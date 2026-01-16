„Meg szeretnék gyógyulni, élni akarok!” – segítséget kér a szívbetegséggel küzdő férfi

Az adományok megmenthetik a súlyosan beteg Dimény István életét
Fotó: Albert Egon/Facebook
A közösség segítsége kell ahhoz, hogy leküzdhesse az életveszélyt az Erdővidékről származó Dimény István. A férfi súlyos betegséggel küzd, munkaképtelenné vált, így az orvosi vizsgálatok és beavatkozások költségeit önerőből már nem tudja fedezni.
„Dimény István vagyok 46 éves vargyasi származású, Baróton születtem és itt is élek, jelen pillanatban munkanélküli, mivel betegségem miatt fizikai munkára alkalmatlan vagyok” – így kezdődik a bemutatkozó, amelyet a Facebookon közzétett felhívásban is olvashatunk.
A bejegyzésből kiderül, hogy az énekesként is ismert férfi harca az egészségért már 2008-ban elkezdődött, azonban 2018-tól jelentősen súlyosbodott az állapota.
ami miatt fizikai munkát már nem végezhet, évek óta munkanélküli. Idős édesanyjával él, jelenleg az ő nyugdíjából igyekeznek megélni.
Mint írja, három hónapja ágyhoz van kötve, miután más tünetei is jelentkeztek, például a szívelégtelenség. A közeljövőben esedékes egy mágnesesrezonancia-vizsgálat (2 ezer lej), és egy genetikai vizsgálat (2 ezer euró) elvégzése, továbbá egy beültethető szívmonitorra (10 ezer lej) is szüksége lenne,
pedig csak ezek mentenék meg őt az életveszélytől.
Adományozni a következő számlaszámokra lehet:
DIMÉNY ISTVÁN – BANCA TRANSILVANIA BARAOLT
RO12 BTRL RONC RT0D C534 0601 (RON)
RO56 BTRL EURC RT0D C534 0601 (EURO)
Külföldi utalásokhoz: SWIFT/BIC kód: BTRLR022
