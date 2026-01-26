Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette

Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.

A Brassó megyei rendőrség közlése szerint a hatóságokat reggel nyolc óra után húsz perccel riasztották az Almásmező egyik bekötőútjánál bekövetkezett balesethez. Az elsődleges vizsgálatok szerint a 38 éves sofőr elveszthette uralmát a jármű felett, aminek következtében az autó letért az úttestről és felborult. A jobb oldali első ülésen utazó 14 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínre érkező mentőegység már csak a halál beálltát tudta megállapítani.

A hátsó üléseken további négy kiskorú tartózkodott, 9 és 14 év közöttiek, ők mindannyian – akárcsak a járművezető – könnyebb sérüléseket szenvedtek, és jelenleg egészségügyi ellátásban részesülnek.

A balesethez több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Az ügyben folyik a nyomozás gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt.