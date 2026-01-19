Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

A megmozdulásra ugyan mikrofonok és hangosbemondók nélkül érkeztek a résztvevők, a találkozó cseppet sem volt csendes: a városháza előtt a tömeg Antal Árpád polgármesternek szegezte a kérdéseit, panaszait. Az eseményt követően a városvezető a sajtónak is nyilatkozott.

