Új fordulat a csenei gyilkosságban: kábítószer-ügyben is nyomoznak

A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.

A DIICOT péntek esti közleménye szerint az ügyben kábítószer-kereskedelem és jogtalan kábítószer-birtoklás miatt indult a gyanú megalapozottságát vizsgáló eljárás – írja az Agerpres.

A Temes megyei ügyészség korábban arról számolt be, hogy a 15 éves társuk meggyilkolásával gyanúsított két, ugyancsak 15 éves fiút előzetes letartóztatásba helyezték.