Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket

A prefektúra hivatalos átiratban kérte a pénzügyminisztérium állásfoglalását arról, milyen mozgástere van az önkormányzatoknak a helyi adók alakításában • Fotó: Borbély Fanni

A prefektúra hivatalos átiratban kérte a pénzügyminisztérium állásfoglalását arról, milyen mozgástere van az önkormányzatoknak a helyi adók alakításában

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sordöntő.

Székelyhon

2026. január 24., 11:262026. január 24., 11:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A polgármester szombaton reggel reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint a csíkszeredai önkormányzatnak – a szomszédos megyeszékhely példáját követve – lehetősége lenne módosítani a helyi adókra és illetékekre vonatkozó tanácshatározatot.

korábban írtuk

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Mint mondta, az ügy előremozdítása érdekében a prefektusi hivatal átiratot küldött az adókérdésben is illetékes kormányzati intézménynek arról, milyen mozgástere van az önkormányzatoknak a helyi adók alakításában.

Ha van jogszerű mozgástér, készen állnak arra, hogy ezt megvizsgálják.

„Most az a fontos, a pénzügyminisztérium adjon egy tiszta képet nemcsak Csíkszeredának, a Hargita megyei prefektúrának, hanem az ország minden egyes önkormányzatának, mert akkor tudjuk, hogy hogyan cselekedjünk”– húzta alá. Hozzátette:

csak akkor lehet felelős döntést hozni, ha világos, melyek a jogi lehetőségek,

mivel az elmúlt időszakban több alkalommal is születtek olyan hatósági döntések, amelyek az önkormányzatokat arra kötelezték, hogy egy adott éven belül változatlan szinten tartsák az adózást. Így tehát érdemi döntés csak a minisztérium válaszát követően születhet.

Korodi Attila kitért továbbá arra, hogy az önkormányzat napok óta dolgozik azon, hogy egyedi, pontszerű szociális támogatást biztosítson azoknak a fogyatékkal élőknek, akik idéntől elvesztették az adókedvezményüket.

A szakigazgatóság több országos megyeszékhely önkormányzatával egyeztet, mivel a probléma nem csak Csíkszeredát érinti.

„Nagyon sok település ugyanezt szeretné meglépni, és amikor letisztul a kép, akkor mi átadjuk ezt a lehetőséget, a jogi környezetet, a megfogalmazást a szomszédos településeknek is, mert ők is igénylik. Arra kértem – és ebben el is indult a párbeszéd –, hogy a döntés meghozatalakor vonjuk be a Hargita megyei fogyatékkal élők szövetségét is” – ismertette az elöljáró.

Hirdetés

Csíkszék Csíkszereda Adózás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Székelyhon

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Székelyhon

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Székely Sport

Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
Krónika

Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
Székely Sport

A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben

Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
2026. január 23., péntek

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában

A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek

Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében

Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás

A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban

Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!