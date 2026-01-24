Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén

Fotó: Presidency.ro
Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.
2026. január 24., 16:012026. január 24., 16:01
Az elnök azt mondta, valamikor emberek haltak meg azért, hogy a polgároknak ma joguk legyen kifütyülni a hatóságokat, ehhez a joghoz azonban felelősség is társul.
„A felelősség pedig a következő: nézzétek meg jól, hogy kikbe fektetitek a reményeteket. Ne csak az első lépésre legyen gondotok! Gondoljatok a második lépésre is!
– mondta az Agerpres beszámolója szerint. Az elnököt a tömeg egy része a pulpitushoz lépéskor kezdte el kifütyülni. (Az ominózus pillanat a videó 12-ik percétől hallható.)
• Videó: Presidency
Az államfő beszélt a 167 évvel ezelőtti unionista törekvések fontosságáról is, hangsúlyozva, nem attól lesz valaki jó hazafi, hogy „veri a mellét a világ közepének képzelve magát”, hanem attól, hogy tesz a közösségben rejlő potenciál kiaknázásáért.
– tette hozzá.
Fotó: presidency.ro
Nicușor Dan beszéde közben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője, George Badiu távozott a hivatalosságok számára fenntartott helyről.
A hivatalos ünnepséget megelőzően az elnök felkereste a focșani-i Unirea Főgimnáziumot, és az oktatási intézmény alapításának 160. évfordulója alkalmából állami kitüntetést adott át az iskola vezetőségének. Itt telt ház várta az államfőt, akit tapssal és ovációval fogadott a diákokból és tanárokból álló közönség.
Az oktatásról, az értékekről és a jövőről szóló beszédek után Nicușor Dan közel egy órán át válaszolt a diákok kérdéseire.
