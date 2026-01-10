Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek

Ebben az épületben működik a sepsiszentgyörgyi hajléktalanszálló • Fotó: Tuchiluș Alex

Ebben az épületben működik a sepsiszentgyörgyi hajléktalanszálló

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.

Bodor Tünde

2026. január 10., 13:562026. január 10., 13:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sepsiszentgyörgyön a Máltai Szeretetszolgálat működteti a hajléktalanszállót, ahol jó helyzetben vannak a kedvezményezettek, hiszen

a hét minden napján három étkezést, meleg ebédet is biztosítanak számukra.

Nappali melegedésre is lehetőség van, de ahogy a menedékhely vezetője, Székely Róbert fogalmazott, nem a luxus és a kényelem a cél, hanem a biztonság és a túlélés.

A programot tudatosan úgy alakítják, hogy a hajléktalanoknak ki kelljen menni a városba, ezzel is motiválni szeretnék őket arra, tegyenek magukért.

A menedékhelyet az egyik leghidegebb éjszakán 30-an vették igénybe, 24 férfi és 6 nő, de akár 40 főt is be tudnának fogadni: a fennmaradó helyek a „krízisszobák”, ahová az átutazókat, az utcán találtakat hozzák be, ők azért kerülnek elkülönítőbe, mert nem tudni, hogy van-e valamilyen fertőző betegségük – magyarázta a hajléktalanszálló vezetője.

Hirdetés

A segélyszervezetnek tudomása van egy olyan középkorú hajléktalan nőről, akinek bár családja van, de az utcán hányódik, szellemi sérültként sincs gondozója. Fogyatékossága okán nem is érti meg, hogy lehetősége lenne bevonulni a hajléktalanszállóra.

A szabályok, főképpen az alkoholfogyasztási tilalom, mint a hasonló intézményekben általában, itt is érvényesek, de ez nem zárja ki teljesen a konfliktusokat

– magyarázta Székely Róbert. Mint részletezte: volt rá eset, hogy az ellátott megütötte a személyzet egy tagját, vagy a bentlévők egymással verekedtek össze, így már kitiltásra, a helyi rendőrség kihívására is sor került, tudtuk meg.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

Székelyudvarhelyen a Híd az égen Egyesület által működtetett intézményben 14 férőhely áll a hajléktalanok rendelkezésére, így a leghidegebb éjszakák fenyegetésétől sem kell tartaniuk az utca embereinek.

A nagy hidegre való tekintettel a napokban nem este 8-tól, hanem már délután 4-től be lehet vonulni a szállásra és reggel 8 óráig lehet ott tartózkodni.

„Négy hálószobában – melyek közül egy a nőknek van fenntartva – 12 helyünk van állandó jelleggel, szükség esetén további két matracon tudunk hálóhelyet biztosítani az igénylőknek, de eddig még nem volt ilyen kritikus helyzet” – tudtuk meg a menhely vezetőjétől, Farkas Rékától. A hat alkalmazottal működő egységben

szükség esetén a személyes okmányok megszerzésében, a szociális juttatások igénylésében is segítenek a hajléktalanoknak.

Jelenleg 9 férfi és 3 nő veszi igénybe a szálláslehetőséget. Nyilvánvalóan itt is vannak szabályok, amelyeket betartani kötelessége az igénylőknek: többek közt józanon kell érkezni és tisztálkodni kell.

Csíkszeredában az önkormányzat által működtetett szálláson 3 nő és 14 férfi tartózkodik állandó lakóként. Az igénylők közül 6 szociális támogatott, 3 szellemi fogyatékkal élő, 8 nyugdíjas személy – tudtuk meg Sógor Enikő alpolgármestertől. Van egy gyimesi illetőségű személy, akit hazaküldtek, mert nem helybeli, de visszajött, és

vannak olyan ittas személyek is, akik igénybe veszik vagy igénybe vennék a szállót, de őket addig várakoztatják, amíg kijózanódnak

– nyilvánvalóan őket is kötelesség befogadni a legfagyosabb éjszakákon.

Az alpolgármester azt is elmondta, folyamatban van a műszaki terv kidolgozása a Gyermek sétány 9-es tömbházának a felújítására, ahol majd az új standardoknak megfelelően lehet kialakítani a hajléktalanszállót: ha az önkormányzaton múlik, és a szükséges engedélyek időben megjönnek, ez már idén megtörténhet.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Gyergyószentmiklóson az Ora International Alapítvány által fenntartott intézmény szolgáltatásait 15 férfi és 2 nő veszi igénybe – szinte állandóan:

ha nyáron munkát is vállalnak (többnyire pásztorkodást), ahol egyúttal szállást is biztosítanak nekik, télire visszakerülnek a városba.

