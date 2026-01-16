„Meg szeretnék gyógyulni, élni akarok!” – segítséget kér a szívbetegséggel küzdő férfi

A közösség segítsége kell ahhoz, hogy leküzdhesse az életveszélyt az Erdővidékről származó Dimény István. A férfi súlyos betegséggel küzd, munkaképtelenné vált, így az orvosi vizsgálatok és beavatkozások költségeit önerőből már nem tudja fedezni.

„Dimény István vagyok 46 éves vargyasi származású, Baróton születtem és itt is élek, jelen pillanatban munkanélküli, mivel betegségem miatt fizikai munkára alkalmatlan vagyok” – így kezdődik a bemutatkozó, amelyet a Facebookon közzétett felhívásban is olvashatunk.

A bejegyzésből kiderül, hogy az énekesként is ismert férfi harca az egészségért már 2008-ban elkezdődött, azonban 2018-tól jelentősen súlyosbodott az állapota.