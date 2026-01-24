Rovatok
Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén

• Fotó: Presidency.ro

Fotó: Presidency.ro

Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.

Székelyhon

2026. január 24., 16:01

2026. január 24., 16:032026. január 24., 16:03

Az elnök azt mondta, valamikor emberek haltak meg azért, hogy a polgároknak ma joguk legyen kifütyülni a hatóságokat, ehhez a joghoz azonban felelősség is társul.

„A felelősség pedig a következő: nézzétek meg jól, hogy kikbe fektetitek a reményeteket. Ne csak az első lépésre legyen gondotok! Gondoljatok a második lépésre is!

Idézet
Felelősséggel tartoztok magatokért, a gyermekeitekért, egész Romániáért. Isten éltesse Focșani-t! Isten éltesse Romániát!”

– mondta az Agerpres beszámolója szerint. Az elnököt a tömeg egy része a pulpitushoz lépéskor kezdte el kifütyülni. (Az ominózus pillanat a videó 12-ik percétől hallható.)

Videó: Presidency

Az államfő beszélt a 167 évvel ezelőtti unionista törekvések fontosságáról is, hangsúlyozva, nem attól lesz valaki jó hazafi, hogy „veri a mellét a világ közepének képzelve magát”, hanem attól, hogy tesz a közösségben rejlő potenciál kiaknázásáért.

Idézet
És a hazafiság azt is jelenti, hogy felvállaljunk önmagunkat minden jóval és rosszal együtt, és úgy, amilyenek vagyunk, próbálunk javítani a hibáinkon ahelyett, hogy mindig másokat hibáztassunk”

– tette hozzá.

• Fotó: presidency.ro Galéria

Fotó: presidency.ro

Nicușor Dan beszéde közben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője, George Badiu távozott a hivatalosságok számára fenntartott helyről.

Az esemény végén az államfő is csatlakozott az egyesülés hórájához, majd több mint 15 percen át fotózkodott a fiatalokkal.

A hivatalos ünnepséget megelőzően az elnök felkereste a focșani-i Unirea Főgimnáziumot, és az oktatási intézmény alapításának 160. évfordulója alkalmából állami kitüntetést adott át az iskola vezetőségének. Itt telt ház várta az államfőt, akit tapssal és ovációval fogadott a diákokból és tanárokból álló közönség.

Az oktatásról, az értékekről és a jövőről szóló beszédek után Nicușor Dan közel egy órán át válaszolt a diákok kérdéseire.

Belföld
