Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban

Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.

Székelyhon 2026. január 20., 15:502026. január 20., 15:50 2026. január 20., 16:342026. január 20., 16:34

A csíkszeredai rendőrség szolgálatban lévő rendőrei hétfőn 11 óra körül egy 47 éves, a városban élő férfi lakásához vonultak ki. Mivel az érintett nem reagált a csengetésre, és a lakásból erős szag volt érezhető, a rendőrök a Hargita megyei tűzoltóság segítségét kérték. A lakás egyik helyiségében

megtalálták a férfi élettelen testét, amely előrehaladott bomlási állapotban volt