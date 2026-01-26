Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó

Fotó: Pinti Attila
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
Egy éve annak, hogy le kellett tegyék a csíkszeredai helyi rendőrök a testkamerát, ugyanis kifogást emelt ellene a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatóság (ANSPDCP).
Mint Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője a Székelyhonnak elmagyarázta, az akkori törvényekben nem szerepelt egyértelműen az, hogy a helyi rendőrök is használhatják ezeket az eszközöket. 2026. január 15-étől azonban ez megváltozott, ugyanis kiegészítették a 2010-ből származó 155-ös törvényt, amely
Dombi Gyula kiemelte: fontos tudni, hogy ugyan a helyi rendőröknek kötelességük tájékoztatni arról az érintetteket, hogy felvételeket készítenek a testkamerával, azonban
Az egyenruhán vagy a felszerelésen egyébként jól látható a Body-Cam jelzés.
Jól látható a helyi rendőr testkamerája, a Body-Cam
Fotó: Csíkszeredai Helyi Rendőrség
Az igazgató felsorolt néhány olyan helyzetet, amikor a helyi rendőrnek kötelező a testkamera használata:
igazoltatáskor, személyazonosság megállapításakor,
a rendőrség székhelyére történő kíséréskor,
a rendszeresített, nem halálos kényszerítő eszközök alkalmazásakor, például gumibot, irritáló gázspray,
a társadalmi együttélés jogszabályi normáinak megsértése esetén,
közúti közlekedési szabálysértések megállapításakor,
környezetvédelmi jogsértések ellenőrzése és dokumentálása során,
kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésekor,
személy- és csomagellenőrzéskor,
fegyverhasználat esetén.
Dombi Gyula hozzátette, hogy
A felvételeket hat hónapig őrzik meg, kivéve, ha azokat bírósági eljárásban használják fel, amely esetben bizonyítékként a vonatkozó jogi szabályozás hatálya alá tartoznak. E határidő leteltével a felvételeket meg kell semmisíteni.
– jegyezte meg Dombi Gyula.
Fotó: Pinti Attila
Mint magyarázta, szabálytalan parkoláskor, vagy közterületen való alkoholfogyasztás esetén, ha a szabálysértő visszautasítja a jegyzőkönyv aláírását, ilyenkor óriási jelentősége van a testkamerának, ugyanis az egész esetet rögzíti – a jegyzőkönyv felolvasását is –, így az már helyben való kiközlésnek számít, így nincs szükség tanúra.
A felvételek bizonyítékként szolgálhatnak az ügyekben elindított eljárások során.
