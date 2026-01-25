5 + 1 film amit nem érdemes kihagyni az év elején

Képkocka a Chloé Zhao rendezte Hamnet című filmből
Fotó: Agata Grzybowska/FOCUS FEATURES LLC.
Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.
Lélektani drámák, provokatív alkotások, megható néznivalók, emlékezetes alakítások – ezeket kapjuk a mostani ajánlónkba összegyűjtött filmekről amelyek év elején kerülnek a magyarországi és romániai mozik kínálatába, vagy már elérhetőek streamingen. Ezek közül ajánlunk most hatot, amit szerintünk nem érdemes kihagyni.
Ryan Coogler, még 2025 tavaszán bemutatott filmje Oscar-csúcstartó lett, hiszen a két világháború Missisippijében játszódó vámpíros mozit 16 kategóriában jelölték aranyszoborra, köztük a legjobb film kategóriában is. A Michael B. Jordan (aki ráadásul egy ikerpárt alakít), Jack O’Connor és Hailee Steinfeld főszereplésével készült film nagyon pozitív kritikusi fogadtatásban részesült, méltatva Ludwig Görasson zenéjét, és Autumn Durald Arkapaw operatőri munkáját a jó forgatókönyv és rendezés mellett, amit a Fekete Párduc és a Creed-filmek rendezője hozott össze. És hogy a 16-ból mennyi jelölést vált aranyszoborra, a 2026-os Oscar-gálán, kiderül majd március 16-án.
• Videó: Warner Bros
A 2024-ben a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában is Oscarra jelölt, Colman Domingo főszereplésével készült Sing Sing írója Clint Bentley ezúttal rendezőként hozott tető alá egy gyönyörű, de ugyanakkor fájdalmas alkotást, ami a huszadik század eleji, rohamosan változó Amerika vasútépítő munkásainak kálváriájába nyújt betekintést. A kritikusok Joel Edgerton felejthetetlen alakítása mellett a gyönyörű fényképezést és a rendkívüli atmoszférát emelik ki, a produkcióban pedig Nick Cave zenéje is felcsendül, aki pedig egy sokszor meditatív hangulatú drámát nézne otthon, az semmiképp se hagyja ki ezt az alkotást.
• Videó: Netflix
A norvég Joachim Trier rendezőnek köszönhetjük a csodálatos Renate Reinsve berobbanását a filmiparba, A világ legrosszabb embere címszerepében, 2022-ben. A rendező újabb alkotásában is a földijének számító színésznőre osztotta a főszerepet, aki ezúttal Stellan Skarsgård és Ellie Fanning oldalán tér vissza az Érzelmi értékben. A Cannes-i Filmfesztivál Grand Prix díját elnyerő alkotás egy idős rendezőről szól, aki felesége halála után a tőle elhidegült lányaival próbálja újraértelmezni a kapcsolatát, soron következő filmje főszerepét pedig lányára, a Renate által játszott Nora-ra testálná, ő viszont visszautasítja a lehetőséget. A kilenc Oscarra jelölt alkotásban Stellan Skarsgård a kritikusok szerint élete egyik legjobb alakítását nyújtja, mellette pedig Renate Reinsve és még Elle Fanning is esélyesek, hogy aranyszobrot vigyenek haza márciusban. A több mint két órás lélektani és családi dráma biztosan sok filmkedvelő éves listáján helyet kap majd a további emlékezetes néznivalók között.
• Videó: NEON
Jó ha tudjuk: ha Chloé Zhao: Hamnet filmjére váltunk jegyet, akkor nagy valószínűséggel sírni fogunk a moziban, ugyanis William Shakespare és felesége, Anne Hathaway gyászfeldolgozásának története a 11 éves fiuk, Hamnet elvesztése miatt a könnycsatornákat megdolgozó néznivalónak ígérkezik. A világhírű drámaíró szerepében az elmúlt években A-listás sztárrá avanzsált, gladiátorszerepben is látott Paul Mescalt láthatjuk, míg feleségét, akit gyakran Agnes-ként is emlegettek, Jessie Buckley alakítja.
• Videó: Focus Features
Timothée Chalamet már készítheti is a helyet az első Oscarjának, amit várhatóan idén Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után) elől fog elhappolni a Marty Supreme-ben nyújtott alakításáért. A keményütős asztalitenisz bajnokáról, Marty Reismannról készült sportdráma eszelősnek, pörgősnek és az év egyik legjobb néznivalójának ígérkezik, amely egy legenda életét meséli el, fikcióval feldúsítva. Josh Sadfie alkotását pedig kilenc Oscarra jelölték, köztük a legjobb film kategóriában is.
• Videó: A24
A német Jan-Ole Gerster új filmje bár nincs az Oscar-jelöltek közt, de azért érdemes beülni rá, főleg ha a blockbusterektől megcsömörölve egy európai produkciót néznénk. A tavalyi Berlinálén bemutatott alkotás a Kanári-szigeteken játszódik, ahol egy sodródó korábbi teniszlegendát egy családdal hoz össze a sors, és ahogy az lenni szokott, innentől minden megváltozik. A mesés nyaralási helyszínen játszódó bűnügyi thriller ha nem is az év legjobb filmélményei közt lesz számon tartva, mindenképp érdemes beülni rá, ha egy különlegesebb néznivalóra vágynánk.
• Videó: Leonine
Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.
Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.
Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.
Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.
Az országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a szombat délben Vrancea megyében történt földrengés erősségét.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 11 óra 51 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A temesvári szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik a csenei gyilkosság ügyében, miután az ebben érintett 13 éves gyermek szervezetében drogot mutattak ki.
A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) magának kell döntenie arról, hogy kormányon marad vagy kilép a koalícióból – nyilatkozta péntek este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.
Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
