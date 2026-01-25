Enyhébb idővel indul a hét, de csapadékos fordulat várható

Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.

Székelyhon 2026. január 25., 13:182026. január 25., 13:18

Vasárnaptól, január 25-től, a nappali csúcshőmérsékletek többfelé 2–5 Celsius-fok közé emelkednek, az éjszakák már kevésbé zordak, a minimumok általában –3 és 0 fok között alakulnak majd az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint. A hét folyamán, különösen a keddi napot követően, nő a csapadék esélye Székelyföld egész területén:

többnyire havas eső lesz a jellemző, az enyhébb időszakokban viszont eső is előfordulhat.