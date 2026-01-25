5 + 1 film amit nem érdemes kihagyni az év elején

Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.

Tamás Attila 2026. január 25., 15:072026. január 25., 15:07

Lélektani drámák, provokatív alkotások, megható néznivalók, emlékezetes alakítások – ezeket kapjuk a mostani ajánlónkba összegyűjtött filmekről amelyek év elején kerülnek a magyarországi és romániai mozik kínálatába, vagy már elérhetőek streamingen. Ezek közül ajánlunk most hatot, amit szerintünk nem érdemes kihagyni. Hirdetés Bűnösök (Sinners) – elérhető HBO Max-en Ryan Coogler, még 2025 tavaszán bemutatott filmje Oscar-csúcstartó lett, hiszen a két világháború Missisippijében játszódó vámpíros mozit 16 kategóriában jelölték aranyszoborra, köztük a legjobb film kategóriában is. A Michael B. Jordan (aki ráadásul egy ikerpárt alakít), Jack O’Connor és Hailee Steinfeld főszereplésével készült film nagyon pozitív kritikusi fogadtatásban részesült, méltatva Ludwig Görasson zenéjét, és Autumn Durald Arkapaw operatőri munkáját a jó forgatókönyv és rendezés mellett, amit a Fekete Párduc és a Creed-filmek rendezője hozott össze. És hogy a 16-ból mennyi jelölést vált aranyszoborra, a 2026-os Oscar-gálán, kiderül majd március 16-án.

• Videó: Warner Bros

Az álmok vágányán (Train Dreams) – elérhető Netflixen A 2024-ben a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában is Oscarra jelölt, Colman Domingo főszereplésével készült Sing Sing írója Clint Bentley ezúttal rendezőként hozott tető alá egy gyönyörű, de ugyanakkor fájdalmas alkotást, ami a huszadik század eleji, rohamosan változó Amerika vasútépítő munkásainak kálváriájába nyújt betekintést. A kritikusok Joel Edgerton felejthetetlen alakítása mellett a gyönyörű fényképezést és a rendkívüli atmoszférát emelik ki, a produkcióban pedig Nick Cave zenéje is felcsendül, aki pedig egy sokszor meditatív hangulatú drámát nézne otthon, az semmiképp se hagyja ki ezt az alkotást.

• Videó: Netflix

Érzelmi érték (Sentimental Value) – romániai premier: január 16. A norvég Joachim Trier rendezőnek köszönhetjük a csodálatos Renate Reinsve berobbanását a filmiparba, A világ legrosszabb embere címszerepében, 2022-ben. A rendező újabb alkotásában is a földijének számító színésznőre osztotta a főszerepet, aki ezúttal Stellan Skarsgård és Ellie Fanning oldalán tér vissza az Érzelmi értékben. A Cannes-i Filmfesztivál Grand Prix díját elnyerő alkotás egy idős rendezőről szól, aki felesége halála után a tőle elhidegült lányaival próbálja újraértelmezni a kapcsolatát, soron következő filmje főszerepét pedig lányára, a Renate által játszott Nora-ra testálná, ő viszont visszautasítja a lehetőséget. A kilenc Oscarra jelölt alkotásban Stellan Skarsgård a kritikusok szerint élete egyik legjobb alakítását nyújtja, mellette pedig Renate Reinsve és még Elle Fanning is esélyesek, hogy aranyszobrot vigyenek haza márciusban. A több mint két órás lélektani és családi dráma biztosan sok filmkedvelő éves listáján helyet kap majd a további emlékezetes néznivalók között.

• Videó: NEON

Hamnet – romániai premier: január 23. Jó ha tudjuk: ha Chloé Zhao: Hamnet filmjére váltunk jegyet, akkor nagy valószínűséggel sírni fogunk a moziban, ugyanis William Shakespare és felesége, Anne Hathaway gyászfeldolgozásának története a 11 éves fiuk, Hamnet elvesztése miatt a könnycsatornákat megdolgozó néznivalónak ígérkezik. A világhírű drámaíró szerepében az elmúlt években A-listás sztárrá avanzsált, gladiátorszerepben is látott Paul Mescalt láthatjuk, míg feleségét, akit gyakran Agnes-ként is emlegettek, Jessie Buckley alakítja.

• Videó: Focus Features

Marty Supreme – romániai premier: január 26. Timothée Chalamet már készítheti is a helyet az első Oscarjának, amit várhatóan idén Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után) elől fog elhappolni a Marty Supreme-ben nyújtott alakításáért. A keményütős asztalitenisz bajnokáról, Marty Reismannról készült sportdráma eszelősnek, pörgősnek és az év egyik legjobb néznivalójának ígérkezik, amely egy legenda életét meséli el, fikcióval feldúsítva. Josh Sadfie alkotását pedig kilenc Oscarra jelölték, köztük a legjobb film kategóriában is.

• Videó: A24

Islands – romániai premier: január 30. A német Jan-Ole Gerster új filmje bár nincs az Oscar-jelöltek közt, de azért érdemes beülni rá, főleg ha a blockbusterektől megcsömörölve egy európai produkciót néznénk. A tavalyi Berlinálén bemutatott alkotás a Kanári-szigeteken játszódik, ahol egy sodródó korábbi teniszlegendát egy családdal hoz össze a sors, és ahogy az lenni szokott, innentől minden megváltozik. A mesés nyaralási helyszínen játszódó bűnügyi thriller ha nem is az év legjobb filmélményei közt lesz számon tartva, mindenképp érdemes beülni rá, ha egy különlegesebb néznivalóra vágynánk.