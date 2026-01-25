Rovatok
A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre

Fotósok, zenésztársak, színművész, orvos, és sok adakozó segít Istvánnak a betegség elleni küzdelemben • Fotó: Albert Egon/Facebook

Fotósok, zenésztársak, színművész, orvos, és sok adakozó segít Istvánnak a betegség elleni küzdelemben

Fotó: Albert Egon/Facebook

Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.

Farkas Orsolya

2026. január 25., 12:422026. január 25., 12:42

2026. január 25., 13:172026. január 25., 13:17

Dimény István – becenevén Kottyász – elektrotechnikust, zenészt jól ismeri az erdővidéki közösség. Súlyos szívbetegséggel küzd, ami miatt évek óta nem vállalhat fizikai munkát. Jelenleg édesanyjával él, az ő nyugdíjából tartják fenn magukat, ám

a 47 éves férfi kezelése már meghaladja az anyagi lehetőségeiket.

A vizsgálatokra, gyógyszerekre és a műtéti beavatkozásra azonban szüksége van ahhoz, hogy állapota ne súlyosbodjon, és leküzdje az életveszélyt. Története, amelyet a közösségi médiában osztottak meg, a sajtóban is megjelent, és Erdővidék határain túli jótékonykodókhoz is eljutott.

Sok kicsi sokra megy

Rövidesen, a felhívás elterjedését követően több adománygyűjtő akciót is szerveztek Háromszéken. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Idősgondozó Ágazata és a Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezete által szervezett, Marosán Csaba jótékonysági irodalmi estjének bevételét is a férfi részére ajánlották fel. „Hálatelt szívvel gondolok arra, hogy pár nap szervezés után ilyen szép számban gyűltünk össze.

52 ember összesen 4225 lejt gyűjtött össze.

Mihamarabbi gyógyulást kívánok Istvánnak” – fogalmazott a zilahi születésű színművész Facebook-oldalán az eseményt követően. Kátai Jocó esküvői fotós szintén a jó ügy mellé állt: arra kérte a házasulókat,

bízzák meg őt az esküvőjük megörökítésével, a teljes díjat pedig átutalják Dimény Istvánnak.

„Kedves barátom, Kottyász egy nagyon tisztalelkű, őszinte, becsületes ember. Pár évig együtt zenéltünk (s tiszta szívemből remélem, hogy fogunk még együtt muzsikálni), nagyon tehetséges énekes, igazi művész alkat” – mutatott rá a háromszéki fényképész bejegyzésében. Egy pár már jelentkezett is a felhívásra, és a fotózás összegét előre átutalták, hogy mihamarabb eljusson a beteghez.

Mindeközben Kovács Antal természetfotós Képek és pillanatok – egy belső utazás című fotókiállításának darabjait ajánlotta fel megvételre,

hogy ilyen módon támogassa a beteget. A fotók a barót művelődési ház Bodosi Dániel termében tekinthetők meg és vehetők át.

Ezenkívül a férfi zenésztársai jótékonysági rockkoncertet szerveznek, a bevételekkel pedig gyógyulását támogatják, a részletekről azonban egyelőre nem közöltek információkat.

Csíkszeredai orvos is segít

Dimény István 2008 óta járja a kórházakat, 2018 óta hangsúlyosabban romlik az egészségi állapota. Az orvosok

krónikus szívizomgyulladást állapítottak meg, ám azt, hogy ezt mi okozza, egyelőre nem tudták kideríteni.

Kórházról kórházra jár, több alkalommal volt Baróton, Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Bukarestben, Budapesten (itt kétszer három hónapot töltött). Ezekre a helyekre legtöbbször egykori zenésztársai, barátai vitték el. Az utóbbi három hónapban ágyhoz volt kötve, a krónikus szívizomgyulladás mellett egyéb tünetekkel is küzd, például szívelégtelenséggel, látászavarral, izom- és ízületi panaszokkal, egyensúlyzavarral, gyomorpanaszokkal.

A közeljövőben esedékes

  • egy mágnesesrezonancia-vizsgálat (2 ezer lej),

  • és egy genetikai vizsgálat (2 ezer euró) elvégzése,

  • továbbá felmerült, hogy egy beültethető szívmonitorra (10 ezer lej) is szüksége lenne.

Ehhez hozzáadódnak a szükséges laborvizsgálatok, valamint a gyógyszeres kezelések. „Ha ezek a vizsgálatok, beavatkozások megvalósulnának a közeljövőben, akkor nagy valószínűséggel, ez a folyamat, ami az én egészségügyi romlásomat okozza, jelentős mértékben csökkenne, és

megszűnne az az életveszélyes állapot, ami a mindennapi életemet, jelenemet és jövőmet befolyásolja

– fogalmazott a férfi. A történetére egy Csíkszeredában dolgozó kardiológus főorvos is felfigyelt. Az elektromos kardiológiai eszközök indikációjának megítélésében és alkalmazásában szakmai kompetenciával rendelkező Szakács Oszkár-Balázs felvette a kapcsolatot a beteggel, és mint megtudtuk,

felajánlott a részére egy ingyenes kivizsgálást a magánrendelőben, ahol dolgozik.

Dimény István a Székelyhonnak elmondta: hálás minden felajánlásért, útmutatásért, és élni fog a lehetőséggel. Ha minden jól megy, a következő napokban esedékes lesz a találkozó. A szakorvos kérdésünkre azt nyilatkozta,

a vizsgálatot követően közösen fogják mérlegelni a lehetőségeket,

és mindent megtesznek, hogy István mihamarabb megkapja a szükséges ellátást.

A betegnek a következő számlaszámokon lehet adományozni:
DIMÉNY ISTVÁN – BANCA TRANSILVANIA BARAOLT
RO12 BTRL RONC RT0D C534 0601 (RON)
RO56 BTRL EURC RT0D C534 0601 (EUR)
Külföldi utalásokhoz: SWIFT/BIC kód: BTRLRO22
Revolut adatok: @dimenyistvan +40 (751) 588 828

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Jótékonyság
