Sorra akadtak fenn az ittas sofőrök Hargita megyében

Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
A közlekedésrendészek péntek este egy 32 éves, Szentábrahám községbéli férfit állítottak meg ellenőrzés céljából a 136-os megyei úton, akinél 0,60 mg/liter légalkoholszintet mértek.
Szombat délután Csíkszeredában egy 24 éves sofőrnél 0,46 mg/litert mértek, majd éjfél körül egy 65 éves, csíkszeredai férfinél 0,52 mg/liter légalkoholszintet mutatott a szonda, amikor a hargitai megyeközpont egyik utcájában leellenőrizték.
Vasárnap hajnalban Szentegyházán egy 29 éves, oklándi férfit igazoltattak, akinek leheletében 0,94 mg/liter légalkoholszintet mutatott a mérőeszköz, délután pedig Csíkdánfalván egy 47 éves sofőrnél 0,86 mg/liter értéket rögzítettek.
Valamennyi érintettet kórházba vitték vérvétel céljából, esetükben büntetőeljárás indult ittas járművezetés miatt.
Ugyancsak január 25-én, este a rendőrség egy 39 éves, gyergyóremetei férfit intett megállásra a községben, akiről kiderült, hogy korábban jogosítványát felfüggesztették. Az ő esetében is büntetőeljárás indult, jogosítvány nélküli vezetés miatt.
Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.
A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.
Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.
Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.
Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.
A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
