A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek

Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.

Bodor Tünde 2026. január 10., 13:562026. január 10., 13:56

Sepsiszentgyörgyön a Máltai Szeretetszolgálat működteti a hajléktalanszállót, ahol jó helyzetben vannak a kedvezményezettek, hiszen

a hét minden napján három étkezést, meleg ebédet is biztosítanak számukra.

Nappali melegedésre is lehetőség van, de ahogy a menedékhely vezetője, Székely Róbert fogalmazott, nem a luxus és a kényelem a cél, hanem a biztonság és a túlélés.

A programot tudatosan úgy alakítják, hogy a hajléktalanoknak ki kelljen menni a városba, ezzel is motiválni szeretnék őket arra, tegyenek magukért.

A menedékhelyet az egyik leghidegebb éjszakán 30-an vették igénybe, 24 férfi és 6 nő, de akár 40 főt is be tudnának fogadni: a fennmaradó helyek a „krízisszobák”, ahová az átutazókat, az utcán találtakat hozzák be, ők azért kerülnek elkülönítőbe, mert nem tudni, hogy van-e valamilyen fertőző betegségük – magyarázta a hajléktalanszálló vezetője. Hirdetés A segélyszervezetnek tudomása van egy olyan középkorú hajléktalan nőről, akinek bár családja van, de az utcán hányódik, szellemi sérültként sincs gondozója. Fogyatékossága okán nem is érti meg, hogy lehetősége lenne bevonulni a hajléktalanszállóra.

A szabályok, főképpen az alkoholfogyasztási tilalom, mint a hasonló intézményekben általában, itt is érvényesek, de ez nem zárja ki teljesen a konfliktusokat

– magyarázta Székely Róbert. Mint részletezte: volt rá eset, hogy az ellátott megütötte a személyzet egy tagját, vagy a bentlévők egymással verekedtek össze, így már kitiltásra, a helyi rendőrség kihívására is sor került, tudtuk meg.

Fotó: Csató Andrea

Székelyudvarhelyen a Híd az égen Egyesület által működtetett intézményben 14 férőhely áll a hajléktalanok rendelkezésére, így a leghidegebb éjszakák fenyegetésétől sem kell tartaniuk az utca embereinek.

A nagy hidegre való tekintettel a napokban nem este 8-tól, hanem már délután 4-től be lehet vonulni a szállásra és reggel 8 óráig lehet ott tartózkodni.

„Négy hálószobában – melyek közül egy a nőknek van fenntartva – 12 helyünk van állandó jelleggel, szükség esetén további két matracon tudunk hálóhelyet biztosítani az igénylőknek, de eddig még nem volt ilyen kritikus helyzet” – tudtuk meg a menhely vezetőjétől, Farkas Rékától. A hat alkalmazottal működő egységben

szükség esetén a személyes okmányok megszerzésében, a szociális juttatások igénylésében is segítenek a hajléktalanoknak.

Jelenleg 9 férfi és 3 nő veszi igénybe a szálláslehetőséget. Nyilvánvalóan itt is vannak szabályok, amelyeket betartani kötelessége az igénylőknek: többek közt józanon kell érkezni és tisztálkodni kell. Csíkszeredában az önkormányzat által működtetett szálláson 3 nő és 14 férfi tartózkodik állandó lakóként. Az igénylők közül 6 szociális támogatott, 3 szellemi fogyatékkal élő, 8 nyugdíjas személy – tudtuk meg Sógor Enikő alpolgármestertől. Van egy gyimesi illetőségű személy, akit hazaküldtek, mert nem helybeli, de visszajött, és

vannak olyan ittas személyek is, akik igénybe veszik vagy igénybe vennék a szállót, de őket addig várakoztatják, amíg kijózanódnak

– nyilvánvalóan őket is kötelesség befogadni a legfagyosabb éjszakákon. Az alpolgármester azt is elmondta, folyamatban van a műszaki terv kidolgozása a Gyermek sétány 9-es tömbházának a felújítására, ahol majd az új standardoknak megfelelően lehet kialakítani a hajléktalanszállót: ha az önkormányzaton múlik, és a szükséges engedélyek időben megjönnek, ez már idén megtörténhet.

Fotó: Haáz Vince

Gyergyószentmiklóson az Ora International Alapítvány által fenntartott intézmény szolgáltatásait 15 férfi és 2 nő veszi igénybe – szinte állandóan:

ha nyáron munkát is vállalnak (többnyire pásztorkodást), ahol egyúttal szállást is biztosítanak nekik, télire visszakerülnek a városba.

Jellemzően a férfiak azok, akik kevésbé tudnak talpra állni egy válás után, aztán az alkohol újabb mélységbe taszítja őket – magyarázta Jeszenszky Teréz, a keresztény szellemiségű intézmény vezetője. A bentlakók mindegyikének eléggé gyenge az egészségi állapota, és koruk sem engedi meg, hogy dolgozzanak:

80 év körüli hajléktalanok is vannak a szálláson.

A legfiatalabb 58 éves, pszichiátriai nyilvántartott beteg, akit kiforgattak a lakásából, nem volt hova mennie, a rendszeres gyógyszerszedéssel és a szabályok betartásával itt ellehet, mert más intézmény amúgy sem tudja befogadni. Itt étkeztetésben és orvosi ellátásban is részesülnek az ellátottak.

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a 100 férőhelyes, külön férfi és női részleggel rendelkező hajléktalanszállón jelenleg 45-en tartózkodnak. A létesítményt fenntartó önkormányzat felhívással fordult a lakók felé, hogy

jelezzék, ha bajban levő, utcán fagyoskodó embert látnak., ezt a helyi rendőrség diszpécserszolgálatán (0265-250 760 telefonszámon) vagy a hajléktalanhelyzetre reagáló, éjjel-nappal működő telefonvonalon lehet megtenni (tel. 0265-253 234 | 0365-422 575).