Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában

A Szakszervezetek Művelődési Házának ablakmélyedésében éli mindennapjait egy hajléktalan nő. Nem fogad el semmilyen segítséget
Fotó: Borbély Fanni
Senkire nem lehet rákényszeríteni a szociális ellátást, így évek óta az utcán él egy nő Csíkszereda központjában. A helyiek aggódnak érte.
Több réteg téli dzsekiben ült az ablakmélyedésben és cigarettázott a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza előtt „lakó” nő, amikor megszólítottuk. Azt kérdeztük tőle, hogy miben segíthetünk, a hajléktalan nő pedig románul azt válaszolta: semmiben. A szendvicset és az üdítőt sem fogadta el tőlünk.
A hajléktalanok ügyében a csíkszeredai városházához fordultunk, többek között arról is érdeklődve, hogy ismerik-e a szóban forgó nő helyzetét, és ilyen esetekben mit tehet a városháza, illetve mit tehetnek az emberek.
„A rendkívüli hideg időszakban kiemelten figyelünk az utcán élő emberekre. A szociális igazgatóság és a helyi rendőrség folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a hajléktalanokat is, akik nem akarják igénybe venni a hajléktalanszálló szolgáltatásait” – magyarázta Sógor Enikő.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszereda alpolgármestere hozzátette, a Szakszervezetek Művelődési Háza környékén tartózkodó nőt az elmúlt években számos alkalommal felkeresték a szociális igazgatóság munkatársai, és több irányból próbáltak segítséget nyújtani számára. Többször felajánlották a hajléktalanszállóra való bejutást, illetve a hazatérés lehetőségét is, azonban
„Fontos hangsúlyozni, hogy jogszabályi keretek között senkit sem lehet ellátás igénybevételére kényszeríteni, ez minden érintett személy esetében így van” – emelte ki az alpolgármester.
Mint mondta, jelenleg csak az ő esetéről tudnak, korábban ugyan még volt egy másik nő, aki az utcán tartózkodott, de ő végül elfogadta a felajánlott segítséget.
Amennyiben a csíkszeredaiak hajléktalan vagy bajba jutott embert látnak, jelezhetik a szociális igazgatóság felé a social@dasmciuc.ro e-mail-címen vagy a 0770 883 225 telefonszámon, illetve értesíthetik a helyi rendőrséget. „Minden jelzésre reagálunk, minden érintett személlyel felvesszük a kapcsolatot, és a lehetőségekhez, valamint az érintettek együttműködéséhez mérten megpróbálunk segítséget nyújtani” – tette hozzá Sógor Enikő.
Monoranu Vasile-Radu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka szerint az lehet a legnagyobb segítség a lakók részéről, ha megkérdezik a bajbajutott embertársuktól, hogy mire van szüksége, empátiával fordulnak felé, adnak nekik meleg teát, ennivalót, takarót. Ha úgy látják, hogy súlyos a helyzet, akkor mindenképpen értesítsék a hatóságokat, a SMURD munkatársai pedig a helyszínre vonulnak, ők fel vannak készítve az ilyen helyzetekre. Ha az illető beleegyezik, akkor elszállítják egy hajléktalanszállóra, de ha nem, akkor aláírja, hogy nem fogad el segítséget, ugyanis nem kényszeríthető, hogy igénybe vegye a szolgáltatásokat.
Fotó: Borbély Fanni
A tűzoltóságnál is ismerik a városközpontban tengődő nő helyzetét, a parancsnok is megerősítette, hogy
Monoranu Vasile-Radu hozzátette, szerencsére nem tudnak más hasonló esetről, a vasútállomásnál ugyan lehet látni néha hajléktalanokat, de azok átutazóban vannak, nem csíkszeredaiak, és nem maradnak sokáig a városban.
A parancsnok azt is elmondta, hogy a SMURD munkatársai rendszeresen végeznek járőrkörutat, főleg amikor 0 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet, éppen azzal a céllal, hogy felfedezzék azokat, akik az utcára kerültek.
Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.
