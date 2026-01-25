Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában

A Szakszervezetek Művelődési Házának ablakmélyedésében éli mindennapjait egy hajléktalan nő. Nem fogad el semmilyen segítséget

A Szakszervezetek Művelődési Házának ablakmélyedésében éli mindennapjait egy hajléktalan nő. Nem fogad el semmilyen segítséget

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Senkire nem lehet rákényszeríteni a szociális ellátást, így évek óta az utcán él egy nő Csíkszereda központjában. A helyiek aggódnak érte.

Barabás Hajnal

2026. január 25., 20:512026. január 25., 20:51

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több réteg téli dzsekiben ült az ablakmélyedésben és cigarettázott a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza előtt „lakó” nő, amikor megszólítottuk. Azt kérdeztük tőle, hogy miben segíthetünk, a hajléktalan nő pedig románul azt válaszolta: semmiben. A szendvicset és az üdítőt sem fogadta el tőlünk.

A hajléktalanok ügyében a csíkszeredai városházához fordultunk, többek között arról is érdeklődve, hogy ismerik-e a szóban forgó nő helyzetét, és ilyen esetekben mit tehet a városháza, illetve mit tehetnek az emberek.

„A rendkívüli hideg időszakban kiemelten figyelünk az utcán élő emberekre. A szociális igazgatóság és a helyi rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a hajléktalanokat is, akik nem akarják igénybe venni a hajléktalanszálló szolgáltatásait” – magyarázta Sógor Enikő.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda alpolgármestere hozzátette, a Szakszervezetek Művelődési Háza környékén tartózkodó nőt az elmúlt években számos alkalommal felkeresték a szociális igazgatóság munkatársai, és több irányból próbáltak segítséget nyújtani számára. Többször felajánlották a hajléktalanszállóra való bejutást, illetve a hazatérés lehetőségét is, azonban

sem a szociális ellátást, sem a családja támogatását nem kívánja elfogadni.

„Fontos hangsúlyozni, hogy jogszabályi keretek között senkit sem lehet ellátás igénybevételére kényszeríteni, ez minden érintett személy esetében így van” – emelte ki az alpolgármester.

Hirdetés

Mint mondta, jelenleg csak az ő esetéről tudnak, korábban ugyan még volt egy másik nő, aki az utcán tartózkodott, de ő végül elfogadta a felajánlott segítséget.

Amennyiben a csíkszeredaiak hajléktalan vagy bajba jutott embert látnak, jelezhetik a szociális igazgatóság felé a social@dasmciuc.ro e-mail-címen vagy a 0770 883 225 telefonszámon, illetve értesíthetik a helyi rendőrséget. „Minden jelzésre reagálunk, minden érintett személlyel felvesszük a kapcsolatot, és a lehetőségekhez, valamint az érintettek együttműködéséhez mérten megpróbálunk segítséget nyújtani” – tette hozzá Sógor Enikő.

Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka szerint az lehet a legnagyobb segítség a lakók részéről, ha megkérdezik a bajbajutott embertársuktól, hogy mire van szüksége, empátiával fordulnak felé, adnak nekik meleg teát, ennivalót, takarót. Ha úgy látják, hogy súlyos a helyzet, akkor mindenképpen értesítsék a hatóságokat, a SMURD munkatársai pedig a helyszínre vonulnak, ők fel vannak készítve az ilyen helyzetekre. Ha az illető beleegyezik, akkor elszállítják egy hajléktalanszállóra, de ha nem, akkor aláírja, hogy nem fogad el segítséget, ugyanis nem kényszeríthető, hogy igénybe vegye a szolgáltatásokat.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A tűzoltóságnál is ismerik a városközpontban tengődő nő helyzetét, a parancsnok is megerősítette, hogy

a nő nem fogad el segítséget, mintegy „lázadva a társadalom ellen”.

Monoranu Vasile-Radu hozzátette, szerencsére nem tudnak más hasonló esetről, a vasútállomásnál ugyan lehet látni néha hajléktalanokat, de azok átutazóban vannak, nem csíkszeredaiak, és nem maradnak sokáig a városban.

A parancsnok azt is elmondta, hogy a SMURD munkatársai rendszeresen végeznek járőrkörutat, főleg amikor 0 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet, éppen azzal a céllal, hogy felfedezzék azokat, akik az utcára kerültek.

korábban írtuk

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek

Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.

Csíkszék Csíkszereda Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz
Az Európa-bajnoki cím a tét a magyar vízilabdázóknak – vasárnap a tévében
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Az egyenes kieséses szakasszal folytatódik a csíkszentmihályi teremfocitorna
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
Székelyhon

Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz
Székelyhon

Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz
Az Európa-bajnoki cím a tét a magyar vízilabdázóknak – vasárnap a tévében
Székely Sport

Az Európa-bajnoki cím a tét a magyar vízilabdázóknak – vasárnap a tévében
„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Krónika

„Rakják ki a faluból és zárják be!”. A bánsági tinédzsergyilkosság elkövetője ellen tüntetnek a lakosok
Az egyenes kieséses szakasszal folytatódik a csíkszentmihályi teremfocitorna
Székely Sport

Az egyenes kieséses szakasszal folytatódik a csíkszentmihályi teremfocitorna
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket

Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sorsdöntő.

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
2026. január 24., szombat

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
2026. január 23., péntek

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben

Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
2026. január 23., péntek

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában

A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek

Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében

Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás

A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!