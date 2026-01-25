Több mint 13 milliárd lejbe kerültek a nyugdíjak 2025 decemberében

Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2 778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. január 25., 16:382026. január 25., 16:38

A nyugdíjkiadások teljes összege 2025 utolsó hónapjában 13,053 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 534 467-en korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 720 lejes nyugdíjban részesültek.

Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 788 189-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra,

közülük 2 163 045-en nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3109 lej volt. Tavaly decemberben 66 391 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2579 lej volt), és 397 601 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1094 lej volt).

Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 447 283 személy kapott