Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen

2026. január 21., szerda

Hamarosan befejezik a korondi bölcsőde építését, ősztől már meg is nyitnák

Kívülről már jól néz ki a Korondon épülő bölcsőde, de a belső részen még több apró munkálatot kell elvégeznie a kivitelezőnek, ugyanakkor a tereprendezés is hátravan. A község vezetősége a következő tanévtől már megnyitná a létesítményt.