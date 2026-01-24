Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket

A prefektúra hivatalos átiratban kérte a pénzügyminisztérium állásfoglalását arról, milyen mozgástere van az önkormányzatoknak a helyi adók alakításában

Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sordöntő.

Székelyhon 2026. január 24., 11:262026. január 24., 11:26

A polgármester szombaton reggel reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint a csíkszeredai önkormányzatnak – a szomszédos megyeszékhely példáját követve – lehetősége lenne módosítani a helyi adókra és illetékekre vonatkozó tanácshatározatot. korábban írtuk Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak. Mint mondta, az ügy előremozdítása érdekében a prefektusi hivatal átiratot küldött az adókérdésben is illetékes kormányzati intézménynek arról, milyen mozgástere van az önkormányzatoknak a helyi adók alakításában.

Ha van jogszerű mozgástér, készen állnak arra, hogy ezt megvizsgálják.

„Most az a fontos, a pénzügyminisztérium adjon egy tiszta képet nemcsak Csíkszeredának, a Hargita megyei prefektúrának, hanem az ország minden egyes önkormányzatának, mert akkor tudjuk, hogy hogyan cselekedjünk”– húzta alá. Hozzátette:

csak akkor lehet felelős döntést hozni, ha világos, melyek a jogi lehetőségek,

mivel az elmúlt időszakban több alkalommal is születtek olyan hatósági döntések, amelyek az önkormányzatokat arra kötelezték, hogy egy adott éven belül változatlan szinten tartsák az adózást. Így tehát érdemi döntés csak a minisztérium válaszát követően születhet. Korodi Attila kitért továbbá arra, hogy az önkormányzat napok óta dolgozik azon, hogy egyedi, pontszerű szociális támogatást biztosítson azoknak a fogyatékkal élőknek, akik idéntől elvesztették az adókedvezményüket.

A szakigazgatóság több országos megyeszékhely önkormányzatával egyeztet, mivel a probléma nem csak Csíkszeredát érinti.