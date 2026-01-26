Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében

Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

A közlekedésrendészek péntek este egy 32 éves, Szentábrahám községbéli férfit állítottak meg ellenőrzés céljából a 136-os megyei úton, akinél 0,60 mg/liter légalkoholszintet mértek.

Szombat délután Csíkszeredában egy 24 éves sofőrnél 0,46 mg/litert mértek, majd éjfél körül egy 65 éves, csíkszeredai férfinél 0,52 mg/liter légalkoholszintet mutatott a szonda, amikor a hargitai megyeközpont egyik utcájában leellenőrizték.

Vasárnap hajnalban Szentegyházán egy 29 éves, oklándi férfit igazoltattak, akinek leheletében 0,94 mg/liter légalkoholszintet mutatott a mérőeszköz, délután pedig Csíkdánfalván egy 47 éves sofőrnél 0,86 mg/liter értéket rögzítettek.

Valamennyi érintettet kórházba vitték vérvétel céljából, esetükben büntetőeljárás indult ittas járművezetés miatt.

Hirdetés

Ugyancsak január 25-én, este a rendőrség egy 39 éves, gyergyóremetei férfit intett megállásra a községben, akiről kiderült, hogy korábban jogosítványát felfüggesztették. Az ő esetében is büntetőeljárás indult, jogosítvány nélküli vezetés miatt.