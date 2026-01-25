Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanusított elszámoltatását

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
Az összegyűltek úgy tudják, hogy a gyermek a házban van. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a gyilkosságban való bűnrészessége miatt, noha a törvény értelmében erre nincs lehetőség, mivel nem töltötte be a 14 évet. A gyermek hozzátartozói azt mondták az összegyűlteknek, hogy a fiú nincs a házban – számol be az Agerpres. Az emberek fel vannak háborodva, azt mondják,
A Temes megyei csendőrség sajtószóvivője, Venter Mihai az Agerpresnek azt nyilatkozta, a csendőrök a helyszínen vannak és próbálják nyugtatni a tüntetőket.
Bégaszentmihály község polgármestere, Viorel Mărcuți azt mondta az összegyűlteknek, hogy nem lehet erőszakkal megoldani a problémát, ugyanakkor megígérte, hogy tárgyalásra hívja a gyermek szüleit.
A polgármester elmagyarázta, hogy nem hirdethet rendkívüli állapotot, és azt is hangsúlyozta, hogy a szemet szemért, fogat fogért elv nem megoldás, az ügyészségi nyomozás folyamatban van.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 19-én este egy 15 éves és egy 13 éves kiskorú előre kitervelten
A gyilkosság elkövetése után megérkezett a házhoz a harmadik gyanúsított, egy szintén 15 éves fiú, aki segített a másik kettőnek felgyújtani és elásni az élettelen testet a kertben, majd részt vett a nyomok eltüntetésére tett kísérletben is. A két 15 évest őrizetbe vették, a 13 éves fiú – aki koránál fogva nem vonható büntetőjogi felelősségre – esetében pedig értesítették a Temes megyei gyermekvédelmi igazgatóságot.
A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
