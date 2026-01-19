Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Székelyhon

2026. január 19., 20:402026. január 19., 20:40

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A megmozdulásra ugyan mikrofonok és hangosbemondók nélkül érkeztek a résztvevők, a találkozó cseppet sem volt csendes: a városháza előtt a tömeg Antal Árpád polgármesternek szegezte a kérdéseit, panaszait. Az eseményt követően a városvezető a sajtónak is nyilatkozott.

korábban írtuk

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Hirdetés

Háromszék Sepsiszentgyörgy Adózás Tiltakozás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Székelyhon

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Székelyhon

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Székely Sport

Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
Krónika

Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Székely Sport

A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Barcsay 125 emlékév keretében tárlatot nyitnak Barcsay Jenő Művészeti anatómia című könyvének giclée-nyomataiból.

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat

A kovásznai önkormányzatnak is csökkentenie kell a személyzetét, de turisztikai településként és fürdővárosi minőségében plusz alkalmazottakat igénylő feladatai vannak. Vagyis kevesebb emberrel kell még többet felmutatnia.

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban

Eddigi működésének legjobb évét zárta a sepsiszentgyörgyi Művész mozi, a legsikeresebb film pedig 4000-rel rávert a korábban jegyzett legmagasabb nézőszámra, amit a Kincsem ért el. Külön öröm, hogy a rekorder is magyar produkció.

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház

Brassóban indítja, majd több erdélyi helyszín után Budakalászon zárja januári előadássorozatát a Háromszék Táncszínház. Ugyanakkor vendég produkciókat is fogadnak sepsiszentgyörgyi termükben.

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
2026. január 18., vasárnap

Változatos programmal várja közönségét a Háromszék Táncszínház
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák

Az 1940-es második bécsi döntéssel Székelyföld határvidékéről nem minden magyar került a visszacsatolt Észak–Erdélybe. Sokan a befagyott Olt jegén átszökve jelentkeztek a haza szolgálatára, és voltak, akik sosem tértek vissza a fagyos Szibériából.

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
2026. január 18., vasárnap

Az Olt jegén is átkeltek, hogy a magyar hazát szolgálhassák
2026. január 17., szombat

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira

„Ma, amikor újra háborog a világ, amikor a szomszédban háború darál, álljunk meg egy percre a Donnál.” Iochom Zsolt versének sorai a 83 évvel ezelőtti tragédia szereplőire való szombati megemlékezésen hangzottak el a katrosai kettős keresztnél.

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
2026. január 17., szombat

Emlékezés a Katrosában a doni áttörés áldozataira
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán

Nyomozást indított a Kovászna megyei rendőrség minősített lopás gyanúja miatt, miután a szitabodzai rendőrök több falopási esetről értesültek.

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
2026. január 17., szombat

Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán
2026. január 17., szombat

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök

Megpróbált elmenekülni az őt kereső rendőrök elől egy autólopásért elítélt kézdivásárhelyi fiatal, de elfogták. Javítóintézetbe szállították, hogy hároméves büntetését letöltse.

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
2026. január 17., szombat

Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök
2026. január 17., szombat

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben

Januárban megérkezett az igazi tél, és habár ilyenkor a többség törekedik védelmezni az élőlényeket, most is találni kidobott kutyákat az út szélén. Állatvédő egyesületet kérdeztünk a téli kutyatartásról, valamint a gazdátlan ebek helyzetéről.

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
2026. január 17., szombat

Akik védelmezik, és akik magukra hagyják a kutyákat a téli, fagyos időben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!