Jellemzően a férfiak azok, akik kevésbé tudnak talpra állni egy válás után, aztán az alkohol újabb mélységbe taszítja őket – magyarázta Jeszenszky Teréz, a keresztény szellemiségű intézmény vezetője. A bentlakók mindegyikének eléggé gyenge az egészségi állapota, és koruk sem engedi meg, hogy dolgozzanak:

80 év körüli hajléktalanok is vannak a szálláson.

A legfiatalabb 58 éves, pszichiátriai nyilvántartott beteg, akit kiforgattak a lakásából, nem volt hova mennie, a rendszeres gyógyszerszedéssel és a szabályok betartásával itt ellehet, mert más intézmény amúgy sem tudja befogadni. Itt étkeztetésben és orvosi ellátásban is részesülnek az ellátottak.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a 100 férőhelyes, külön férfi és női részleggel rendelkező hajléktalanszállón jelenleg 45-en tartózkodnak. A létesítményt fenntartó önkormányzat felhívással fordult a lakók felé, hogy

jelezzék, ha bajban levő, utcán fagyoskodó embert látnak., ezt a helyi rendőrség diszpécserszolgálatán (0265-250 760 telefonszámon) vagy a hajléktalanhelyzetre reagáló, éjjel-nappal működő telefonvonalon lehet megtenni (tel. 0265-253 234 | 0365-422 575).

Úgy tűnik, hogy a szociális ellátásnak ez a területe jól működik a Székelyföldön, a legszűkebben vett segítségen túl felebaráti, emberi támogatásban, tanácsadásban is részesülnek azok, akiknél még nem áttörhetetlen az alkohol vagy a szellemi állapot által felállított sorompó, hiszen segíteni is csak azon lehet, aki el tudja fogadni a felé nyújtott kezet.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
Fellázadtak a kézilabdaszeretők, a román válogatott mérkőzéseit sem közvetítik a tévében
„Büntetik” a hibrideseket: mégis hogyan sokszorozódhatott meg az autóadó?
Három vereség után bedarálta az Újpestet a Sportklub
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Székelyhon

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
Székelyhon

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
Fellázadtak a kézilabdaszeretők, a román válogatott mérkőzéseit sem közvetítik a tévében
Székely Sport

Fellázadtak a kézilabdaszeretők, a román válogatott mérkőzéseit sem közvetítik a tévében
„Büntetik” a hibrideseket: mégis hogyan sokszorozódhatott meg az autóadó?
Krónika

„Büntetik” a hibrideseket: mégis hogyan sokszorozódhatott meg az autóadó?
Három vereség után bedarálta az Újpestet a Sportklub
Székely Sport

Három vereség után bedarálta az Újpestet a Sportklub
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett

Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Autóbusz lángolt Segesvár mellett
2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Hirdetés
2026. január 10., szombat

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
2026. január 10., szombat

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
2026. január 10., szombat

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében

A Déda községhez tartozó Maroskövesdre riasztották a tűzoltókat szombat reggel, ahol egy középület műszaki helyiségében ütött ki tűz.

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
2026. január 10., szombat

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
2026. január 10., szombat

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell

Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
2026. január 10., szombat

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
Hirdetés
2026. január 10., szombat

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson

„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
2026. január 10., szombat

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
2026. január 10., szombat

A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre

Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.

A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre
A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre
2026. január 10., szombat

A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre
2026. január 09., péntek

Tízórás késéssel érkezett Bukarestbe a budapesti vonatjárat

Több mint tíz óra késéssel futott be a bukaresti északi pályaudvarra a Muntenia IR 79 nemzetközi vonat, amely még csütörtök délután indult útnak Budapestről. Az országba való belépés után a mozdony meghibásodott.

Tízórás késéssel érkezett Bukarestbe a budapesti vonatjárat
Tízórás késéssel érkezett Bukarestbe a budapesti vonatjárat
2026. január 09., péntek

Tízórás késéssel érkezett Bukarestbe a budapesti vonatjárat
Hirdetés
2026. január 09., péntek

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az új középiskolai tanterveket jóváhagyó miniszteri rendelet.

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
2026. január 09., péntek

Ősztől új tantervek szerint fognak tanulni a kilencedik osztályt kezdő diákok
2026. január 09., péntek

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs

Nyári gumiabroncsokkal felszerelt járművel hajtott az autópályán egy nő, akit pont kiszúrt a rendőrség.

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
2026. január 09., péntek

Nyári gumival a téli autópályán: akkora büntetést kapott, hogy simán kijött volna belőle egy szett téli abroncs
2026. január 09., péntek

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet

Újabb harminc napra meghosszabbította pénteken a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
2026. január 09., péntek

2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!