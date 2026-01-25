Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Enyhébb idővel indul a hét, de csapadékos fordulat várható

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.

Székelyhon

2026. január 25., 13:182026. január 25., 13:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vasárnaptól, január 25-től, a nappali csúcshőmérsékletek többfelé 2–5 Celsius-fok közé emelkednek, az éjszakák már kevésbé zordak, a minimumok általában –3 és 0 fok között alakulnak majd az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint. A hét folyamán, különösen a keddi napot követően, nő a csapadék esélye Székelyföld egész területén:

többnyire havas eső lesz a jellemző, az enyhébb időszakokban viszont eső is előfordulhat.

A hegyvidéki területeken tartósabb havazás sem kizárt. Január utolsó napjaiban, illetve február elején ismét hűvösebb levegő érkezik a térségbe. A nappali hőmérsékletek visszaesnek 0–3 fok környékére, éjszakánként pedig ismét gyakoribbá válnak a fagyok, de a lehűlés várhatóan nem lesz olyan erős, mint a hónap közepén tapasztalt hideghullám.

Hirdetés

Székelyföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
Ilyés Róbert: egyre pozitívabb dolgok történnek most a csapaton belül
Az államfő beszéde és a román himnusz alatt is fütyültek Jászvásáron
Pontatlan Sportklub, hiányérzet a GYHK-nál, magabiztosság Brassóban
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen
Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
Székelyhon

Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
Ilyés Róbert: egyre pozitívabb dolgok történnek most a csapaton belül
Székely Sport

Ilyés Róbert: egyre pozitívabb dolgok történnek most a csapaton belül
Az államfő beszéde és a román himnusz alatt is fütyültek Jászvásáron
Krónika

Az államfő beszéde és a román himnusz alatt is fütyültek Jászvásáron
Pontatlan Sportklub, hiányérzet a GYHK-nál, magabiztosság Brassóban
Székely Sport

Pontatlan Sportklub, hiányérzet a GYHK-nál, magabiztosság Brassóban
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 25., vasárnap

A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre

Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.

A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre
A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre
2026. január 25., vasárnap

A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre
Hirdetés
2026. január 25., vasárnap

Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz

Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.

Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz
Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz
2026. január 25., vasárnap

Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz
2026. január 24., szombat

Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén

Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.

Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén
Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén
2026. január 24., szombat

Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén
2026. január 24., szombat

Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték

Az országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a szombat délben Vrancea megyében történt földrengés erősségét.

Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
2026. január 24., szombat

Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték
Hirdetés
2026. január 24., szombat

Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 11 óra 51 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik
Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik
2026. január 24., szombat

Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik
2026. január 24., szombat

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak

A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
2026. január 24., szombat

Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak
2026. január 24., szombat

Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban
Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban
2026. január 24., szombat

Ilie Bolojan: a PSD-nek kell eldöntenie, marad-e a kormánykoalícióban
Hirdetés
2026. január 23., péntek

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása

Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
2026. január 23., péntek

A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása
2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve

Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
2026. január 23., péntek

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
2026. január 23., péntek

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!