Kifütyülték Nicușor Dan elnököt, ő pedig ennek a felelősségéről beszélt a román fejedelemségek egyesülésének ünnepén

Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.

Az elnök azt mondta, valamikor emberek haltak meg azért, hogy a polgároknak ma joguk legyen kifütyülni a hatóságokat, ehhez a joghoz azonban felelősség is társul. „A felelősség pedig a következő: nézzétek meg jól, hogy kikbe fektetitek a reményeteket. Ne csak az első lépésre legyen gondotok! Gondoljatok a második lépésre is!

Felelősséggel tartoztok magatokért, a gyermekeitekért, egész Romániáért. Isten éltesse Focșani-t! Isten éltesse Romániát!”

– mondta az Agerpres beszámolója szerint. Az elnököt a tömeg egy része a pulpitushoz lépéskor kezdte el kifütyülni. (Az ominózus pillanat a videó 12-ik percétől hallható.)

• Videó: Presidency

Az államfő beszélt a 167 évvel ezelőtti unionista törekvések fontosságáról is, hangsúlyozva, nem attól lesz valaki jó hazafi, hogy „veri a mellét a világ közepének képzelve magát”, hanem attól, hogy tesz a közösségben rejlő potenciál kiaknázásáért.

És a hazafiság azt is jelenti, hogy felvállaljunk önmagunkat minden jóval és rosszal együtt, és úgy, amilyenek vagyunk, próbálunk javítani a hibáinkon ahelyett, hogy mindig másokat hibáztassunk”

– tette hozzá.

Fotó: presidency.ro

Nicușor Dan beszéde közben a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője, George Badiu távozott a hivatalosságok számára fenntartott helyről.

Az esemény végén az államfő is csatlakozott az egyesülés hórájához, majd több mint 15 percen át fotózkodott a fiatalokkal.