Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban

Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.
A csíkszeredai rendőrség szolgálatban lévő rendőrei hétfőn 11 óra körül egy 47 éves, a városban élő férfi lakásához vonultak ki. Mivel az érintett nem reagált a csengetésre, és a lakásból erős szag volt érezhető, a rendőrök a Hargita megyei tűzoltóság segítségét kérték. A lakás egyik helyiségében
– erősítette meg információnkat Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Hozzátette, a holttestet az igazságügyi orvosszakértői szolgálat vette át, és boncolás céljából elszállították. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a haláleset pontos okainak és körülményeinek megállapítása érdekében.
