívuma
Sok érvet tudna felhozni még amellett, hogy érdemes önkéntes munkát végezni, de meglátása szerint
„Például a lábbuszozás ilyen: megérkeznek a gyerekek, és rögtön megfogják a kezem, vagy felismernek az utcán, rám mosolyognak. Ezek igazán kedves pillanatok” – emelte ki Kádár Henrietta. Nem tagadja, vannak olyan alkalmak, amikor a sok program közepette elfárad. Ilyenkor fest, rajzol, ugyanis az alkotás mindig segít a lelki feltöltődésben.
A Charities Aid Foundation (CAF) a világ egyik vezető jótékonysági szervezete, és már 2010 óta mérik a World Giving Index (Jótékonysági Világindex) mutatót. Az évente elkészített kimutatásból láthatjuk, hogy az egyes országokban hogyan alakul a pénzadományozás, az idegeneknek való segítségnyújtás lakossági aránya, valamint az önkéntes tevékenység. Mindhárom tényezőt figyelembe véve 2024-ben Indonézia számított a világ „legbőkezűbb” országának, ezzel szemben
a felnőttek 53 százaléka vallotta azt, hogy a megkérdezésük előtti hónapban nyújtottak segítséget egy rászoruló idegennek,
18 százalékuk adományozott pénzt,
és mindössze 6 százalékuk felelt igennel arra a kérdésre, hogy abban az egy hónapban végzett önkéntes munkát valamely szervezetnél.
Ha csak az utóbbit tekintjük, Románia hátulról a harmadik helyen áll az országok sorában, és mindössze Bulgáriát, valamint Egyiptomot előzi meg.
Alátámasztja ezt a Bukaresti Egyetem 2024-es közvélemény-kutatása, amely 1005, 18 év feletti ember megkérdezésével készült. Eszerint a romániai 18 és 29 év között fiatalok mindössze 4,6 százaléka vállal rendszeresen önkéntes munkát.
Azok a válaszadók, akik bevallásuk szerint még soha sem önkénteskedtek, többségében azzal indokolták, hogy nem tudnak rá időt szakítani, illetve azzal, hogy nincsenek ilyen irányú lehetőségek, és nincsenek megfelelő ismereteik a témában.
