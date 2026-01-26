Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó

Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.

Barabás Hajnal 2026. január 26., 07:552026. január 26., 07:55

Egy éve annak, hogy le kellett tegyék a csíkszeredai helyi rendőrök a testkamerát, ugyanis kifogást emelt ellene a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatóság (ANSPDCP). Hirdetés Mint Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője a Székelyhonnak elmagyarázta, az akkori törvényekben nem szerepelt egyértelműen az, hogy a helyi rendőrök is használhatják ezeket az eszközöket. 2026. január 15-étől azonban ez megváltozott, ugyanis kiegészítették a 2010-ből származó 155-ös törvényt, amely

szabályozza, hogy a helyi rendőrök milyen keretek között használhatják a hordozható fotó-, hang- és videórögzítő eszközt.

Dombi Gyula kiemelte: fontos tudni, hogy ugyan a helyi rendőröknek kötelességük tájékoztatni arról az érintetteket, hogy felvételeket készítenek a testkamerával, azonban

ehhez nem kell az érintettek hozzájárulása, tehát azok beleegyezése nélkül is rögzíthetik az eseményeket.

Az egyenruhán vagy a felszerelésen egyébként jól látható a Body-Cam jelzés.

Jól látható a helyi rendőr testkamerája, a Body-Cam Fotó: Csíkszeredai Helyi Rendőrség

Az igazgató felsorolt néhány olyan helyzetet, amikor a helyi rendőrnek kötelező a testkamera használata: igazoltatáskor, személyazonosság megállapításakor,

a rendőrség székhelyére történő kíséréskor,

a rendszeresített, nem halálos kényszerítő eszközök alkalmazásakor, például gumibot, irritáló gázspray,

a társadalmi együttélés jogszabályi normáinak megsértése esetén,

közúti közlekedési szabálysértések megállapításakor,

környezetvédelmi jogsértések ellenőrzése és dokumentálása során,

kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésekor,

személy- és csomagellenőrzéskor,

fegyverhasználat esetén. Dombi Gyula hozzátette, hogy

a rögzített személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával kezelik.

A felvételeket hat hónapig őrzik meg, kivéve, ha azokat bírósági eljárásban használják fel, amely esetben bizonyítékként a vonatkozó jogi szabályozás hatálya alá tartoznak. E határidő leteltével a felvételeket meg kell semmisíteni.

A testkamera nagyban segíti a munkánkat, hiszen az intézkedésről felvétel készül, ami biztonságot ad a helyi rendőrnek, ugyanakkor ezáltal elkerülhetők az esetleges visszaélések is”

– jegyezte meg Dombi Gyula.

Fotó: Pinti Attila