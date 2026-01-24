Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket

A prefektúra hivatalos átiratban kérte a pénzügyminisztérium állásfoglalását arról, milyen mozgástere van az önkormányzatoknak a helyi adók alakításában
Fotó: Borbély Fanni
Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sordöntő.
A polgármester szombaton reggel reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint a csíkszeredai önkormányzatnak – a szomszédos megyeszékhely példáját követve – lehetősége lenne módosítani a helyi adókra és illetékekre vonatkozó tanácshatározatot.
A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.
Mint mondta, az ügy előremozdítása érdekében a prefektusi hivatal átiratot küldött az adókérdésben is illetékes kormányzati intézménynek arról, milyen mozgástere van az önkormányzatoknak a helyi adók alakításában.
„Most az a fontos, a pénzügyminisztérium adjon egy tiszta képet nemcsak Csíkszeredának, a Hargita megyei prefektúrának, hanem az ország minden egyes önkormányzatának, mert akkor tudjuk, hogy hogyan cselekedjünk”– húzta alá. Hozzátette:
mivel az elmúlt időszakban több alkalommal is születtek olyan hatósági döntések, amelyek az önkormányzatokat arra kötelezték, hogy egy adott éven belül változatlan szinten tartsák az adózást. Így tehát érdemi döntés csak a minisztérium válaszát követően születhet.
Korodi Attila kitért továbbá arra, hogy az önkormányzat napok óta dolgozik azon, hogy egyedi, pontszerű szociális támogatást biztosítson azoknak a fogyatékkal élőknek, akik idéntől elvesztették az adókedvezményüket.
„Nagyon sok település ugyanezt szeretné meglépni, és amikor letisztul a kép, akkor mi átadjuk ezt a lehetőséget, a jogi környezetet, a megfogalmazást a szomszédos településeknek is, mert ők is igénylik. Arra kértem – és ebben el is indult a párbeszéd –, hogy a döntés meghozatalakor vonjuk be a Hargita megyei fogyatékkal élők szövetségét is” – ismertette az elöljáró.
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.
Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.
A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.
Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.
Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.
Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.
Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.
A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.
Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.
1 hozzászólás