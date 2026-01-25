Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanusított elszámoltatását

Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.

Székelyhon 2026. január 25., 19:242026. január 25., 19:24

Az összegyűltek úgy tudják, hogy a gyermek a házban van. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a gyilkosságban való bűnrészessége miatt, noha a törvény értelmében erre nincs lehetőség, mivel nem töltötte be a 14 évet. A gyermek hozzátartozói azt mondták az összegyűlteknek, hogy a fiú nincs a házban – számol be az Agerpres. Az emberek fel vannak háborodva, azt mondják,

nem érzik biztonságban magukat és a gyermekeiket, amíg a fiú a településen tartózkodik.

A Temes megyei csendőrség sajtószóvivője, Venter Mihai az Agerpresnek azt nyilatkozta, a csendőrök a helyszínen vannak és próbálják nyugtatni a tüntetőket. Hirdetés Bégaszentmihály község polgármestere, Viorel Mărcuți azt mondta az összegyűlteknek, hogy nem lehet erőszakkal megoldani a problémát, ugyanakkor megígérte, hogy tárgyalásra hívja a gyermek szüleit.

A tiltakozók rendkívüli állapot kihirdetését kérték az elöljárótól, valamint azt, hogy a kiskorút „rakják ki a faluból és zárják be”.

A polgármester elmagyarázta, hogy nem hirdethet rendkívüli állapotot, és azt is hangsúlyozta, hogy a szemet szemért, fogat fogért elv nem megoldás, az ügyészségi nyomozás folyamatban van. Előzmények Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 19-én este egy 15 éves és egy 13 éves kiskorú előre kitervelten

több fejszeütéssel és késszúrással végzett egy 15 éves áldozattal egy csenei házban.