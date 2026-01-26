Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette

Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.
A Brassó megyei rendőrség közlése szerint a hatóságokat reggel nyolc óra után húsz perccel riasztották az Almásmező egyik bekötőútjánál bekövetkezett balesethez. Az elsődleges vizsgálatok szerint a 38 éves sofőr elveszthette uralmát a jármű felett, aminek következtében az autó letért az úttestről és felborult. A jobb oldali első ülésen utazó 14 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínre érkező mentőegység már csak a halál beálltát tudta megállapítani.
A hátsó üléseken további négy kiskorú tartózkodott, 9 és 14 év közöttiek, ők mindannyian – akárcsak a járművezető – könnyebb sérüléseket szenvedtek, és jelenleg egészségügyi ellátásban részesülnek.
A balesethez több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Az ügyben folyik a nyomozás gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt.
Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.
Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.
A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2 778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.
Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.
Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.
Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.