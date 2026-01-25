A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre

Fotósok, zenésztársak, színművész, orvos, és sok adakozó segít Istvánnak a betegség elleni küzdelemben
Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.
Dimény István – becenevén Kottyász – elektrotechnikust, zenészt jól ismeri az erdővidéki közösség. Súlyos szívbetegséggel küzd, ami miatt évek óta nem vállalhat fizikai munkát. Jelenleg édesanyjával él, az ő nyugdíjából tartják fenn magukat, ám
A vizsgálatokra, gyógyszerekre és a műtéti beavatkozásra azonban szüksége van ahhoz, hogy állapota ne súlyosbodjon, és leküzdje az életveszélyt. Története, amelyet a közösségi médiában osztottak meg, a sajtóban is megjelent, és Erdővidék határain túli jótékonykodókhoz is eljutott.
Sok kicsi sokra megy
Rövidesen, a felhívás elterjedését követően több adománygyűjtő akciót is szerveztek Háromszéken. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Idősgondozó Ágazata és a Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezete által szervezett, Marosán Csaba jótékonysági irodalmi estjének bevételét is a férfi részére ajánlották fel. „Hálatelt szívvel gondolok arra, hogy pár nap szervezés után ilyen szép számban gyűltünk össze.
Mihamarabbi gyógyulást kívánok Istvánnak” – fogalmazott a zilahi születésű színművész Facebook-oldalán az eseményt követően. Kátai Jocó esküvői fotós szintén a jó ügy mellé állt: arra kérte a házasulókat,
„Kedves barátom, Kottyász egy nagyon tisztalelkű, őszinte, becsületes ember. Pár évig együtt zenéltünk (s tiszta szívemből remélem, hogy fogunk még együtt muzsikálni), nagyon tehetséges énekes, igazi művész alkat” – mutatott rá a háromszéki fényképész bejegyzésében. Egy pár már jelentkezett is a felhívásra, és a fotózás összegét előre átutalták, hogy mihamarabb eljusson a beteghez.
hogy ilyen módon támogassa a beteget. A fotók a barót művelődési ház Bodosi Dániel termében tekinthetők meg és vehetők át.
Ezenkívül a férfi zenésztársai jótékonysági rockkoncertet szerveznek, a bevételekkel pedig gyógyulását támogatják, a részletekről azonban egyelőre nem közöltek információkat.
Dimény István 2008 óta járja a kórházakat, 2018 óta hangsúlyosabban romlik az egészségi állapota. Az orvosok
Kórházról kórházra jár, több alkalommal volt Baróton, Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Bukarestben, Budapesten (itt kétszer három hónapot töltött). Ezekre a helyekre legtöbbször egykori zenésztársai, barátai vitték el. Az utóbbi három hónapban ágyhoz volt kötve, a krónikus szívizomgyulladás mellett egyéb tünetekkel is küzd, például szívelégtelenséggel, látászavarral, izom- és ízületi panaszokkal, egyensúlyzavarral, gyomorpanaszokkal.
A közeljövőben esedékes
egy mágnesesrezonancia-vizsgálat (2 ezer lej),
és egy genetikai vizsgálat (2 ezer euró) elvégzése,
továbbá felmerült, hogy egy beültethető szívmonitorra (10 ezer lej) is szüksége lenne.
Ehhez hozzáadódnak a szükséges laborvizsgálatok, valamint a gyógyszeres kezelések. „Ha ezek a vizsgálatok, beavatkozások megvalósulnának a közeljövőben, akkor nagy valószínűséggel, ez a folyamat, ami az én egészségügyi romlásomat okozza, jelentős mértékben csökkenne, és
– fogalmazott a férfi. A történetére egy Csíkszeredában dolgozó kardiológus főorvos is felfigyelt. Az elektromos kardiológiai eszközök indikációjának megítélésében és alkalmazásában szakmai kompetenciával rendelkező Szakács Oszkár-Balázs felvette a kapcsolatot a beteggel, és mint megtudtuk,
Dimény István a Székelyhonnak elmondta: hálás minden felajánlásért, útmutatásért, és élni fog a lehetőséggel. Ha minden jól megy, a következő napokban esedékes lesz a találkozó. A szakorvos kérdésünkre azt nyilatkozta,
és mindent megtesznek, hogy István mihamarabb megkapja a szükséges ellátást.
A betegnek a következő számlaszámokon lehet adományozni:
DIMÉNY ISTVÁN – BANCA TRANSILVANIA BARAOLT
RO12 BTRL RONC RT0D C534 0601 (RON)
RO56 BTRL EURC RT0D C534 0601 (EUR)
Külföldi utalásokhoz: SWIFT/BIC kód: BTRLRO22
Revolut adatok: @dimenyistvan +40 (751) 588 828
