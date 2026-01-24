Testi sértésbe torkollt egy konfliktus Székelyudvarhelyen

A konfliktusban négy személy volt érintett, egy közülük megsérült
Fotó: Tuchiluș Alex
Konfliktus alakult ki egy négyfős társaság körében Székelyudvarhelyen, szombaton. Az összetűzés során egy személyt éles eszközzel sebesítettek meg.
2026. január 24., 16:39
2026. január 24., 16:402026. január 24., 16:40
A rendőröket szombaton 13 óra 20 perckor értesítették a segélyhívón arról, hogy Székelyudvarhely egyik utcáján konfliktus alakult ki négy személy között.
A másik három személyt a rendőrség városi székhelyére kísérték kihallgatásra – tájékoztatta a Székelyhont a Hargita megyei rendőrség szóvivője.
