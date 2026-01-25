Több mint 13 milliárd lejbe kerültek a nyugdíjak 2025 decemberében

Képünk illusztráció
Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2 778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.
A nyugdíjkiadások teljes összege 2025 utolsó hónapjában 13,053 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 534 467-en korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 720 lejes nyugdíjban részesültek.
közülük 2 163 045-en nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3109 lej volt. Tavaly decemberben 66 391 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2579 lej volt), és 397 601 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1094 lej volt).
(az átlagnyugdíjuk 1502 lej volt), 95 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült.
Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.
Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.
Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.
Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.
Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.
Az országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a szombat délben Vrancea megyében történt földrengés erősségét.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 11 óra 51 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.
A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.
